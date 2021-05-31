Греческий шашлык, хрустящие куриные ножки и запеканка из гречки: 3 рецепта от шеф-повара

Шеф-повар, ведущий кулинарной передачи «Пять ужинов» на телеканале «Домашний» Андрей Бова поделился с нашими читателями простыми и быстрыми рецептами.

Ингредиенты:

грудка индейки – 500 г

карри сухой – 2 г

лимонный сок – 30 г

соль, перец, сахар – по вкусу

масло растительное – 20 г

Для соуса:

йогурт – 150 г

сметана – 150 г

укроп – 10 г

огурец – 100 г

мята – 10 г

сухой базилик – 2 г

чеснок – 5 г

Для маринованного лука:

красный лук – 150 г

уксус 9% – 20 г

соль, сахар – по вкусу

Приготовление:

Грудку индейки порезать средним кубиком. Далее нужно замариновать мясо в лимонном соке с карри, сухим базиликом, солью, перцем и сахаром на один час.

Насаживаем замаринованную индейку на деревянные шпажки и обжариваем на гриле или углях со всех сторон до образования румяной корочки.

Подавать готовые шашлыки «Сувлаки» важно с соусом «Дзадзики» и маринованным луком.

Для соуса «Дзадзики» огурец натереть на терке, укроп, мяту и чеснок измельчить. Смешать все ингредиенты с йогуртом и сметаной. Приправить соус солью, перцем и соком лимона по вкусу.

Для маринованного лука: нарезаем тонкими полукольцами лук и перемешиваем с уксусом, солью и сахаром. Дать настояться 15 минут.