Гаспачо с чесночными гренками
Дачные рецепты от Александра Бельковича
Жаркие деньки многие проводят на даче. Ведущий программы «Просто кухня» на СТС поделился с «ЖГ» рецептами, подходящими для летнего отдыха.
Ингредиенты:
- помидоры – 650 г
- сладкий перец зеленый – 250 г
- огурцы – 250 г
- чили зеленый – 1/2 шт.
- петрушка – 10 г
- укроп – 10 г
- зеленый лук – 10 г
- винный уксус – 1 ч. л.
- сахар – 2 щепотки
- чеснок – 2 зубчика
- чиабатта – 4 ломтика
- подсолнечное масло – 15 мл
- оливковое масло – 15 мл
- вода – 200 мл
- соль (по вкусу)
Приготовление:
Налить в миску 200 мл воды.
Чиабатту нарезать на крупные кубики и раздавить ножом очищенные зубчики чеснока.
На разогретую сковороду отправить раздавленный чеснок, налить масло и обжарить хлебные кубики.
Огурцы, перец и помидоры нарезать крупными дольками и брусочками (отложить дольку помидора и по брусочку перца и огурца, мелко нарезать для украшения).
Чили нарезать крупными колечками.
Пропустить все овощи и зелень (петрушка, укроп и зеленый лук) через мясорубку и отправить в миску с водой.
Суп посолить, добавить 2 щепотки сахара и 1 ч. л. винного уксуса, перемешать.
Сервировка: Суп перелить в порционные тарелки, выложить сверху гренки и мелко нарубленные овощи, сбрызнуть оливковым маслом и украсить листиками зеленого базилика.
Бургеры на огне
Ингредиенты:
- фарш говяжий – 650 г
- булки для бургеров – 4 шт.
- помидор средний – 1 шт.
- салат латук – 4 листа
- маринованные огурцы мелкие – 2 шт.
- сыр плавленый – 2 слайса
- сыр таледжио – 30 г
- красный лук – 1/2 шт.
- брусничное варенье – 2 ч. л.
- соус барбекю – 1 ст. л.
- майонез – 1 ст. л.
- подсолнечное масло – для смазывания решетки
- соль, перец (по вкусу)
Приготовление:
Фарш посолить, поперчить и перемешать руками.
Решетку на мангале смазать салфеткой, пропитанной 10 мл подсолнечного масла.
Визуально поделить фарш на 4 части, каждую часть отбить и сформировать котлету, слегка спрессовать, переложить на решетку и обжарить с двух сторон.
Разрезать булки на две равные части.
Помидор, лук и огурцы нарезать тонкими слайсами. Подготовить листья салата.
Отправить все половинки булок на решетку срезом вниз и подсушить на углях.
Смешать майонез и соус барбекю (по 1 ст. л.).
Сборка гастрономического бургера: Таледжио нарезать тонкими слайсами и положить на две котлеты на решетке, чтобы слегка расплавить сыр. На каждую половинку двух булок положить по листику салата и несколько слайсов помидора. На слайсы помидора выложить по котлете с сыром таледжио и смазать сверху каждую котлету брусничным вареньем (по 1 ч. л.), накрыть вторыми половинками булок и слегка спрессовать оба бургера.
Сборка барбекю-бургера: Положить по слайсу плавленого сыра на две котлеты на решетке. Каждую половинку двух булок (сторону среза) смазать соусом (майонез с барбекю), положить по несколько слайсов помидора на две половинки булки и сверху по листику салата. На каждый лист салата выложить по котлете с плавленым сыром, выложить слайсы маринованных огурцов, колечки лука, накрыть вторыми половинками булок и слегка спрессовать оба бургера.
Салат с картофелем и редиской
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт.
- редис – 4 шт.
- огурцы – 3 шт.
- перепелиные яйца – 5 шт.
- петрушка – 2 веточки
- укроп – 2 веточки
- зеленый лук – 1 перышко
- сметана – 1 ст. л.
- соевый соус – 1 ч. л.
- подсолнечное масло – 40 мл
- кунжутные семечки – 3 щепотки
Приготовление:
Отварить и остудить картофель в кожуре. Не очищая, нарезать крупными кусочками.
На разогретую сковороду налить 20 мл масла и обжарить картофель до золотистого цвета.
Огурцы нарезать крупными колечками, редис нарезать тонкими слайсами и отправить овощи в салатник. Зелень (петрушка, укроп и зеленый лук) мелко нарезать и отправить к овощам.
Заправка: Сметану смешать с маслом (20 мл) и соевым соусом (1 ч. л.).
К овощам добавить заправку и обжаренный картофель, перемешать.
Заранее отваренные и очищенные перепелиные яйца крупно нарезать и отправить к овощам с картофелем (оставить несколько долек для украшения).
Сервировка: Переложить салат на порционные тарелки, украсить по бокам дольками перепелиных яиц и посыпать сверху кунжутными семечками.
Приятного аппетита!