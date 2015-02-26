Золотые дети Ротенберга. Как компания друга Путина заработала миллиарды в «Артеке»
Знаменитый лагерь стал настоящей золотой жилой для строителей Крымского моста, которые поставляли «золотые» телевизоры и палатки
Пока сотрудники Международного детского центра в Ялте получали 37 тыс. руб. в месяц, фирма Аркадия Ротенберга заработала огромные деньги на подрядах. Поставляя товары по явно завышенным ценам.
— «Артек» никогда не будет окупаться, - говорил в 2015-м гендиректор этого учреждения Алексей Каспржак. Причиной этого он называл тот факт, что международный детский центр - «это не место зарабатывания денег». По словам Каспржака, «Артек» в первую очередь - это вклад в ребенка, в образовательную систему.
Как выяснил «Собеседник», вопреки словам бывшего гендиректора, детский лагерь стал местом получения довольно больших денег. И зарабатывают их люди, близкие к руководству России.
Исключение из правил
В 2025-м международному детскому центру «Артек» исполняется 100 лет. За прошедший век это учреждение пережило много событий: эвакуацию в годы Великой Отечественной войны, многократную смену собственников, даже временное закрытие в 2009-м. После присоединения Крыма к России было создано новое юрлицо «Артека», а сам он перешел в подчинение к министерству образования (позднее - Минпросвещения). То есть, детский центр финансируется из бюджета, а значит все деньги тратятся через систему госзакупок. И там можно найти большое число документов, которые проливают свет на тайны финансовой кухни «Артека» и его контрагентов.
В ноябре 2019-го администрации детского центра в Крыму понадобился большой жидкокристаллический телевизор. Поставщик нашелся довольно быстро - уже в конце месяца гендиректор детского центра в Крыму Константин Федоренко подписал соответствующий договор под номером 1037. В документе бросается в глаза неоправданно высокая цена на технику - телевизор марки Samsung диагональю 75 дюймов оценили в 345 тыс. руб., включая НДС. Хотя в обычных магазинах на тот момент он стоил почти в два раза дешевле.
Необычным оказался и выбор поставщика. Договор был заключен с компанией «Стройгазмонтаж», владельцем которой являлся герой труда и близкий друг президента страны Аркадий Ротенберг. Но вообще-то эта фирма занимается возведением дорог и переправ (самый известный ее проект - Крымский мост протяженностью 19 км). «Стройгазмонтаж» и ее экс-владелец находятся под санкциями многих стран, включая США.
«Собеседник» изучил все 700 с лишним госконтрактов, заключенных СГМ с 2011-го, и выяснил - «Стройгазмонтаж» ни разу и никому не поставлял телевизоры. «Артек» по какой-то причине стал приятным исключением. Впрочем, если присмотреться ко всем договорам детского центра, то можно понять - выбор был далеко не случайным. К тому моменту СГМ уже заработал миллиарды рублей на подрядах в крымском лагере.
Золотые палатки
С 2015-го «Артек» заключил с компанией Ротенберга контрактов на 37 млрд руб. Причем, зачастую «Стройгазмонтаж» выполнял совершенно не свойственную себе роль, поставляя в детский центр жалюзи, холодильники, мебель, наружные щиты и настольные лампы. И в ряде случаев есть большие вопросы к стоимости товаров.
В конце 2017-го детский центр разместил тендер под ничего не значащим названием «Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки» стоимостью 3 млн руб. Открыв его документацию, можно узнать, что на самом деле «Артек» заказывал палатки серии «Волна». В них нет ничего особенного - разве что наличие штормовых оттяжек на случай сильного ветра. В товарной накладной указано их количество - всего две штуки, а значит каждая стоила по 1,2 млн руб (!) без НДС. То есть, одна палатка была оценена как иномарка или квартира в российском поселке. Просто для проверки зрения мы вбили в поисковике словосочетание «Палатка серии Волна купить» и перешли по первой ссылке. Цена за самую дорогую, да еще и пятиместную - всего 13,3 тыс. руб. «Стройгазмонтаж» оценил свою палатку почти в 100 раз дороже.
Компания поставляла в детский центр и спортивные товары. И вновь складывается впечатление, что заказчик не стремился сэкономить бюджетные средства (а именно так звучит основная цель госзакупок). Волейбольный мяч Mikasa оценили в 6 тыс. руб., (в «Спортмастере» он стоил 3,5 тыс.), ракетку для настольного тенниса - 1,6 тыс. (в рознице - около 1 тыс.). Похожая история и с мебелью: офисный стул за 23 тыс. (в магазинах - от 11 тыс.), закруглённый угловой стол за 10 тыс. (в рознице - от 5 тыс.)
