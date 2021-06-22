Что приготовить в жару?
Ведущий программы «Пять ужинов» на телеканале «Домашний», шеф-повар Андрей Бова поделился простыми в приготовлении и очень вкусными рецептами.
Овощное рагу с кальмарами
Ингредиенты:
- кальмар – 300 г
- кабачок – 1 шт.
- стебель сельдерея – 150 г
- болгарский перец – 1–2 шт.
- помидоры черри – 150 г
- белая фасоль (консервированная в собств. соку) – 150 г
- сливочное масло – 20 г
- чеснок – 2–3 зубчика
- специи – по вкусу
- белое вино – 150–200 мл
- растительное масло – по вкусу
Приготовление:
Нагреваем растительное масло в сотейнике. Отправляем обжариваться порезанные средним кубиком стебель сельдерея, болгарский перец и кабачок. Когда овощи подрумянятся, добавляем в сотейник фасоль, хорошенько перемешиваем.
В готовящееся блюдо добавляем белое вино, оно практически покроет овощи с фасолью. Дайте вину покипеть, чтобы из него выпарился весь спирт.
Нарезаем помидоры черри пополам.
Добавляем в сотейник сливочное масло, чеснок, натертый на мелкой терке, сухой базилик, соль, перец и немного сахара, чтобы сбалансировать вкус блюда.
Отправляем в рагу помидоры и кальмар, нарезанный кольцами. Пара минут – и рагу готово.
Теплый салат с говядиной и шампиньонами
Ингредиенты:
- вырезка говядины – 250 г
- шампиньоны (можно вешенки) – 150 г
- лимон – 1 шт.
- красный лук – 1 шт.
- помидоры – 2 шт.
- сыр пармезан
- мед – 3 ст. л.
- неострая горчица – 2 ст. л.
- соевый соус – 100 г (часть для соуса, часть будем добавлять к мясу)
- мини-моцарелла – 150–200 г
- специи – по вкусу
- растительное масло – по вкусу
- петрушка – по вкусу
Приготовление:
Приготовим соус: в миске смешиваем мед, неострую горчицу, соевый соус и сок одного лимона, перемешиваем.
Разогреваем растительное масло в сковороде. Шампиньоны нарезаем крупными дольками и отправляем в сковороду: грибы должны жариться, а не вариться.
Говядину нарезаем крупной соломкой. Когда грибы подрумянятся, отправляем к ним говядину. Здесь важно использовать именно вырезку, чтобы в салате было мягкое мясо.
Готовим основу для салата: нарезаем помидоры крупным кубиком, красный лук режем тонкими полукольцами и заранее вымачиваем в воде, чтобы он стал хрустящим. К овощам в салатницу добавляем мини-моцареллу.
Мясо с грибами приготовилось, наливаем в сковороду соевый соус.
Соус закипел, а мясо глазировалось – отправляем содержимое сковороды в салатницу.
Добавим в салат наш кисло-сладкий соус, соль, перец и немного петрушки, перемешиваем. К готовому блюду в тарелку добавляем тертый пармезан.
Гречка с куриным филе и стручковой фасолью
Ингредиенты:
- куриное бедро без кости – 2–3 шт.
- гречка – 200 г
- болгарский перец – 1 шт.
- стручковая фасоль – 80 г
- стебель сельдерея – 80 г
- соевый соус – по вкусу
- сладкий соус чили – по вкусу
- сливочное масло – 20 г
- чеснок – 2 зубчика
- растительное масло – по вкусу
- специи – по вкусу
Приготовление:
Заранее отварим гречку.
Куриные бедра нарезаем среднего размера кусочками. Отправляем мясо обжариваться на сковороду с растительным маслом.
Когда курица подрумянится, добавим в сковороду болгарский перец и сельдерей, нарезанные средним кубиком, и стручковую фасоль (если замороженная, заранее нужно бланшировать в подсоленной воде).
Отправляем гречку к мясу. Добавляем в сковороду соевый соус, сладкий соус чили и натертый на мелкой терке чеснок. Через пару минут к гречке отправляем сливочное масло. Блюдо готово.
Приятного аппетита!