Самая вкусная: рецепт окрошки на кефире с щавелем

Ну что, господа? Пришел июнь. Пришло время собирать камни, не бросать слов на ветер и... И готовить окрошку конечно же, что вы как маленькие, право слово?

Кстати, знаете, как перевести исконно русское слово «окрошка» на английский? Очень просто: «окрошка» звучит на английском «о, baby!»

Если вам нужно углубленное изучение английского или перевод еще каких-то слов, обращайтесь. Дорого. А вот рецепт самой вкусной окрошки для вас даром (шепотом в сторону: за него уже заплатила редакция).

Знаете, когда я думаю об окрошке и пытаюсь смотреть на нее не русскими, а, к примеру, английскими глазами, у меня сразу отпадают вопросы и претензии к исландцам, шведам, итальянцам и разным другим народам. Сам собой снимается вопрос: зачем жители Швеции едят сюрстрёмминг, если это, по сути, сильно протухшая селедка и разит от нее так, как не разит от самого опустившегося алкаша в подворотне?

Мне становится понятно, почему жители Сардинии едят сыр с личинками мух, а исландцы коптят мясо акулы хакарл. Знаете, что не так с этой акулой? Она не писает. От слова «совсем». А следовательно, все отходы жизнедеятельности ее организма в нем же, в этом организме, и остаются. Чтобы не травануться, жители островного государства на западе Северной Европы его коптят. При копчении яд в мясе нейтрализуется, но дикая вонь остается. Если вам когда-нибудь в лихие девяностые доводилось зайти в привокзальный туалет какого-нибудь богом забытого городка, вы можете живо представить, как пахнет мясо акулы хакарл.

Понятно, да? Понятно, что нам непонятно, зачем они это делают. Не есть же им, в самом деле, нечего. Просто у них другие вкусы. Просто им это нравится. И уверена, им так же непонятно, зачем нарезать кубиками овощи, яйца, колбасу, добавлять зелень и заливать все это какой-то странной пузырящейся жидкостью, присовокупляя ко всему прочему горчицу, кефир, сметану, майонез и соль вместе с сахаром. Господи, знали бы они, как это вкусно! Захотелось? Мне – жутко.

Я знаю: сколько в России хозяек – столько оригинальных рецептов окрошки. Кто-то делает ее на квасе, кто-то на кефире, кто-то на минералке, кто-то миксует все это, добавляя заправку из сметаны, майонеза, горчицы, соли и сахара. И коль скоро мы уж решили быть толерантными, давайте принимать все варианты, выбирая для себя самый вкусный и идеальный. А я хочу предложить вам эксперимент, который, уверена, вы оцените по достоинству. Предлагаю добавить к окрошке секретный ингредиент, который не просто украсит ее с вкусовой точки зрения, но и существенно добавит ей бонусов с точки зрения пользы. Речь о щавеле. Да-да. Если вы никогда не добавляли щавель в окрошку, настоятельно советую попробовать. Но сделать это нужно по особой технологии. Рассказываю...

Окрошка на кефире с щавелем

Ингредиенты:

250 мл кваса

0,5 л кефира

2–3 ст. л. сметаны

большой пучок щавеля

10–12 редисок

2–3 огурца

2 картофелины

2 яйца

полпучка зеленого лука

соль по вкусу

щепотка сахара

Картофель и яйца сварите до готовности, остудите, очистите, нарежьте кубиками. Такими же кубиками порежьте огурцы и редис. Щавель и зеленый лук хорошенько промойте, обсушите и нашинкуйте. Если у вас есть ступка – это прекрасно, если нет – придется обойтись толкушкой и миской. Сложите нарезанные щавель и лук в ступку (миску), щедро посыпьте солью и разотрите, чтобы зелень дала сок.

Соедините все подготовленные продукты. Добавьте сметану, соль, щепотку сахара (он выявит и подчеркнет вкус, сделает его более ярким и рельефным), залейте всё кефиром и квасом, перемешайте. Окрошка с щавелем готова!

Да, и не надо пытаться запустить в меня тапкой, да, я знаю, что этот рецепт не предусматривает колбасы. Но помните, мы говорили о толерантности? Не представляете окрошку без колбасы – да кладите уже, кто вам, ей-богу, может это запретить?

Равно как и с фильмом. Я предложу вам «Маленькую мисс Счастье». Но если вам не нравятся трогательные душевные фильмы – включите «Росомаху», «Трансформеров» или что вы там любите... Up to you, как говорят наши англоязычные друзья. Главное, чтобы вы были счастливы. Будьте!

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2021 под заголовком «О, baby! Это окрошка».