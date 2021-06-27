Сегодня, в 13:31

Гаспачо с чесночными гренками

Дачные рецепты от Александра Бельковича

Фото: пресс-служба СТС

Жаркие деньки многие проводят на даче. Ведущий программы «Просто кухня» на СТС поделился с «ЖГ» рецептами, подходящими для летнего отдыха.

Ингредиенты:

  • помидоры – 650 г
  • сладкий перец зеленый – 250 г
  • огурцы – 250 г
  • чили зеленый – 1/2 шт.
  • петрушка – 10 г
  • укроп – 10 г
  • зеленый лук – 10 г
  • винный уксус – 1 ч. л.
  • сахар – 2 щепотки
  • чеснок – 2 зубчика
  • чиабатта – 4 ломтика
  • подсолнечное масло – 15 мл
  • оливковое масло – 15 мл
  • вода – 200 мл
  • соль (по вкусу)

Приготовление:

Налить в миску 200 мл воды.

Чиабатту нарезать на крупные кубики и раздавить ножом очищенные зубчики чеснока.

На разогретую сковороду отправить раздавленный чеснок, налить масло и обжарить хлебные кубики.

Огурцы, перец и помидоры нарезать крупными дольками и брусочками (отложить дольку помидора и по брусочку перца и огурца, мелко нарезать для украшения).

Чили нарезать крупными колечками.

Пропустить все овощи и зелень (петрушка, укроп и зеленый лук) через мясорубку и отправить в миску с водой.

Суп посолить, добавить 2 щепотки сахара и 1 ч. л. винного уксуса, перемешать.

Сервировка: Суп перелить в порционные тарелки, выложить сверху гренки и мелко нарубленные овощи, сбрызнуть оливковым маслом и украсить листиками зеленого базилика.

Бургеры на огне

Фото: пресс-служба СТС

Ингредиенты:

  • фарш говяжий – 650 г
  • булки для бургеров – 4 шт.
  • помидор средний – 1 шт.
  • салат латук – 4 листа
  • маринованные огурцы мелкие – 2 шт.
  • сыр плавленый – 2 слайса
  • сыр таледжио – 30 г
  • красный лук – 1/2 шт.
  • брусничное варенье – 2 ч. л.
  • соус барбекю – 1 ст. л.
  • майонез – 1 ст. л.
  • подсолнечное масло – для смазывания решетки
  • соль, перец (по вкусу)

Приготовление:

Фарш посолить, поперчить и перемешать руками.

Решетку на мангале смазать салфеткой, пропитанной 10 мл подсолнечного масла.

Визуально поделить фарш на 4 части, каждую часть отбить и сформировать котлету, слегка спрессовать, переложить на решетку и обжарить с двух сторон.

Разрезать булки на две равные части.

Помидор, лук и огурцы нарезать тонкими слайсами. Подготовить листья салата.

Отправить все половинки булок на решетку срезом вниз и подсушить на углях.

Смешать майонез и соус барбекю (по 1 ст. л.).

Сборка гастрономического бургера: Таледжио нарезать тонкими слайсами и положить на две котлеты на решетке, чтобы слегка расплавить сыр. На каждую половинку двух булок положить по листику салата и несколько слайсов помидора. На слайсы помидора выложить по котлете с сыром таледжио и смазать сверху каждую котлету брусничным вареньем (по 1 ч. л.), накрыть вторыми половинками булок и слегка спрессовать оба бургера.

Сборка барбекю-бургера: Положить по слайсу плавленого сыра на две котлеты на решетке. Каждую половинку двух булок (сторону среза) смазать соусом (майонез с барбекю), положить по несколько слайсов помидора на две половинки булки и сверху по листику салата. На каждый лист салата выложить по котлете с плавленым сыром, выложить слайсы маринованных огурцов, колечки лука, накрыть вторыми половинками булок и слегка спрессовать оба бургера.

Салат с картофелем и редиской

Фото: пресс-служба СТС

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт.
  • редис – 4 шт.
  • огурцы – 3 шт.
  • перепелиные яйца – 5 шт.
  • петрушка – 2 веточки
  • укроп – 2 веточки
  • зеленый лук – 1 перышко
  • сметана – 1 ст. л.
  • соевый соус – 1 ч. л.
  • подсолнечное масло – 40 мл
  • кунжутные семечки – 3 щепотки

Приготовление:

Отварить и остудить картофель в кожуре. Не очищая, нарезать крупными кусочками.

На разогретую сковороду налить 20 мл масла и обжарить картофель до золотистого цвета.

Огурцы нарезать крупными колечками, редис нарезать тонкими слайсами и отправить овощи в салатник. Зелень (петрушка, укроп и зеленый лук) мелко нарезать и отправить к овощам.

Заправка: Сметану смешать с маслом (20 мл) и соевым соусом (1 ч. л.).

К овощам добавить заправку и обжаренный картофель, перемешать.

Заранее отваренные и очищенные перепелиные яйца крупно нарезать и отправить к овощам с картофелем (оставить несколько долек для украшения).

Сервировка: Переложить салат на порционные тарелки, украсить по бокам дольками перепелиных яиц и посыпать сверху кунжутными семечками.

Приятного аппетита!

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