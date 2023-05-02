Герой судебных войск. Беглый миллиардер Андрей Коровайко победил сразу 17 СМИ за одно заседание

Обыски у верхушки ростовского судейства, которые прошли в апреле, наделали много шума. 32 ростовских судьи и чиновника попали под подозрение ФСБ. СМИ уже окрестили их «конвейером нужных решений». Один из показательных примеров – дело беглого миллиардера Андрея Коровайко.

Хотя информация о том, как продвигается следствие по «делу судей», закрыта, пересмотры приговоров по громким уголовным делам региона уже идут. А в Москве Преображенский суд скоро начнёт рассматривать дело о вымогательстве активов предприятий в Ростовской области и Краснодарском крае, где обвиняемыми выступают среди прочих Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов, бенефициары концерна «Покровский». Оба, правда, в бегах. Но, как убедился корреспондент «Собеседника», это не мешает им иметь влияние в региональных структурах.

«Убедили»... угрозами

Владелец ростовского строительного концерна «Покровский» и кубанских сельхозпредприятий Андрей Коровайко почти два года (с ноября 2021-го) находится в международном розыске – после того как СКР распутал хитросплетения его рейдерских захватов и предъявил обвинение.

А незадолго до этого миллиардер (в 2019–2020-м) благодаря помощи судей, можно сказать, дал пощёчину общественности. До него никому не удавалось сделать так, чтобы в одном гражданском процессе слушались претензии сразу к 17 СМИ, которые за предыдущие 15 лет (!) опубликовали не понравившиеся Коровайко статьи: закон этого не позволяет. Но именно такое уникальное дело он выиграл сначала в Кировском районном, а потом и в Ростовском областном суде.

Причём статьи были как раз о том, что позже и стало его уголовным делом. То есть о том, как Андрею Коровайко, в то время федеральному инспектору в полпредстве президента России в Южном федеральном округе, досталась дюжина промышленных и аграрных предприятий – от бывших кубанских колхозов и Каневского мясокомбината до крупного оборонного предприятия «Электроаппарат» в Ростове-на-Дону.

История давнишняя: ещё около 20 лет назад «люди из полпредства» пообещали Бондо Бабунидзе, владельцу ростовского винного завода «Самтрест», который он купил на торгах после распада СССР, и его деловому партнёру Ревази Хабулиани помощь в возрождении предприятия, а после этого на завод пришли бандиты и жестоко избили предпринимателей.

Под угрозами Бабунидзе (он тогда подробно рассказывал об этом ужасе в своей жизни) подписал долговые расписки, по которым завод отошёл новым собственникам – Андрею Коровайко, Антону Рукавишникову (это брат его бывшей жены, ныне она сенатор), Аркадию Чебанову и другим. К слову, судью ростовского арбитража Ларису Чебанову, которая много лет сопровождала деятельность концерна «Покровский» в судах, СМИ считают женой Чебанова. Как бы то ни было, но фирмы Коровайко выигрывали все процессы с 2013 по 2018 год.