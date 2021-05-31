Пурцеладзе Лолита
Сегодня, в 13:09

Греческий шашлык, хрустящие куриные ножки и запеканка из гречки: 3 рецепта от шеф-повара

Ведущий кулинарной передачи "Пять ужинов" на канале "Домашний" Андрей Бова поделился простыми и быстрыми рецептами.

Фото: Depositphotos

Шеф-повар, ведущий кулинарной передачи «Пять ужинов» на телеканале «Домашний» Андрей Бова поделился с нашими читателями простыми и быстрыми рецептами.

Ингредиенты:

  • грудка индейки – 500 г
  • карри сухой – 2 г
  • лимонный сок – 30 г
  • соль, перец, сахар – по вкусу
  • масло растительное – 20 г

Для соуса:

  • йогурт – 150 г
  • сметана – 150 г 
  • укроп – 10 г
  • огурец – 100 г
  • мята – 10 г
  • сухой базилик – 2 г
  • чеснок – 5 г

Для маринованного лука:

  • красный лук – 150 г
  • уксус 9% – 20 г
  • соль, сахар – по вкусу

Приготовление:

Грудку индейки порезать средним кубиком. Далее нужно замариновать мясо в лимонном соке с карри, сухим базиликом, солью, перцем и сахаром на один час.

Насаживаем замаринованную индейку на деревянные шпажки и обжариваем на гриле или углях со всех сторон до образования румяной корочки.

Подавать готовые шашлыки «Сувлаки» важно с соусом «Дзадзики» и маринованным луком.

Для соуса «Дзадзики» огурец натереть на терке, укроп, мяту и чеснок измельчить. Смешать все ингредиенты с йогуртом и сметаной. Приправить соус солью, перцем и соком лимона по вкусу.

Для маринованного лука: нарезаем тонкими полукольцами лук и перемешиваем с уксусом, солью и сахаром. Дать настояться 15 минут.

Хрустящие куриные ножки со сливочной кукурузой

Ингредиенты:

  • ножки куриные – 1 кг
  • кефир – 200 г
  • мука – 100 г
  • паприка сухая – 3 г
  • корица – 3 г
  • базилик сухой – 3 г
  • соль, сахар – по вкусу
  • масло растительное – 300 г
  • кукуруза консервированная – 150 г
  • сливки 22% – 200 г
  • чеснок – 5 г

Приготовление:

Куриные ножки надрезать, посолить и поперчить, затем обвалять в муке, окунуть в пряный кляр и обжаривать в раскаленном растительном масле до золотистого цвета. После того как ножки подрумянятся, переложить их на противень и запечь в духовке 15 минут при температуре 180 градусов.

Для пряного кляра кефир, паприку, сухой базилик, корицу, соль, перец и муку смешать в однородную массу с помощью венчика.

Подавать готовые куриные ножки со сливочной кукурузой.

Для сливочной кукурузы сливки прогреть и выпарить до половины. Добавить в сливки консервированную кукурузу, специи и чеснок, натертый на мелкой терке. Дать закипеть и проварить на медленном огне 5–10 минут.

Запеканка из гречки с обжаренными овощами и сыром

Ингредиенты:

  • гречка – 500 г
  • морковь – 200 г
  • лук репчатый – 200 г
  • помидоры – 150 г
  • масло сливочное – 100 г
  • яйца – 4 шт. (отварные)
  • сыр «Гауда» – 150 г
  • масло растительное – 50 г

Приготовление:

Отварить гречку в кипящей воде до готовности.

Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать тонкими полукольцами. Обжариваем овощи на подсолнечном масле до золотистого цвета и в конце добавляем сливочное масло.

Помидоры нужно нарезать кубиками и добавить к моркови и луку.

На терке натереть сваренные вкрутую яйца. Яйца добавляем в овощную смесь. Всё хорошенько перемешиваем, солим, перчим.

Выкладываем в емкость для запекания гречку. Сверху кладем слоем обжаренные овощи с яйцами. Чередовать слои друг за другом, пока гречка и начинка не закончатся. Поверх запеканки выкладываем натертый на терке сыр.

Запекаем блюдо в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

Рубрика: Рецепты

Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 4 недели назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Здоровье 37 минут назад

Среди вакцинировавшихся москвичей разыграют пять автомобилей

Здоровье 2 часа назад

Одиннадцатиклассников оставили без выпускного в Парке Горького

Здоровье 2 часа назад

COVID-19 за сутки в РФ: 14 723 заболели, 9 116 выздоровели, 357 умерли

Рецепты 1 день назад

Самая вкусная: рецепт окрошки на кефире с щавелем

Здоровье 1 день назад

В Энгельсе мужчину обязали два года жить и лечиться в тубдиспансере

Здоровье 2 дня назад

В 2021 году смертность от ковида в мире уже превзошла показатель за весь 2020 год

Психология 2 дня назад

Психолог рассказала, как помочь школьникам справиться со стрессом перед ЕГЭ

Здоровье 2 дня назад

Проценко предупредил, что из-за мутации ковид чаще перестает поддаваться лечению

Здоровье 2 дня назад

Обнаружен способ замедлить развитие БАС

Здоровье 2 дня назад

Велосипед может лишить женщин радостей секса

Здоровье 3 дня назад

В Москве увеличат коечный фонд под ковид-пациентов с 10 тысяч до 14 тысяч мест

Здоровье 4 дня назад

Для ревакцинации привитых "Спутником V" придется использовать другую вакцину

Здоровье 5 дней назад

Тренировки для мозга помогут одолеть депрессию

Здоровье 5 дней назад

"Вакцинация станет обязательной": россияне "расшифровали" слова Володина о прививках

Здоровье 6 дней назад

Глава Минздрава: Смертность в половине регионов вышла на доковидный уровень

Здоровье 6 дней назад

Врач назвал опасные последствия пропусков приема пищи

Здоровье 1 неделю назад

Названо общее число заболевших коронавирусом в мире

Здоровье 1 неделю назад

Какая вода лучше и сколько можно пить в день: советы эксперта

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика