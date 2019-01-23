Рецепт дня: Салат из шпрот с сухариками

Салат из шпрот с сухариками – прекрасная альтернатива классическим бутербродам со шпротами.
Ингредиенты:
- 150 г шпрот
- 50 г сухариков (желательно из белого хлеба)
- 100 г свежих огурцов
- 150 г консервированной кукурузы
- 100 г твердого сыра
- 1 зубчик чеснока
- 1 веточка петрушки
- майонез и соль (по вкусу)
Сразу маленький секрет: масло из шпрот заранее вылейте в сухарики, чтобы они успели пропитаться и не были твердыми.
Шпроты перетрите вилкой в фарш. Добавьте к шпротам кукурузу.
Сыр натрите на крупной терке и добавьте в салат.
Огурец порежьте маленькими кубиками.
Добавьте мелко порубленный чеснок и петрушку, а также сухарики, пропитанные маслом.
Все перемешайте с майонезом.
Перед подачей на стол дайте салату немного настояться в холодильнике.