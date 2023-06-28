Евгений Пригожин: От зэка до миллиардера
«Собеседник» вспомнил жизненный путь несостоявшегося мятежника. И впервые узнал, сколько зарабатывает его семья
«Собеседник» вспомнил жизненный путь несостоявшегося мятежника. И впервые узнал, сколько зарабатывает его семья
«Я сам отмотал 10 лет...»
В середине декабря 2022-го в колонию во Владимирской области, где сидит оппозиционер Алексей Навальный, прилетел лысый мужчина невысокого роста. По такому случаю начальство исправительного учреждения собрало всех заключенных на встречу с важным гостем.
– Я сам отмотал 10 лет, зову вас стать моими штурмовиками, – обратился тот к мужчинам, отбывающим заключение. Этим гостем был Евгений Пригожин – бизнесмен, создатель ЧВК «Вагнер», который вербовал заключенных для отправки на Украину. Пригожин старался показать зэкам: он такой же, как и они. Предприниматель действительно отсидел около 10 лет.
А вот о детстве бизнесмена мало что известно: родился в Ленинграде, отец бросил семью, отчимом был тренер по лыжным гонкам Самуил Жаркой. В 1977-м Женя окончил спортивную школу-интернат №62. А 29 ноября 1979-го Куйбышевский районный народный суд Ленинграда приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно за кражу. В 1981-м Пригожин получил уже 13-летний срок по статьям «кража», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность», «разбой». К началу 1990-х Пригожин сумел выйти по УДО (обстоятельства того решения неизвестны), и вскоре его жизнь вновь изменилась.
От ресторанов – к троллям
В 1990-м Пригожин организовал в Ленинграде сеть по продаже хот-догов. Вскоре бизнес стал разрастаться: он стал управляющим сети супермаркетов «Контраст», открывал бары и рестораны... В 1996-м создал свое главное детище – кейтеринговую компанию «Конкорд Кейтеринг». Вскоре в пригожинские заведения стали заходить сильные мира сего. Например, летом 1999-го в его плавучем ресторане New Island встречались тогдашний премьер Сергей Степашин и глава-распорядитель МВФ Мишель Камдессю.
Знакомство Пригожина с президентом РФ состоялось уже в 2001-м, когда в том же ресторане проходил ужин Путина и Жака Ширака. А год спустя российский лидер там же принимал Джорджа Буша-младшего. То было десятилетие расцвета пригожинской карьеры: он стал поставлять продукты в Управделами президента, участвовать в строительных проектах...
Десятые годы резко поменяли карьеру Пригожина.
«Где-то в 2013-м начался набор сотрудников в новое медиа – Федеральное агентство новостей. Тогда был слух, что его руководителем является некто Евгений Пригожин, но его фигуру в тот момент мало кто знал. Да и в первые годы РИА ФАН практически не пиарило Пригожина», – рассказал «Собеседнику» один из бывших сотрудников «фабрики медиа».
Одновременно стали ходить слухи о причастности Пригожина к «фабрике троллей», сотрудники которой оставляют тысячи однотипных комментариев в интернете – в основном с одобрением действий властей. А также о его аффилированности с организацией наемников, получившей название ЧВК «Вагнер» – позывной ее бывшего руководителя – Дмитрия Уткина.
Причастность ко всем этим организациям Пригожин сначала отрицал. Но потом признавал. В этом феврале он наконец подтвердил, что являлся создателем Агентства интернет-исследований (той самой «фабрики троллей»): «Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время. Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада».
Впрочем, причастность Пригожина к сомнительным структурам (наемничество до сих пор – уголовная статья) являлась секретом Полишинеля.
А вот настоящим секретом всегда были заработки Пригожина и его семьи. «Собеседник» исправляет недочет.
