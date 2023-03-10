С божьей помощью мэра Собянина
В Москве раздали сотни миллионов рублей близким к властям организациям и людям
Гранты департамента культурного наследия Москвы достались в том числе и тем, кто в этом вовсе не нуждается. «Собеседник» присмотрелся к грантополучателям и нашел в списке, к примеру, структуры с прибылью в полмиллиарда рублей.
Цифры
В 2019–2021 годах департамент культурного наследия Москвы выделил субсидий и грантов на 2,7 млрд руб.
А в одном только 2022 году эта сумма равнялась уже 1,8 млрд руб.
Траты растут
Организация ортодоксального иудаизма, скульптор Щербаков, фонд Иосифа Кобзона и еврейская община – что объединяет все эти столь разные организации, а также людей? Все они получили субсидии в сотни миллионов рублей от департамента культурного наследия Москвы.
Впервые эту схему опробовали в 2012-м. Тогда столичные власти начали выделять огромные деньги на реконструкцию различных культурных и религиозных учреждений города. В первый год на реставрацию было направлено 114 млн руб.
– Это целая программа города Москвы по восстановлению памятников архитектуры, храмов, исторических зданий. Мы в этом году реставрировали 12 таких храмов, а еще четыре находятся в проектировании», – говорил тогда мэр Москвы в беседе с настоятелем храма Николая Чудотворца в Хамовниках епископом Подольским Тихоном.
За 10 лет траты столичных властей выросли в 15 раз, подсчитал «Собеседник». Но кто же получает эти лакомые куски из столичного бюджета?
Реставрация церквей
Рекордсменом по субсидиям в этот раз стала церковь Покрова в столичном районе Филевский Парк. С октября 2021-го там проходит масштабная реставрация, но суммы, которые государство выделяет на нее, держались в секрете.
– В прошлом году город выделил средства на ее реставрацию, после чего специалисты приступили к кропотливым работам. Сейчас проводится расчистка изящного белокаменного декора – тонких колонок, наличников, подоконников – и вычинка исторической кирпичной кладки. В планах закончить реставрацию до конца 2022-го, – говорил в октябре глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
«Собеседник» узнал, сколько бюджет потратил на реставрацию. В 2021-м на это было выделено 90 млн руб. А в нынешнем году сумма возросла кратно: на восстановление архитектурного облика церкви решили потратить еще... 270 млн руб., следует из документации. Обоснованность этих трат никак не раскрывается, на что конкретно идут деньги и как расходуются, проверить тоже нельзя.
На втором месте в рейтинге получателей субсидии – храм Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Он получит из бюджета 198 млн руб. Но есть нюанс. О какой-либо реставрации там ничего не сообщалось, да и, судя по фотографиям, выглядит этот храм вполне прилично. Патриархия сообщала о ремонте в одноименном храме – на Успенском Вражке, но как раз ему-то столичные власти никаких денег не выделяют.
Замыкает тройку лидеров храм Святых апостолов Петра и Павла в Новой Басманной слободе, которому выделят 176 млн руб. И вновь – полная тишина о реставрационных работах. Возможно, о них скоро будет объявлено, ведь срок предоставления субсидии – конец марта 2024 года.
Миллионы – на плагиат?
Департамент культурного наследия Москвы раздает не только субсидии, но и гранты (то есть финансирует деятельность на будущее время). В этом году рекордсменом по затратам стал Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, которому выделили аж 250 млн руб. Почему финансированием вуза занимается столичный департамент, а не прямой учредитель (Министерство науки и высшего образования) – загадка. Точно так же неясно, почему этих грантов два. Один – гигантский, на 250 млн, а второй – относительно небольшой, на 5 млн руб.
На втором месте в этом рейтинге грантополучателей оказался скульптор Салават Щербаков. Тот самый автор 17-метровой скульптуры князя Владимира на Боровицкой площади. Среди его работ также памятники Столыпину у Дома правительства и Александру Первому в Александровском саду.
Но гораздо больше Щербаков известен плагиатом в своих работах и откровенными историческими фейками. Об одном из самых известных конфузов, который случился в 2014-м во время открытия памятника Александру I в Александровском саду, недалеко от Боровицких ворот, сообщал телеканал «Россия 24». Это был первый памятник данному российскому правителю в Москве. И первый блин вышел комом: среди пушек, мушкетов и сабель XIX века на барельефе постамента оказались пламегаситель и прицел автомата Калашникова (которые, разумеется, не могли существовать в то время).
Похожий случай произошел и при открытии памятника самому оружейнику Калашникову. На барельефе обнаружили схему немецкого автомата StG 44 (а не самого знаменитого «калаша»). Сам Щербаков не спешил признавать ошибку, заявив, мол, нужно «отделить происходящее от политической трескотни», так как «пока у нас данных об ошибке нет». Заказчики же проекта сделали хорошую мину при плохой игре. «Благодаря ошибке, сделанной по вине скульптора, каждый желающий видит, что StG и автомат Калашникова – это совершенно разные автоматы, и обвинять М. Калашникова в заимствовании категорически неверно», – говорил Владислав Кононов, исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), заказчика монумента. Но в итоге немецкую винтовку с барельефа убрали.
Щербакова обвиняли и в откровенном плагиате. Так, в 2013-м на стене одного из московских домов появилась картина «Старый город» его авторства. Но она оказалась невероятно схожа с картиной, написанной французскими художниками в Иерусалиме еще в 2006-м. Несмотря на все эти случаи, московские власти выделили ему аж 52 млн руб. – на новые скульптуры. Остается надеяться, что в этот раз обойдется без ошибок и плагиата.
Среди грантополучателей «Собеседник» нашел и совсем уж удивительные структуры. 15,5 млн руб. получит Торгово-промышленная палата России (!). Не будем особо заострять внимание на том, что она не имеет никакого отношения к культуре. Да и располагается не в объекте религиозного назначения. Важно другое. Ни в каких деньгах ТПП в принципе не нуждается.
Как следует из финансовой отчетности, в 2021-м прибыль этой организации составила более 450 млн руб. Годом ранее и того больше – 1,2 млрд руб. Выделять гранты структурам с такими доходами – это что-то новое. В самой ТПП и департаменте культурного наследия Москвы не ответили на запрос «Собеседника».