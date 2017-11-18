Кинозастолье в Натальей Ванденко: Чемодан, вокзал, котлеты

Кулинар Sobesednik.ru Наталья Ванденко решила напомнить о фильме «Вокзал для двоих» рецептом котлеты по-киевски.

Сегодня, 18 ноября, исполнилось бы 90 лет одному из самых любимых и популярных режиссеров отечественного кинематографа Эльдару Рязанову. Лучший способ отметить день рождения мастера – пересмотреть один из его фильмов.

Вот любой включайте: «Иронию...», «Гараж», «Служебный роман», «Карнавальную ночь», «Жестокий романс», «Невероятные приключения...», «Гусарскую балладу» и еще несколько десятков лент – и чудесный ностальгический вечер обеспечен. Каждый из перечисленных засмотрен до дыр, выучен почти наизусть, разобран на цитаты, но не приелся и ни капли не надоел. Пожалуй, мой любимый – «Вокзал для двоих». Смешная и одновременно пронзительно-грустная история, которую можно пересматривать в любом настроении. Она подкупает тонкостью и особенной щемящей душевностью. В ней нет проходных сцен и неудачно сыгранных эпизодов, есть целое созвездие чудесных актеров, каждый из которых не сыграл, но прочувствовал и прожил маленькую жизнь, запечатленную на пленке. Гурченко, Басилашвили, Михалков, Мордюкова, Садальский, Ширвиндт, Волкова, Догилева и, наконец, сам Эльдар Александрович в роли заместителя начальника вокзала.

Однако нужно отрываться от восторгов и переходить к еде. С еды, с привокзального ресторана, с конфликта из-за неоплаченного комплексного обеда, собственно, и начинается история. Но мне больше по душе другой эпизод. Помните, где пианист Рябинин приглашает Веру в ресторан, в котором она работает официанткой.

« – Что будете заказывать?

– Заказывать будет дама. Изучайте.

– Ой, я эту филькину грамоту наизусть знаю. Она мне ночами снится.

– Значит так, пить будем...

– Мне все равно.

– Давайте коньяк.

– Армянского, три звездочки... И скажи Константину, чтобы не разбавлял, это для меня.

– А что, обычно разбавляют?

– Ну что вы!..

– Как киевские котлеты?

– Прекрасно!

– Два раза. И скажи нашим на кухне, пусть поджарят на хорошем масле».

Знаете, дорогие, что я вам скажу? Котлеты по-киевски – это действительно прекрасно! Хрустящая румяная корочка, сочное, нежное куриное мясо, и самый главный сюрприз ждет вас в серединке: обжигающе-горячая лава из сливочного масла со свежими нотками укропа.

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1 курица, 60 г сливочного масла, несколько веточек укропа, 1 яйцо, панировочные сухари, мука, соль, перец по вкусу, растительное масло для фритюра.

Подтаявшее сливочное масло смешайте с мелко нарубленным укропом, чуть посолите и поперчите, выложите на пищевую пленку, скатайте колбаской, уберите в морозилку.

От курицы отделите грудную часть, снимите кожу, крылышки оставьте. Отделите куриное филе от грудной кости и разрежьте его вдоль, раскрыв книжкой, чтобы крылышко оказалось в середине. Отбейте филе до толщины 5 мм. У крылышка отрежьте две верхние фаланги, нижнюю зачистите до косточки. Приправьте солью и перцем, выложите в центр каждого филе по кусочку зеленого масла, заверните края, чтобы косточка торчала наружу. Обваляйте котлету в муке, затем опустите в слегка взбитое яйцо и обмакните со всех сторон в панировочные сухари. Потом еще раз в яйцо и в сухари. Подморозьте 5–10 минут котлеты в морозилке, обжарьте 3 минуты в разогретом фритюре, затем отправьте в духовку (200 градусов) на 10 минут. Готово. Смачного! Так желают приятного аппетита на родине этого чудесного блюда.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №43-2017 под заголовком «Чемодан, вокзал, котлеты».