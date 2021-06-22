Сегодня, в 12:59

Что приготовить в жару?

Ведущий программы «Пять ужинов» на телеканале «Домашний», шеф-повар Андрей Бова поделился простыми в приготовлении и очень вкусными рецептами.

Фото: Depositphotos

Овощное рагу с кальмарами

Ингредиенты:

  • кальмар – 300 г
  • кабачок – 1 шт.
  • стебель сельдерея – 150 г
  • болгарский перец – 1–2 шт.
  • помидоры черри – 150 г
  • белая фасоль (консервированная в собств. соку) – 150 г
  • сливочное масло – 20 г
  • чеснок – 2–3 зубчика
  • специи – по вкусу
  • белое вино – 150–200 мл
  • растительное масло – по вкусу

Приготовление:

Нагреваем растительное масло в сотейнике. Отправляем обжариваться порезанные средним кубиком стебель сельдерея, болгарский перец и кабачок. Когда овощи подрумянятся, добавляем в сотейник фасоль, хорошенько перемешиваем.

В готовящееся блюдо добавляем белое вино, оно практически покроет овощи с фасолью. Дайте вину покипеть, чтобы из него выпарился весь спирт.

Нарезаем помидоры черри пополам.

Добавляем в сотейник сливочное масло, чеснок, натертый на мелкой терке, сухой базилик, соль, перец и немного сахара, чтобы сбалансировать вкус блюда.

Отправляем в рагу помидоры и кальмар, нарезанный кольцами. Пара минут – и рагу готово.

Теплый салат с говядиной и шампиньонами

Ингредиенты:

  • вырезка говядины – 250 г
  • шампиньоны (можно вешенки) – 150 г
  • лимон – 1 шт.
  • красный лук – 1 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • сыр пармезан
  • мед – 3 ст. л.
  • неострая горчица – 2 ст. л.
  • соевый соус – 100 г (часть для соуса, часть будем добавлять к мясу)
  • мини-моцарелла – 150–200 г
  • специи – по вкусу
  • растительное масло – по вкусу
  • петрушка – по вкусу

Приготовление:

Приготовим соус: в миске смешиваем мед, неострую горчицу, соевый соус и сок одного лимона, перемешиваем.

Разогреваем растительное масло в сковороде. Шампиньоны нарезаем крупными дольками и отправляем в сковороду: грибы должны жариться, а не вариться.

Говядину нарезаем крупной соломкой. Когда грибы подрумянятся, отправляем к ним говядину. Здесь важно использовать именно вырезку, чтобы в салате было мягкое мясо.

Готовим основу для салата: нарезаем помидоры крупным кубиком, красный лук режем тонкими полукольцами и заранее вымачиваем в воде, чтобы он стал хрустящим. К овощам в салатницу добавляем мини-моцареллу.

Мясо с грибами приготовилось, наливаем в сковороду соевый соус.

Соус закипел, а мясо глазировалось – отправляем содержимое сковороды в салатницу.

Добавим в салат наш кисло-сладкий соус, соль, перец и немного петрушки, перемешиваем. К готовому блюду в тарелку добавляем тертый пармезан.

Гречка с куриным филе и стручковой фасолью

Ингредиенты:

  • куриное бедро без кости – 2–3 шт.
  • гречка – 200 г
  • болгарский перец – 1 шт.
  • стручковая фасоль – 80 г
  • стебель сельдерея – 80 г
  • соевый соус – по вкусу
  • сладкий соус чили – по вкусу
  • сливочное масло – 20 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • растительное масло – по вкусу
  • специи – по вкусу

Приготовление:

Заранее отварим гречку.

Куриные бедра нарезаем среднего размера кусочками. Отправляем мясо обжариваться на сковороду с растительным маслом.

Когда курица подрумянится, добавим в сковороду болгарский перец и сельдерей, нарезанные средним кубиком, и стручковую фасоль (если замороженная, заранее нужно бланшировать в подсоленной воде).

Отправляем гречку к мясу. Добавляем в сковороду соевый соус, сладкий соус чили и натертый на мелкой терке чеснок. Через пару минут к гречке отправляем сливочное масло. Блюдо готово.

Приятного аппетита!

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