Греческий шашлык, хрустящие куриные ножки и запеканка из гречки: 3 рецепта от шеф-повара

Шеф-повар, ведущий кулинарной передачи «Пять ужинов» на телеканале «Домашний» Андрей Бова поделился с нашими читателями простыми и быстрыми рецептами.
Ингредиенты:
- грудка индейки – 500 г
- карри сухой – 2 г
- лимонный сок – 30 г
- соль, перец, сахар – по вкусу
- масло растительное – 20 г
Для соуса:
- йогурт – 150 г
- сметана – 150 г
- укроп – 10 г
- огурец – 100 г
- мята – 10 г
- сухой базилик – 2 г
- чеснок – 5 г
Для маринованного лука:
- красный лук – 150 г
- уксус 9% – 20 г
- соль, сахар – по вкусу
Приготовление:
Грудку индейки порезать средним кубиком. Далее нужно замариновать мясо в лимонном соке с карри, сухим базиликом, солью, перцем и сахаром на один час.
Насаживаем замаринованную индейку на деревянные шпажки и обжариваем на гриле или углях со всех сторон до образования румяной корочки.
Подавать готовые шашлыки «Сувлаки» важно с соусом «Дзадзики» и маринованным луком.
Для соуса «Дзадзики» огурец натереть на терке, укроп, мяту и чеснок измельчить. Смешать все ингредиенты с йогуртом и сметаной. Приправить соус солью, перцем и соком лимона по вкусу.
Для маринованного лука: нарезаем тонкими полукольцами лук и перемешиваем с уксусом, солью и сахаром. Дать настояться 15 минут.
Хрустящие куриные ножки со сливочной кукурузой
Ингредиенты:
- ножки куриные – 1 кг
- кефир – 200 г
- мука – 100 г
- паприка сухая – 3 г
- корица – 3 г
- базилик сухой – 3 г
- соль, сахар – по вкусу
- масло растительное – 300 г
- кукуруза консервированная – 150 г
- сливки 22% – 200 г
- чеснок – 5 г
Приготовление:
Куриные ножки надрезать, посолить и поперчить, затем обвалять в муке, окунуть в пряный кляр и обжаривать в раскаленном растительном масле до золотистого цвета. После того как ножки подрумянятся, переложить их на противень и запечь в духовке 15 минут при температуре 180 градусов.
Для пряного кляра кефир, паприку, сухой базилик, корицу, соль, перец и муку смешать в однородную массу с помощью венчика.
Подавать готовые куриные ножки со сливочной кукурузой.
Для сливочной кукурузы сливки прогреть и выпарить до половины. Добавить в сливки консервированную кукурузу, специи и чеснок, натертый на мелкой терке. Дать закипеть и проварить на медленном огне 5–10 минут.
Запеканка из гречки с обжаренными овощами и сыром
Ингредиенты:
- гречка – 500 г
- морковь – 200 г
- лук репчатый – 200 г
- помидоры – 150 г
- масло сливочное – 100 г
- яйца – 4 шт. (отварные)
- сыр «Гауда» – 150 г
- масло растительное – 50 г
Приготовление:
Отварить гречку в кипящей воде до готовности.
Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать тонкими полукольцами. Обжариваем овощи на подсолнечном масле до золотистого цвета и в конце добавляем сливочное масло.
Помидоры нужно нарезать кубиками и добавить к моркови и луку.
На терке натереть сваренные вкрутую яйца. Яйца добавляем в овощную смесь. Всё хорошенько перемешиваем, солим, перчим.
Выкладываем в емкость для запекания гречку. Сверху кладем слоем обжаренные овощи с яйцами. Чередовать слои друг за другом, пока гречка и начинка не закончатся. Поверх запеканки выкладываем натертый на терке сыр.
Запекаем блюдо в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!
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