Тульский губернатор Алексей Дюмин отправил сына вместо военкомата в яхт-клуб
А что вы хотели? На волне как на волне. Буквально.
Уже не только вся Россия, но и весь мир следит за судьбой семиклассницы Маши Москалевой, которую разлучили с отцом и бросили в приют после того, как девочка нарисовала в школе антивоенный рисунок. При этом Дмитрий Захватов, адвокат ее отца Алексея Москалева, считает, что за этой дикой историей стоит чуть ли не лично тульский губернатор Алексей Дюмин, большой патриот и вообще бывший телохранитель самого Путина.
В местных форумах Дюмину за это уже перепало: критики обвиняют губернатора в том, что на словах он поддерживает боевые действия на Донбассе, а по факту сам спрятал сына от армии. В ответ на что защитники чиновника пишут, что сын его родился только в 2005 году, то есть до армии еще не дорос, и писать про такое могут только несведущие украинские пропагандисты.
И в самом деле, во всех открытых источниках сказано, что Никита Дюмин родился в 2005-м. Вот только, как выяснил «Собеседник», на самом деле наследник губернатора появился на свет годом раньше — в июне 2004-го (в чем он сам признался в соцсетях). А значит, для призыва вполне созрел. Однако призывника ждала своя волна, не призывная.
Да, Никита вроде бы поступил в Высшую школу экономики и получил бронь. Но разве учеба не могла подождать, раз Родина в опасности? Или Дюмин-старший так не считает? Ведь получить диплом можно и после победы над НАТО. Но вместо военкомата летом прошлого года, то есть в разгар кровопролитных боев в ДНР, губернатор отправил своего сына отмечать наступление призывного возраста в яхт-клуб. А именно — в московский модный пляжный комплекс Shore House. Дело в том, что Никита увлекается не только футболом (несколько лет играл нападающим в ФК «Хамовники»), но и вейксерфингом (это когда гоняют по волнам на доске, привязанной к катеру — в Москве за 25 минут такого счастья отдают по 6000 рублей).
Пока чьих-то других детей накрывала волна мобилизации, после «днюхи» вместо весточки из окопа Никита разместил на своей страничке в соцсети фотку с подписью «Это Париж». Натовский. До этого были фотографии из не менее натовских Италии и Хорватии.
«Собеседник» решил поинтересоваться у парня через интернет, как он сам относится к истории с Машей Москалевой, к армейской службе и к спецоперации вообще, но вместо ответа о гордости за свою страну и отца, Никита просто удалил свой аккаунт. Нам удалось до него дозвониться, но и по телефону Дюмин-младший постеснялся общаться, сказав, что ему это «неинтересно».
Ну что ж, а вот Маше Москалевой не стыдно было признаться, что она своего отца считает героем: «Знай, что мы победим, что победа будет за нами, что бы ни случилось мы вместе, мы команда, ты лучший» (орфография сохранена).
Местный суд уже приговорил Алексея Москалева к «двушечке» за «дискредитацию», а на днях будет решаться судьба его дочери, которая осталась без семьи и без дома. Ребенку генерал-губернатора Дюмина (того самого, что "учит" других Родину любить), как вы понимаете, подобная участь не грозит. Он получает удовольствие на более приятной волне, которая к волне очередного призыва, стартовавшего 1 апреля, никакого отношения не имеет.