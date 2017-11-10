Рецепт дня: Тирамису от Ольги Прокофьевой

Актриса Ольга Прокофьева решила поделиться с Sobesednik.ru рецептом десерта, который сможет приготовить любая хозяйка.

Что понадобится:

- печенье бисквитное – 200 г

- кофе растворимый – 1 ч. л.

- яйца куриные – 5 шт.

- ликер («Амаретто» или обычный кофейный) – 60 мл

- шоколад молочный (тертый или какао) – 40 г

- сливки домашние – 500 г

- соль – по вкусу

- сахар – 0,5 стакана

- вода – 1 стакан

Фото: Global Look Press

Как готовить:

1. Сполосните яйца. Затем разбейте их. Отделите белок от желтка и распределите их в разные миски.

2. Добавьте сахар к яичным желткам. Тщательно взбейте до однородной массы.

3. В миску с яичными белками всыпьте немного соли. Взбейте до образования однородной густой пены.

4. В емкость с уже взбитыми белками положите домашние сливки. Далее снова все взбейте миксером до однородной массы.

5. Затем потихоньку добавляйте к белкам смесь из яичных желтков с сахаром, продолжая все медленно перемешивать.

6. В отдельную миску положите кофе, добавьте ликер и залейте теплой водой.

7. Застелите противень пищевой фольгой, чтобы она прикрывала его бортики.

8. Каждое печенье обмакните с двух сторон в растворимый кофе и выкладывайте на дно формы. Залейте первый слой 1/3 готового крема из взбитых яиц и сливок. Затем выложите второй слой печенья и также залейте его кремом. И в конце выложите таким же образом третий ярус десерта и покройте кремом. Посыпьте его какао-порошком или тертым шоколадом.

9. Готовый тирамису поставьте в холодильник на 2–3 часа, чтобы он хорошо пропитался.