Кто заработал на новогоднем оформлении Москвы. Расследование «Собеседника»
Столичные власти потратили на праздник более 1,1 млрд рублей
«Собеседник» узнал, какие компании получили миллионы за новогоднее украшение улиц Москвы. Оказалось, что импортозамещение работает далеко не всегда - для высоких чиновников могут быть сделаны исключения. Кроме того, столичные власти, похоже, даже не пытаются сэкономить бюджетные деньги, отдавая их хорошо знакомым фирмам.
Праздник дешевеет
– Зима у нас тяжелая, солнца мало, депресняк. Хорошо освещенный красивый город добавляет настроения. А если помимо площадей, улиц, катков, парков освещается еще и городской транспорт, это не может не добавить настроения, – говорил в начале декабря мэр Москвы Сергей Собянин о новогодней иллюминации.
Праздничное настроение на январские праздники создавалось и при предыдущем градоначальнике – Юрии Лужкове. Но именно при Собянине расходы на новогоднюю иллюминацию достигли астрономических масштабов: в городе засверкали пешеходные зоны и главные магистрали, площади и дворы, памятники и деревья. По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, именно Собянину принадлежала идея создать «особые красоты в парках, скверах» – об этом он говорил в 2013-м. Тогда на полную иллюминацию столицы ушло почти 20 млрд руб.
Сегодня улицы Москвы украшают более 4 тыс. новогодних световых конструкций. В городе за счет бюджета установлены свыше 1 тыс. новогодних елей, а в центре столицы вновь появились световые арки. На пешеходных зонах Бульварного кольца сверкают тоннели и светящиеся цифры «2022». На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установили световые консоли. По самым скромным подсчётам, траты только на оформление города превысили 130 млн руб. – и это без учета расходов на катки и праздничные мероприятия.
За украшение улиц гирляндами и их эксплуатацию отвечает «Объединенная энергетическая компания», единственный акционер которой – департамент городского имущества Москвы. Светящийся «Умка» и знаменитые «бокалы» на Тверской – это все ОЭК. Новогодние украшения закупаются через систему тендеров, извещения о них публикуются и на сайте компании.
Украсить столицу к празднику – это замечательно. Но в процессе мы обнаружили некоторые странности.
Так, в этом году нам не удалось найти ни одного соответствующего объявления на сайте того же ОЭК – и это очень странно. Даже если компания решила использовать старую иллюминацию, то она нуждается в обслуживании и элементарной замене перегоревших лампочек. Более того – в начале декабря на сайте правительства Москвы вышел репортаж, в котором говорилось, что «праздничное обновление получил парк «Яуза». В пресс-службе ОЭК не прояснили ситуацию, проигнорировав многочисленные запросы и звонки «Собеседника».
Свои закупки проводят и другие бюджетные учреждения Москвы: например, ВДНХ, департамент культуры, управы и префектуры города. Как выяснил «Собеседник», в этом году куш разделили не большие холдинги, близкие к российским миллиардерам, а бывшие чиновники и давние партнеры властей, задействованные в том числе в президентских выборах.
Экономия на снежинках
К Новому году украсили крупные столичные парки, в том числе «Коломенское». В свое время там находилась царская резиденция – особенно ее любил князь Алексей Михайлович, а Петр I провёл там детство. Тендерными делами занимался технический центр департамента культуры Москвы. На конкурс были поданы две заявки, однако победу одержал претендент, предложивший наивысшую цену – 8,8 млн руб. Им стала Татьяна Шмакова – индивидуальный предприниматель и бывший чиновник.
Как следует из техзадания, монтаж новогодних светодиодных фигур (например, снеговиков) на фонарях парк был оценен в 3 млн руб., а надписи «С Новым годом» на КПП парка – в 87 тыс. руб. В документах закупки есть эскизы новогодних украшений. Мы решили сверить их с финальным результатом и увидели, что подрядчик сэкономил на оформлении. Так, на проходной парка не хватает гирлянд, а на заборе – явный недобор светящихся снежинок. Ряд снеговиков на фонарях уже перегорел, за несколько дней их так и не заменили.
Татьяна Шмакова хорошо знакома столичной мэрии. Она работала в государственных и муниципальных органах власти, а также крупных коммерческих компаниях. В 2012-м возглавила департамент архитектуры Нижнего Новгорода. Представляя Шмакову, глава администрации города Олег Кондрашов назвал ее «очень серьезным специалистом», который готовил программу по благоустройству города для мэра Москвы Сергея Собянина. Также Шмакова возглавляла рекламную компанию NewsOutdoor, входящую в медиа-империю американского бизнесмена Руперта Мердока.
