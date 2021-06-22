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Лето в корзинке: рецепт для настоящих эстетов

Нежный десерт с маскарпоне и ягодами – лучшее, что может случиться с любителем кулинарных изысков в жаркий июньский день

Фото: Depositphotos

Если бы мне платили каждый раз, когда я разрываюсь в мучительном выборе, какой из самых классных рецептов вам предложить...

О чем написать: о запеченной скумбрии, фаршированной красной смородиной, о салате с горгонзолой и грушей, шведском супе из шиповника или тарталетках с кремом из маскарпоне и сезонными ягодами...

Так вот, если бы мне каждый раз платили за мой мучительный выбор, я бы уже покупала билеты первого класса, чтобы спустя десять часов заселиться в суперлухари-отель ол инклюзив на Мальдивах, где на роскошной кровати кинг сайз меня бы ждали лебеди из полотенец, холодное розовое шампанское и лепестки роз по всему номеру.

Но, увы! В лучшем случае мне светят Соловки (в туристическом аспекте, не подумайте чего дурного). Поэтому муки выбора перемещаем в корзину, бросаем монетку и... Барабанная дробь...

Тарталетка с маскарпоне и сезонными ягодами.

Сразу скажу вам, вы ум на них отъедите. Вот правда!

Рассыпчатое песочное тесто с ароматом миндаля, легкий белоснежный крем с идеальной структурой и легким сливочно-ванильным послевкусием, роскошные ягоды клубники, черники или малины, зафиналенные для пущей эстетики листиком мяты, и все это слегка припорошено тонкой вуалью сахарной пудры...

Представили? Захотели? Погнали!

Следите за руками

Для теста:

  • 220 г обычной пшеничной муки
  • 30 г миндальной муки или мелко молотого миндаля
  • 100 г сливочного масла
  • 60 г сахарной пудры
  • 1 яйцо
  • щепотка соли

Для крема:

  • 200 г маскарпоне
  • 100 мл сливок жирностью не менее 33%
  • 50 г сахарной пудры
  • несколько капель ванильного экстракта

Для начинки:

  • сезонные ягоды веточка мяты
  • сахарная пудра

Первым делом готовим тесто.

Рубим ножом холодное сливочное масло, добавляем к нему пудру, соль, просеянную муку, яйцо и оперативно, не давая тесту согреться от тепла наших рук и июньской жары, замешиваем его.

Катаем из него колобок и, чтоб он не вздумал, по классике, умотать в лес, заворачиваем его в пищевую пленку и депортируем в холодильник на полчаса-час.

Вынимаем, раскатываем толщиной примерно 6–7 мм, вырезаем кружки чуть большего диаметра, чем формочки для тарталеток, выстилаем тестом дно и бока формочек, срезаем излишки теста ножом, накалываем дно вилкой и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до легкого румянца.

Песочные основы извлекаем из формочек и даем им полностью остыть на решетке.

Теперь к крему.

Взбиваем сливки с сахарной пудрой и капелькой ванильного экстракта.

Когда объем сливок увеличится и они загустеют, вмешиваем маскарпоне.

Наполняем кремом корзиночки, украшаем их ягодами и листиками мяты, припорашиваем сахарной пудрой.

М-м-м-м... Вы не представляете, какое это наслаждение. Но легко можете его себе организовать, рецепт у вас, считай, в кармане, дело за малым. Будите уже этого малого, пусть испечет вам корзиночки. А потом можно будет вместе посмотреть какой-нибудь хороший фильм. «Арахисовый сокол», например, с Шайей Лабафом. Видели? Нет? Посмотрите, очень трогательный и душевный!

Яркого и вкусного вам июня! До встречи через неделю!

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Лето в корзинке».

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