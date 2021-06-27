Рецепт: Холодный суп из горячей Испании

Когда температура за бортом переваливает за отметку плюс 35, мысль о том, чтобы включить плиту или, не дай бог, духовку, кажется не просто неприемлемой, но кощунственной.

Самым логичным в такой ситуации мне кажется приготовить что-то, что не потребует повышения температурного режима (и справки о вакцинации). И я предлагаю обратить свои взоры в сторону Испании и приготовить одно из самых топовых летних блюд – холодный суп гаспачо. Для июльской жары он идеален. Он легкий, прохладный, ароматный, с правильной легкой кислинкой, едва уловимыми нотками табаско, прекрасной шелковистой текстурой и невероятным послевкусием. А еще для него совершенно не нужна плита. Разве что вы захотите подсушить крутоны. Ну что, уговорила? Поехали!

Следите за руками

Ингредиенты:

1 кг спелых сезонных томатов

пара огурцов

1 болгарский перец

пара зубчиков чеснока

несколько веточек базилика

немного оливкового масла

половинка сладкой луковицы

белый хлеб для крутонов

соль

перец

лимонный сок

соус табаско

сахар

Делаем на помидорах крестообразные надрезы и отправляем их в кипяток на пару минут.

Извлекаем помидоры из кипятка и сразу же опускаем в очень холодную воду. Эта контрастная процедура нужна для того, чтобы без проблем и мучений снять с томатов кожицу.

Очищаем огурцы и помидоры от кожуры, из перца удаляем сердцевину с семечками, чистим лук и нарезаем все это кубиками – величина кусочков значения не имеет, мы все равно будем превращать все овощи в пюре.

Отправляем овощи, несколько листиков базилика и пару зубчиков чеснока в блендер и пюрируем. Солим, перчим, добавляем оливковое масло, сок половинки лимона, щепотку сахара и несколько капелек соуса табаско. Нет табаско – добавьте немного молотого красного перца. Или не добавляйте, если не любите острого. Это ваш суп и, соответственно, ваши правила. Иногда в гаспачо добавляют мякоть белого хлеба, но, как по мне, это лишнее.

Ах да, еще иногда суп протирают сквозь ситечко. Если вы заморочитесь и сделаете это, у супа будет идеальная, очень нежная консистенция. Но я вас уверяю, эту процедуру точно можно опустить.

Отправляем суп в холодильник, а сами тем временем... Да кино конечно же!

Посмотрите что-нибудь из Альмодовара или «Вики Кристина Барселона» Вуди Аллена.

Где-нибудь в середине поставьте фильм на паузу, чтобы приготовить крутоны. Для этого нарежьте не очень свежий батон кубиками и подрумяньте до золотистости, сбрызнув оливковым маслом, чуть присолив и приправив любимыми сушеными травками. Гаспачо к этому времени скорее всего остынет.

Разлейте его по тарелкам, добавьте нарезанный кубиками огурец или перец, украсьте листиком базилика, сбрызните оливковым маслом, захватите крутоны – и айда досматривать фильм!

Он правда потрясающий! И его нельзя было снять ни в каком другом городе, он очень аутентичный, очень испанский. Он как легкий, теплый, ласковый сухой ветерок с Пиренейского полуострова, от него веет легкостью, сексуальностью, беззаботностью, он наполнен звуками чудесной испанской гитары...

И наш гаспачо будет под него как нельзя кстати.

Приятного! Аппетита и кинопросмотра.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2021 под заголовком «Холодный суп из горячей Испании».