Доходы семьи Пригожиных
Евгений Пригожин в 2020-м официально получал зарплату сразу в четырех компаниях, следует из утекших в сеть данных ФНС РФ. 94 млн ему заплатила его же фирма «Конкорд М», которая кормит чиновников. Среди прочего, эта организация занималась обеспечением питания аппарата Госдумы, управделами мэра Москвы и АО «ВДНХ». Еще 74 млн руб. Пригожин заработал в компании «Комбинат питания» (бывший «Конкорд»), которая является флагманом для бизнесмена. «Комбинат питания» поставляет продукты в детские сады и школы Москвы, а также занимается организацией протокольных и праздничных мероприятий и обслуживанием vip-гостей.
«Мы прорабатываем все до мелочей, начиная с разработки меню в соответствии с вашими пожеланиями, заканчивая изысканной подачей и сервировкой стола», – утверждает фирма на своем сайте.
Правда, реальность несколько иная. В конце 2018-го в дошкольных учреждениях Москвы произошло массовое отравление детей продуктами, которые поставлял «Конкорд». По данным Роспотребнадзора, вспышка дизентерии была вызвана некачественным творогом. Несмотря на это, Пригожин в 2020-м заработал там те самые 74 млн руб. Прибыль всей фирмы тогда же достигла 197 млн руб.
Еще 35,4 млн Пригожин получил в ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг». Эта компания занимается строительством жилых кварталов и коммерческих зданий. Среди прочего, именно «Конкорд менеджмент и консалтинг» возвел жилкомплекс «Северный Версаль» в Лахте, где живет семья Пригожиных. Эту же компанию спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинял во вмешательстве в президентские выборы 2016-го.
18 млн Пригожин заработал в компании своей жены Любови – ООО «Соинвест». Именно эта фирма через подконтрольный «Турстатус» завладела земельным участком в Геленджике. Неподалеку от него располагается «дворец Путина». Таким образом, совокупный доход только Евгения Пригожина в 2020-м составил 221,4 млн руб. Но миллионными заработками может похвастаться не только глава семейства, но и его близкие.
Сын бизнесмена Павел зарабатывает в компаниях, занимающихся девелоперским бизнесом. Среди них – ООО «Лахта Плаза», которая строит бизнес-центры, гостиницы и жилые дома. Его доход в 2020-м в этой фирме составил 148 млн руб. Еще 24 млн руб. Пригожин-младший заработал в ООО «Лахта Парк». Эта компания построила одноименный жилкомплекс, состоящий из 500 апартаментов, 10 коттеджей и 50 сити-вилл. Купить коттедж в «Лахта Парке» можно за 75 млн руб.
Но рекордсмен по доходам в семье Пригожиных – его старшая дочь Полина. В 2020-м она заработала 236 млн руб. И все эти деньги были получены все в том же ООО «Лахта Плаза». То есть дочь Пригожина получает в этой фирме даже больше, чем ее единственный владелец. И это объяснимо: ведь раньше компанией владела сама Полина. Но в 2020-м ее учредителем стал брат Пригожиной.
В той же «Лахта Плаза» получает зарплату и супруга бизнесмена – Любовь Пригожина. Сумма ее дохода в 2020-м составила 115 млн руб. Еще 12,3 млн она заработала в ООО «Лахта Парк Премиум», которое также имеет отношение к ЖК «Лахта Парк». Учредителем этой организации является Павел Пригожин, который и платит маме столь щедрую зарплату. Сущими копейками для Пригожиных можно назвать сумму в 2,2 млн руб., которые Любовь получает в ООО «Бета». Фирма является учредителем ТСЖ «Северный Версаль», где, повторю, живут Пригожины.
Итак, совокупный доход Пригожиных в 2020-м составил более 750 млн руб.
Нигде не работали лишь две дамы из семьи «повара Путина». Это его мать Виолетта и младшая дочь Вероника. Но теперь ситуация может измениться: в октябре 2022-го Вероника стала единственным учредителем ООО «Ред Старс», которое владеет одноименным отелем на набережной реки Пряжки, популярным среди туристов. И это притом что дочери Пригожина едва исполнилось 17 лет.
А значит, доходы Пригожиных теперь могут вырасти. Если, конечно, у них не отнимут весь бизнес после столь неожиданной попытки мятежа...