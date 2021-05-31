Судак с барбарисом и курочка с молодой морковью: летние рецепты от Александра Бельковича

Летом как никогда хочется чего-нибудь особенного на столе. Но при этом у хозяек нет острого желания долго стоять у плиты в жаркую погоду. Поэтому ведущий программы «Просто кухня» на СТС поделился с Sobesednik.ru несложными летними рецептами.

Летняя курочка со сладкой морковкой

Ингредиенты:

куриные окорока – 2,5 кг

сливочный сыр – 300 г

дижонская горчица – 60 г

чеснок – 12 зубчиков

молодая морковка – 1,5 кг

сливочное масло – 60 г

тмин сухой – 3 г

сахар – 4 щепотки

подсолнечное масло – 10 мл

соль, перец (по вкусу)

Приготовление:

Снять с окороков кожу.

К сливочному сыру добавить дижонскую горчицу и измельченный чеснок, перемешать.

Добавить к окорокам 1 ст. л. сливочно-горчичного маринада и перемешать окорока. Поперчить и посолить их.

Смазать противень подсолнечным маслом (10 мл), переложить на него окорока и покрыть сверху каждый окорок сливочно-горчичной шапочкой.

Отправить противень в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Кожу от окороков ошпарить в кипящей воде в течение 1 минуты, соскоблить со шкурки ножом лишний жир и просушить салфеткой. Переложить сухую кожицу на новую салфетку, поперчить, посолить, покрыть сверху еще салфеткой и спрессовать, отправить в микроволновую печь на максимальный нагрев на 3 минуты.

Морковь очистить металлической губкой, оставить немного ботвы и разрезать каждую морковку на 2–4 части.

Две сковороды поставить на минимальный нагрев, отправить на каждую по 30 г сливочного масла и по 2 щепотки сахара, закинуть в сковороды морковь и обжарить. Посолить и добавить семена тмина (по 1 щепотке).

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