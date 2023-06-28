«Собеседник» вспомнил жизненный путь несостоявшегося мятежника. И впервые узнал, сколько зарабатывает его семья

«Я сам отмотал 10 лет...»

В середине декабря 2022-го в колонию во Владимирской области, где сидит оппозиционер Алексей Навальный, прилетел лысый мужчина невысокого роста. По такому случаю начальство исправительного учреждения собрало всех заключенных на встречу с важным гостем.

– Я сам отмотал 10 лет, зову вас стать моими штурмовиками, – обратился тот к мужчинам, отбывающим заключение. Этим гостем был Евгений Пригожин – бизнесмен, создатель ЧВК «Вагнер», который вербовал заключенных для отправки на Украину. Пригожин старался показать зэкам: он такой же, как и они. Предприниматель действительно отсидел около 10 лет.

А вот о детстве бизнесмена мало что известно: родился в Ленинграде, отец бросил семью, отчимом был тренер по лыжным гонкам Самуил Жаркой. В 1977-м Женя окончил спортивную школу-интернат №62. А 29 ноября 1979-го Куйбышевский районный народный суд Ленинграда приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно за кражу. В 1981-м Пригожин получил уже 13-летний срок по статьям «кража», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность», «разбой». К началу 1990-х Пригожин сумел выйти по УДО (обстоятельства того решения неизвестны), и вскоре его жизнь вновь изменилась.

От ресторанов – к троллям

В 1990-м Пригожин организовал в Ленинграде сеть по продаже хот-догов. Вскоре бизнес стал разрастаться: он стал управляющим сети супермаркетов «Контраст», открывал бары и рестораны... В 1996-м создал свое главное детище – кейтеринговую компанию «Конкорд Кейтеринг». Вскоре в пригожинские заведения стали заходить сильные мира сего. Например, летом 1999-го в его плавучем ресторане New Island встречались тогдашний премьер Сергей Степашин и глава-распорядитель МВФ Мишель Камдессю.

Знакомство Пригожина с президентом РФ состоялось уже в 2001-м, когда в том же ресторане проходил ужин Путина и Жака Ширака. А год спустя российский лидер там же принимал Джорджа Буша-младшего. То было десятилетие расцвета пригожинской карьеры: он стал поставлять продукты в Управделами президента, участвовать в строительных проектах...

Десятые годы резко поменяли карьеру Пригожина.

«Где-то в 2013-м начался набор сотрудников в новое медиа – Федеральное агентство новостей. Тогда был слух, что его руководителем является некто Евгений Пригожин, но его фигуру в тот момент мало кто знал. Да и в первые годы РИА ФАН практически не пиарило Пригожина», – рассказал «Собеседнику» один из бывших сотрудников «фабрики медиа».

Одновременно стали ходить слухи о причастности Пригожина к «фабрике троллей», сотрудники которой оставляют тысячи однотипных комментариев в интернете – в основном с одобрением действий властей. А также о его аффилированности с организацией наемников, получившей название ЧВК «Вагнер» – позывной ее бывшего руководителя – Дмитрия Уткина.

Причастность ко всем этим организациям Пригожин сначала отрицал. Но потом признавал. В этом феврале он наконец подтвердил, что являлся создателем Агентства интернет-исследований (той самой «фабрики троллей»): «Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время. Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада».

Впрочем, причастность Пригожина к сомнительным структурам (наемничество до сих пор – уголовная статья) являлась секретом Полишинеля.

А вот настоящим секретом всегда были заработки Пригожина и его семьи. «Собеседник» исправляет недочет.