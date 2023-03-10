С божьей помощью мэра Собянина

Траты растут

Организация ортодоксального иудаизма, скульптор Щербаков, фонд Иосифа Кобзона и еврейская община – что объединяет все эти столь разные организации, а также людей? Все они получили субсидии в сотни миллионов рублей от департамента культурного наследия Москвы.

Впервые эту схему опробовали в 2012-м. Тогда столичные власти начали выделять огромные деньги на реконструкцию различных культурных и религиозных учреждений города. В первый год на реставрацию было направлено 114 млн руб.

– Это целая программа города Москвы по восстановлению памятников архитектуры, храмов, исторических зданий. Мы в этом году реставрировали 12 таких храмов, а еще четыре находятся в проектировании», – говорил тогда мэр Москвы в беседе с настоятелем храма Николая Чудотворца в Хамовниках епископом Подольским Тихоном.

За 10 лет траты столичных властей выросли в 15 раз, подсчитал «Собеседник». Но кто же получает эти лакомые куски из столичного бюджета?

Реставрация церквей

Рекордсменом по субсидиям в этот раз стала церковь Покрова в столичном районе Филевский Парк. С октября 2021-го там проходит масштабная реставрация, но суммы, которые государство выделяет на нее, держались в секрете.