Некоторые закупки сложно оценить, но их цена тоже вызывает вопросы. В 2018-м «Стройгазмонтаж» поставил «Артеку» оборудование и медиаконтент на сумму 103 млн руб. В список услуг вошло производство видеоконтента длиной в 100 секунд стоимостью 2 млн руб., «персонажная графика» - 4,6 млн руб., фоновая графика - 7,7 млн руб.
Но самый масштабный проект компании Аркадия Ротенберга, стоивший миллиарды, неожиданно был прерван.
Прерванный ремонт
В 2015-м «Артек» подписал два контракта на проектирование и реконструкцию детского центра в Крыму стоимостью более 3 млрд руб. Среди прочего, «Стройгазмонтаж» должен был отремонтировать лагеря «Морской», «Горный», «Лазурный» и другие, а также благоустроить прилегающие территории и обновить коммуникации. Это был первый этап масштабных работ. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец говорила, что до 2020-го на реконструкцию «Артека» планируется потратить 17,3 млрд руб. Она ошибалась - итоговая смета будет почти в два раза больше, следует из документов, изученных «Собеседником».
За последние 5 лет сумма затрат на ремонтные работы в «Артеке» составила 30,5 млрд руб. И раз за разом подряд получал именно «Стройгазмонтаж». В 2017-м ход работ проверил президент РФ Владимир Путин, прибывший со специальным визитом в Ялту. Увиденное ему понравилось.
— «Артек» переживал в последние годы достаточно сложные времена, но сейчас он возрождается именно как международный лагерь», – говорил глава государства.
Под самый конец 2020-го договор между СГМ и «Артеком» неожиданно был расторгнут. Основанием было названо некое дополнительное соглашение от конца октября, которое отсутствует в карточке госконтракта. По данным Счетной палаты, из-за этого в лагере не были введены в эксплуатацию 7 объектов, в том числе три объекта с технической готовностью от 90,1% до 95%.
Впрочем, мы можем предложить свое объяснение случившемуся.
В ноябре 2019-го Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж» фирме «Газстройпром» - новому единому подрядчику «Газпрома». Сумма сделки не называлась, но РБК со ссылкой на источники писал, что она составляет примерно 75 млрд руб. Вскоре после этой сделки СГМ резко оборвал всякое сотрудничество с «Артеком». Фирма больше не поставляла детскому центру ни жалюзи, ни телевизоры. Незадолго до этого Алексей Каспржак покинул пост гендиректора «Артека», сегодня он занимает пост вице-президента госкорпорации «ВЭБ.РФ».
Безальтернативная одежда
Одним из главных бенефициаров «Артека» является компания «Спорттовары Боско», принадлежащая миллиардеру и доверенному лицу президента Михаилу Куснировичу. Она получила от детского центра около 3 млрд руб. и в большинстве случаев становилась единственным поставщиком одежды и белья. Дело в том, что в 2016-м премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым наделил «Боско» такой привилегией и фактически лишил ее конкурентов. В январе 2021-го аналогичное распоряжение издал и Михаил Мишустин.
Гендиректор «Артека» Константин Федоренко заработал в 2020-м 4 млн руб (предыдущий глава лагеря Алексей Каспржак получал в два раза меньше). У него с супругой в собственности земельный участок в 600 «квадратов» и дом площадью 142 кв. м. У жены Федоренко есть еще один участок в 1000 кв. м., небольшой дом и два нежилых помещения. Кроме того, Федоренко пользуется номером гостевого корпуса в 307 кв. м. Средняя зарплата в «Артеке», без учета доходов руководства, составляет всего 36,7 тыс. руб.
Свободно купить ребенку путевку в «Артек» нельзя. Право на отдых в крымском лагере распределяется за успехи в учебе, творчестве, спорте и других видах деятельности. Основной способ получить путевку - загрузить данные ребенка в специальную информационную систему АИС «Путевка». Впрочем, сейчас, во время пандемии, их приобрести все равно нельзя.
— Пока информации о путевках в 2022-м у нас нет. Звоните в феврале или следите за информацией в личном кабинете ребенка, - сказали «Собеседнику» в справочной «Артека».