Кто заработал на новогоднем оформлении Москвы. Расследование «Собеседника»

«Собеседник» узнал, какие компании получили миллионы за новогоднее украшение улиц Москвы. Оказалось, что импортозамещение работает далеко не всегда - для высоких чиновников могут быть сделаны исключения. Кроме того, столичные власти, похоже, даже не пытаются сэкономить бюджетные деньги, отдавая их хорошо знакомым фирмам.

Праздник дешевеет

– Зима у нас тяжелая, солнца мало, депресняк. Хорошо освещенный красивый город добавляет настроения. А если помимо площадей, улиц, катков, парков освещается еще и городской транспорт, это не может не добавить настроения, – говорил в начале декабря мэр Москвы Сергей Собянин о новогодней иллюминации.

Праздничное настроение на январские праздники создавалось и при предыдущем градоначальнике – Юрии Лужкове. Но именно при Собянине расходы на новогоднюю иллюминацию достигли астрономических масштабов: в городе засверкали пешеходные зоны и главные магистрали, площади и дворы, памятники и деревья. По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, именно Собянину принадлежала идея создать «особые красоты в парках, скверах» – об этом он говорил в 2013-м. Тогда на полную иллюминацию столицы ушло почти 20 млрд руб.

Сегодня улицы Москвы украшают более 4 тыс. новогодних световых конструкций. В городе за счет бюджета установлены свыше 1 тыс. новогодних елей, а в центре столицы вновь появились световые арки. На пешеходных зонах Бульварного кольца сверкают тоннели и светящиеся цифры «2022». На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установили световые консоли. По самым скромным подсчётам, траты только на оформление города превысили 130 млн руб. – и это без учета расходов на катки и праздничные мероприятия.