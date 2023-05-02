Герой судебных войск. Беглый миллиардер Андрей Коровайко победил сразу 17 СМИ за одно заседание
Как убедился корреспондент «Собеседника», объявление в розыск не мешает двум бизнесменам влиять на ростовские и краснодарские региональные структуры
Обыски у верхушки ростовского судейства, которые прошли в апреле, наделали много шума. 32 ростовских судьи и чиновника попали под подозрение ФСБ. СМИ уже окрестили их «конвейером нужных решений». Один из показательных примеров – дело беглого миллиардера Андрея Коровайко.
Хотя информация о том, как продвигается следствие по «делу судей», закрыта, пересмотры приговоров по громким уголовным делам региона уже идут. А в Москве Преображенский суд скоро начнёт рассматривать дело о вымогательстве активов предприятий в Ростовской области и Краснодарском крае, где обвиняемыми выступают среди прочих Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов, бенефициары концерна «Покровский». Оба, правда, в бегах. Но, как убедился корреспондент «Собеседника», это не мешает им иметь влияние в региональных структурах.
«Убедили»... угрозами
Владелец ростовского строительного концерна «Покровский» и кубанских сельхозпредприятий Андрей Коровайко почти два года (с ноября 2021-го) находится в международном розыске – после того как СКР распутал хитросплетения его рейдерских захватов и предъявил обвинение.
А незадолго до этого миллиардер (в 2019–2020-м) благодаря помощи судей, можно сказать, дал пощёчину общественности. До него никому не удавалось сделать так, чтобы в одном гражданском процессе слушались претензии сразу к 17 СМИ, которые за предыдущие 15 лет (!) опубликовали не понравившиеся Коровайко статьи: закон этого не позволяет. Но именно такое уникальное дело он выиграл сначала в Кировском районном, а потом и в Ростовском областном суде.
Причём статьи были как раз о том, что позже и стало его уголовным делом. То есть о том, как Андрею Коровайко, в то время федеральному инспектору в полпредстве президента России в Южном федеральном округе, досталась дюжина промышленных и аграрных предприятий – от бывших кубанских колхозов и Каневского мясокомбината до крупного оборонного предприятия «Электроаппарат» в Ростове-на-Дону.
История давнишняя: ещё около 20 лет назад «люди из полпредства» пообещали Бондо Бабунидзе, владельцу ростовского винного завода «Самтрест», который он купил на торгах после распада СССР, и его деловому партнёру Ревази Хабулиани помощь в возрождении предприятия, а после этого на завод пришли бандиты и жестоко избили предпринимателей.
Под угрозами Бабунидзе (он тогда подробно рассказывал об этом ужасе в своей жизни) подписал долговые расписки, по которым завод отошёл новым собственникам – Андрею Коровайко, Антону Рукавишникову (это брат его бывшей жены, ныне она сенатор), Аркадию Чебанову и другим. К слову, судью ростовского арбитража Ларису Чебанову, которая много лет сопровождала деятельность концерна «Покровский» в судах, СМИ считают женой Чебанова. Как бы то ни было, но фирмы Коровайко выигрывали все процессы с 2013 по 2018 год.
Решение суда, которого... не было
Судиться со СМИ Коровайко стал только в 2019-м. Он тогда пошёл очередным походом – уже на кубанские земли. В статьях о новых рейдерских наездах журналисты упоминали и первые его захваты в начале 2000-х. Вот тогда-то Коровайко и его адвокат Лада Лапач и подали иск о защите чести и достоинства бизнесмена сразу к восьми СМИ.
Вместе с иском Лапач принесла в Кировский райсуд Ростова бумагу, которую она выдала за решение Пролетарского райсуда города, якобы ещё в 2004-м рассматривавшего иск Коровайко к владельцу винзавода Бабунидзе о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Мне удалось сделать фотокопию этого «решения» в архиве Кировского суда: на нём нет ни номера дела, ни печати Пролетарского суда. То есть это не документ, а филькина грамота.
Однако судья Роман Головань сделал вид, что этого не понял, и не стал рассматривать главный вопрос: имели ли место события, описанные журналистами? Действительно ли налётчики избили владельцев «Самтреста», заставляя под дулом пистолета подписать бумаги о «продаже» винзавода шурину Коровайко со товарищи?
