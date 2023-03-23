Тульский губернатор Алексей Дюмин отправил сына вместо военкомата в яхт-клуб

Ну что ж, а вот Маше Москалевой не стыдно было признаться, что она своего отца считает героем: «Знай, что мы победим, что победа будет за нами, что бы ни случилось мы вместе, мы команда, ты лучший» (орфография сохранена).

Местный суд уже приговорил Алексея Москалева к «двушечке» за «дискредитацию», а на днях будет решаться судьба его дочери, которая осталась без семьи и без дома. Ребенку генерал-губернатора Дюмина (того самого, что "учит" других Родину любить), как вы понимаете, подобная участь не грозит. Он получает удовольствие на более приятной волне, которая к волне очередного призыва, стартовавшего 1 апреля, никакого отношения не имеет.