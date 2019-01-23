Рецепт дня: Салат из шпрот с сухариками

Салат из шпрот с сухариками – прекрасная альтернатива классическим бутербродам со шпротами.

Ингредиенты:

150 г шпрот

50 г сухариков (желательно из белого хлеба)

100 г свежих огурцов

150 г консервированной кукурузы

100 г твердого сыра

1 зубчик чеснока

1 веточка петрушки

майонез и соль (по вкусу)

Сразу маленький секрет: масло из шпрот заранее вылейте в сухарики, чтобы они успели пропитаться и не были твердыми.

Шпроты перетрите вилкой в фарш. Добавьте к шпротам кукурузу.

Сыр натрите на крупной терке и добавьте в салат.

Огурец порежьте маленькими кубиками.

Добавьте мелко порубленный чеснок и петрушку, а также сухарики, пропитанные маслом.

Все перемешайте с майонезом.

Перед подачей на стол дайте салату немного настояться в холодильнике.