Один из потерпевших – Бондо Бабунидзе – к тому времени уже умер. Но Ревази Хабулиани по-прежнему живёт в Ростове.
– Это «решение» Пролетарского суда просто фальшивка, – заверил меня Хабулиани, – я никогда не был свидетелем по такому делу в Пролетарском суде. А если бы мой друг и партнёр Бондо Бабунидзе был ответчиком в таком судебном процессе, я бы, конечно, об этом знал. И жена Бондо тоже бы знала.
Кстати, апрельские обыски по «делу судей» проходили в том числе и в этих райсудах – Кировском и Пролетарском. Видимо, у следователей накопилось к ним немало претензий.
Судейская солидарность
А тогда, в 2019-м, судья Головань разом отказал в удовлетворении всех совершенно законных ходатайств СМИ, в том числе о переносе слушаний дела в Москву по месту нахождения редакций.
Но это ещё что! Он соединил в одном процессе «клеветнические публикации» «Новой газеты» 15-летней давности и сюжеты, подготовленные видеоблогером Евгением Михайловым на его YouTube-канале в 2019-м. В общем, истец с адвокатом получили все, что пожелали.
А Ростовский облсуд не только отклонил жалобы журналистов на решение Кировского суда, но в том же апелляционном определении признал законным ещё и решение Ленинского суда Ростова по искам адвокатов Коровайко ещё к девяти СМИ, опубликовавшим заметки о его личной жизни.
Все эти дела объединяет только фамилия истца – Коровайко. Сдаётся, что данный процесс претендует на то, чтобы войти в анналы мировой юриспруденции в категории «невероятное».
Один день следователя Прибылова
Поскольку я волей-неволей оказалась участницей тех событий, попыталась привлечь внимание следователей к наличию фальшивого решения суда. Но в конце марта, буквально за неделю до прибытия из Москвы в Ростов «группы захвата» коррупционеров в судейских мантиях, Кировский райотдел СКР отказал в возбуждении уголовного дела по моему заявлению о подделке того сомнительного решения Пролетарского райсуда.
Почему в поддержке беглого миллиардера, проходящего обвиняемым по уголовному делу, следователи стараются не отстать от судей, ещё предстоит разобраться. Возможно, дело в том, что в Кировский суд этот документ представила адвокат именно Андрея Коровайко, который все ещё в авторитете у местных представителей власти? Или потому, что сама адвокат Лада Лапач – доцент юрфака Южного федерального университета, а старший следователь СКР по Кировскому району Ростова-на-Дону Павел Прибылов, отказавший в возбуждении дела, выпускник того же юрфака?
Что же сделал Прибылов? Вместо того чтобы назначить экспертизу сомнительного документа и опросить свидетелей, упоминавшихся в этом «решении» суда, утром 16 марта 2023-го Прибылов позвонил в Пролетарский суд и спросил сотрудницу архива, нашлось ли решение суда по иску Коровайко к Бабунидзе. Услышав утвердительное «да», лейтенант юстиции тут же написал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту фальсификации решения суда и в тот же день отправил его в Кировскую районную прокуратуру.
Решение Прибылова одобрил зам. руководителя Следственного отдела по Кировскому району Ростова подполковник Лаврешин. Он тоже не потребовал, чтобы следователь отправил «решение» Пролетарского суда на экспертизу. Лаврешина также не смутило и то, что Прибылов не опросил самого важного свидетеля – Ревази Хабулиани, ставшего вместе с Бондо Бабунидзе первым потерпевшим от наезда рейдеров из полпредства.
А ведь друзья и тогда пытались найти справедливость – упорно писали заявления в полицию, в прокуратуру, в следственные органы, в суд... Впрочем, как и остальные жертвы рейдеров из высоких кабинетов, и так же, как и остальные, – безуспешно.
Увы, даже через 20 лет их правда оказалась никому не нужна.
P. S. Тем временем прокурор Кировского района Ростова вернул в следственный отдел материалы проверки о фальсификации решения суда, сопроводив фразой «надобность миновала». А находящийся в бегах Коровайко 6 апреля частично выиграл в Таганрогском суде иск о защите своей чести и достоинства к ведущему YouTube-канала Евгению Михайлову...
Ростов-на-Дону