Фирма получила подряды на десятки миллионов от столичной мэрии и все того же «ОЭК». Интересно, что до Шмаковой компанию возглавлял единоросс Сергей Железняк, впоследствии ставший депутатом Госдумы и написавший ряд одиозных законов.
Ярмарки дорожают
Традиционно московские власти тратят огромные деньги на новогодние гуляния, катки и концерты. Самый крупный тендер в этот раз разыграло госучреждение «Московские ярмарки». Оно отдаст почти 1 млрд руб. за организацию праздничных торговых рядов. Конкурс уже который год подряд выигрывает компания «Инсталл Профи», однако затраты властей на ярмарки растут быстрее инфляции. Если в 2017-м мэрия заплатила за это 761 млн руб., то сейчас – уже 979 млн.
Несколько лет назад крупнейшие подряды по новогоднему оформлению столицы получали крупные холдинги – например, «Ташир» Самвела Карапетяна. Но теперь власти отдают предпочтение небольшим компаниям, но зато хорошо им знакомым. Среди них – ООО «Эльвинс», ставшее одним из самых успешных игроков на столичном рынке. С 2014-го фирма получила из бюджета больше 500 млн руб. за организацию культурных и развлекательных мероприятий – причем, не только новогодних. Но особенно «Эльвинс» полюбился управе Юго-Восточного округа Москвы.
Только с начала 2021-го компания получит от районной администрации почти 100 млн руб., в том числе за новогоднее оформление улиц. Причем, на праздничных закупках местный бюджет практически ничего не экономит – лишь в редких случаях итоговая стоимость услуг снижается. Иллюзию конкуренции в нескольких конкурсах создавала компания «Светогород», которую возглавляют люди, являющиеся учредителями «Эльвинса». Она тоже зарабатывает на подрядах – и вновь максимальный доход идет от управы ЮВАО.
Не менее успешна и компания «Ру Елка», которой доверяют оформление ключевых объектов Москвы – например, здания Госдумы. Однако подряды для нее идут через частного предпринимателя Олега Степаненко. Он же занимался оформлением избирательных комиссий к последним президентским выборам, а также к голосованию по поправкам в Конституцию. Степаненко за время работы получил заказов на 500 млн руб.
Ели-«иноагенты»
За главную елку страны отвечают федеральные власти – по традиции ее устанавливают на Соборной площади московского Кремля. В этот раз лесную красавицу высотой 28 метров доставил из подмосковного Щелково специальный автопоезд, а за рулем сидел одетый в костюм Деда Мороза водитель. Подрядчиком стало «Специализированное монтажное предприятие №768», которое поставляет новогоднее дерево с 2016-го. В этот раз компания получит из бюджета около 7 млн руб.
Елочный тендер размещало Управление по эксплуатации зданий высших органов власти, подчиненное Управделами президента. Оно же заказало новогодние деревья в другие властные учреждения – например, в правительство и администрацию президента. Причем, это будут ели «супер-премиум-класса», высотой до 7 метров. Но родом они совсем не из России. В закупочной документации говорится, что страной их происхождения является Дания. Одна ель-«иноагент» стоит около 240 тыс. руб. Привезло их Предприятие по поставкам продукции управделами президента.
Несмотря на очевидные экономические проблемы, московские власти в этом году не стали отказываться от праздничных фейерверков, решив заплатить за них почти 28 млн руб. Победу в конкурсе одержала компания «Орион-Арт», которая оказывает подобные услуги столичной мэрии с 2016-го. И это несмотря на то, что ее конкурент в ходе торгов обещал уложиться в 27 млн. «Орион-Арт» тоже давно сотрудничает с властями. Именно она устраивала фейерверки на Олимпиаде в Сочи, празднике «Алые паруса», днях памяти первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
Некоторые регионы пытаются спрятать новогодние госзакупки, используя различные синонимы и эпитеты. Оригинальнее всех в этот раз поступила администрация города Ноябрьск – ее тендер называется «Поставка и установка изделий для создания уникальной атмосферы в преддверии главного события зимы». Разумеется, на конкурс в 19 млн руб. была подана одна всего заявка – она же и одержала победу.