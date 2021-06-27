Гаспачо с чесночными гренками

Жаркие деньки многие проводят на даче. Ведущий программы «Просто кухня» на СТС поделился с «ЖГ» рецептами, подходящими для летнего отдыха.

Ингредиенты:

помидоры – 650 г

сладкий перец зеленый – 250 г

огурцы – 250 г

чили зеленый – 1/2 шт.

петрушка – 10 г

укроп – 10 г

зеленый лук – 10 г

винный уксус – 1 ч. л.

сахар – 2 щепотки

чеснок – 2 зубчика

чиабатта – 4 ломтика

подсолнечное масло – 15 мл

оливковое масло – 15 мл

вода – 200 мл

соль (по вкусу)

Приготовление:

Налить в миску 200 мл воды.

Чиабатту нарезать на крупные кубики и раздавить ножом очищенные зубчики чеснока.

На разогретую сковороду отправить раздавленный чеснок, налить масло и обжарить хлебные кубики.

Огурцы, перец и помидоры нарезать крупными дольками и брусочками (отложить дольку помидора и по брусочку перца и огурца, мелко нарезать для украшения).

Чили нарезать крупными колечками.

Пропустить все овощи и зелень (петрушка, укроп и зеленый лук) через мясорубку и отправить в миску с водой.

Суп посолить, добавить 2 щепотки сахара и 1 ч. л. винного уксуса, перемешать.

Сервировка: Суп перелить в порционные тарелки, выложить сверху гренки и мелко нарубленные овощи, сбрызнуть оливковым маслом и украсить листиками зеленого базилика.

Бургеры на огне