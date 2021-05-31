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Вчера, в 7:14

Судак с барбарисом и курочка с молодой морковью: летние рецепты от Александра Бельковича

Ведущий программы "Просто кухня" на СТС поделился с Sobesednik.ru несложными летними рецептами.

Фото: пресс-служба СТС

Летом как никогда хочется чего-нибудь особенного на столе. Но при этом у хозяек нет острого желания долго стоять у плиты в жаркую погоду. Поэтому ведущий программы «Просто кухня» на СТС поделился с Sobesednik.ru несложными летними рецептами.

Летняя курочка со сладкой морковкой

Ингредиенты:

  • куриные окорока – 2,5 кг
  • сливочный сыр – 300 г
  • дижонская горчица – 60 г
  • чеснок – 12 зубчиков
  • молодая морковка – 1,5 кг
  • сливочное масло – 60 г
  • тмин сухой – 3 г
  • сахар – 4 щепотки
  • подсолнечное масло – 10 мл
  • соль, перец (по вкусу)

Приготовление:

Снять с окороков кожу.

К сливочному сыру добавить дижонскую горчицу и измельченный чеснок, перемешать.

Добавить к окорокам 1 ст. л. сливочно-горчичного маринада и перемешать окорока. Поперчить и посолить их.

Смазать противень подсолнечным маслом (10 мл), переложить на него окорока и покрыть сверху каждый окорок сливочно-горчичной шапочкой.

Отправить противень в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Кожу от окороков ошпарить в кипящей воде в течение 1 минуты, соскоблить со шкурки ножом лишний жир и просушить салфеткой. Переложить сухую кожицу на новую салфетку, поперчить, посолить, покрыть сверху еще салфеткой и спрессовать, отправить в микроволновую печь на максимальный нагрев на 3 минуты.

Морковь очистить металлической губкой, оставить немного ботвы и разрезать каждую морковку на 2–4 части.

Две сковороды поставить на минимальный нагрев, отправить на каждую по 30 г сливочного масла и по 2 щепотки сахара, закинуть в сковороды морковь и обжарить. Посолить и добавить семена тмина (по 1 щепотке).

Салат с карамельной грушей и голубым сыром

Фото: пресс-служба СТС

Ингредиенты:

  • груша – 1 шт.
  • сахар – 50 г
  • сливочное масло – 20 г
  • апельсин – 1 шт.
  • грецкие орехи – 20 г
  • салатный микс с руколой и мангольдом – 20 г
  • сыр с голубой плесенью – 20 г
  • крупная морская соль – 1 щепотка
  • черный перец (по вкусу)

Приготовление:

Грушу очистить, разрезать пополам и удалить семечки.

На разогретую сковороду насыпать сахар и растопить.

В растопленный сахар отправить сливочное масло, перемешать и растопить.

К растопленному сахару с маслом выжать сок одного апельсина. Отправить грушу в карамель и обжарить с двух сторон.

Сковороду с грушей в карамели снять с нагрева и добавить грецкие орехи, облить орехи карамелью.

На тарелку выложить салатный микс, кусочки сыра и сверху грецкие орехи.

На салат переложить две половинки карамельной груши, полить карамелью, посыпать щепоткой крупной соли и поперчить.

Судак с кабачками и томатно-барбарисовой сальсой

Фото: пресс-служба СТС

Ингредиенты:

  • судак охлажденный целый – 1 кг
  • кабачки – 3 шт.
  • черри – 150 г
  • чеснок – 11 зубчиков
  • лимон – 1 шт. (цедра)
  • барбарис – 10 г
  • базилик фиолетовый – 1 веточка
  • базилик зеленый – 1 веточка
  • оливковое масло – 55 мл
  • винный уксус – 1/2 ч. л.
  • соль, перец (по вкусу)

Приготовление:

Чеснок очистить и измельчить. Натереть на мелкой терке цедру и добавить к чесноку. Поперчить, добавить 40 мл оливкового масла и перемешать маринад.

Очистить судак от чешуи и внутренностей, посолить и поперчить внутри и снаружи. Рыбу смазать маринадом внутри и снаружи и переложить на пергамент на противне. Неочищенные кабачки нарезать на средние кружочки и выложить слегка внахлест рядом с судаком, посолить, поперчить и полить оставшимся маринадом. Отправить противень с рыбой и кабачками в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 минут (или поставить на режим «рыба» с функцией «пар»).

Барбарис залить горячей водой на 5 минут.

Черри разрезать поперек пополам, посолить и поперчить. Добавить крупно нарезанный фиолетовый базилик и мелко нарезанный зеленый базилик, влить 15 мл оливкового масла. Набухший барбарис мелко нарубить и отправить к помидорам, добавить 1/2 ч. л. винного уксуса и перемешать.

Переложить кусочки рыбы на тарелку, выложить рядом кабачки и полить соком, сверху выложить сальсу.

Приятного аппетита!

Рубрика: Рецепты

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