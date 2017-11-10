Рецепт дня: Тирамису от Ольги Прокофьевой

Актриса Ольга Прокофьева решила поделиться с Sobesednik.ru рецептом десерта, который сможет приготовить любая хозяйка.
Что понадобится:
- печенье бисквитное – 200 г
- кофе растворимый – 1 ч. л.
- яйца куриные – 5 шт.
- ликер («Амаретто» или обычный кофейный) – 60 мл
- шоколад молочный (тертый или какао) – 40 г
- сливки домашние – 500 г
- соль – по вкусу
- сахар – 0,5 стакана
- вода – 1 стакан
Как готовить:
1. Сполосните яйца. Затем разбейте их. Отделите белок от желтка и распределите их в разные миски.
2. Добавьте сахар к яичным желткам. Тщательно взбейте до однородной массы.
3. В миску с яичными белками всыпьте немного соли. Взбейте до образования однородной густой пены.
4. В емкость с уже взбитыми белками положите домашние сливки. Далее снова все взбейте миксером до однородной массы.
5. Затем потихоньку добавляйте к белкам смесь из яичных желтков с сахаром, продолжая все медленно перемешивать.
6. В отдельную миску положите кофе, добавьте ликер и залейте теплой водой.
7. Застелите противень пищевой фольгой, чтобы она прикрывала его бортики.
8. Каждое печенье обмакните с двух сторон в растворимый кофе и выкладывайте на дно формы. Залейте первый слой 1/3 готового крема из взбитых яиц и сливок. Затем выложите второй слой печенья и также залейте его кремом. И в конце выложите таким же образом третий ярус десерта и покройте кремом. Посыпьте его какао-порошком или тертым шоколадом.
9. Готовый тирамису поставьте в холодильник на 2–3 часа, чтобы он хорошо пропитался.