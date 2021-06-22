Лето в корзинке: рецепт для настоящих эстетов
Нежный десерт с маскарпоне и ягодами – лучшее, что может случиться с любителем кулинарных изысков в жаркий июньский день
Если бы мне платили каждый раз, когда я разрываюсь в мучительном выборе, какой из самых классных рецептов вам предложить...
О чем написать: о запеченной скумбрии, фаршированной красной смородиной, о салате с горгонзолой и грушей, шведском супе из шиповника или тарталетках с кремом из маскарпоне и сезонными ягодами...
Так вот, если бы мне каждый раз платили за мой мучительный выбор, я бы уже покупала билеты первого класса, чтобы спустя десять часов заселиться в суперлухари-отель ол инклюзив на Мальдивах, где на роскошной кровати кинг сайз меня бы ждали лебеди из полотенец, холодное розовое шампанское и лепестки роз по всему номеру.
Но, увы! В лучшем случае мне светят Соловки (в туристическом аспекте, не подумайте чего дурного). Поэтому муки выбора перемещаем в корзину, бросаем монетку и... Барабанная дробь...
Тарталетка с маскарпоне и сезонными ягодами.
Сразу скажу вам, вы ум на них отъедите. Вот правда!
Рассыпчатое песочное тесто с ароматом миндаля, легкий белоснежный крем с идеальной структурой и легким сливочно-ванильным послевкусием, роскошные ягоды клубники, черники или малины, зафиналенные для пущей эстетики листиком мяты, и все это слегка припорошено тонкой вуалью сахарной пудры...
Представили? Захотели? Погнали!
Следите за руками
Для теста:
- 220 г обычной пшеничной муки
- 30 г миндальной муки или мелко молотого миндаля
- 100 г сливочного масла
- 60 г сахарной пудры
- 1 яйцо
- щепотка соли
Для крема:
- 200 г маскарпоне
- 100 мл сливок жирностью не менее 33%
- 50 г сахарной пудры
- несколько капель ванильного экстракта
Для начинки:
- сезонные ягоды веточка мяты
- сахарная пудра
Первым делом готовим тесто.
Рубим ножом холодное сливочное масло, добавляем к нему пудру, соль, просеянную муку, яйцо и оперативно, не давая тесту согреться от тепла наших рук и июньской жары, замешиваем его.
Катаем из него колобок и, чтоб он не вздумал, по классике, умотать в лес, заворачиваем его в пищевую пленку и депортируем в холодильник на полчаса-час.
Вынимаем, раскатываем толщиной примерно 6–7 мм, вырезаем кружки чуть большего диаметра, чем формочки для тарталеток, выстилаем тестом дно и бока формочек, срезаем излишки теста ножом, накалываем дно вилкой и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до легкого румянца.
Песочные основы извлекаем из формочек и даем им полностью остыть на решетке.
Теперь к крему.
Взбиваем сливки с сахарной пудрой и капелькой ванильного экстракта.
Когда объем сливок увеличится и они загустеют, вмешиваем маскарпоне.
Наполняем кремом корзиночки, украшаем их ягодами и листиками мяты, припорашиваем сахарной пудрой.
М-м-м-м... Вы не представляете, какое это наслаждение. Но легко можете его себе организовать, рецепт у вас, считай, в кармане, дело за малым. Будите уже этого малого, пусть испечет вам корзиночки. А потом можно будет вместе посмотреть какой-нибудь хороший фильм. «Арахисовый сокол», например, с Шайей Лабафом. Видели? Нет? Посмотрите, очень трогательный и душевный!
Яркого и вкусного вам июня! До встречи через неделю!
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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Лето в корзинке».