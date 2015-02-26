Золотые дети Ротенберга. Как компания друга Путина заработала миллиарды в «Артеке»

Пока сотрудники Международного детского центра в Ялте получали 37 тыс. руб. в месяц, фирма Аркадия Ротенберга заработала огромные деньги на подрядах. Поставляя товары по явно завышенным ценам.

— «Артек» никогда не будет окупаться, - говорил в 2015-м гендиректор этого учреждения Алексей Каспржак. Причиной этого он называл тот факт, что международный детский центр - «это не место зарабатывания денег». По словам Каспржака, «Артек» в первую очередь - это вклад в ребенка, в образовательную систему.

Как выяснил «Собеседник», вопреки словам бывшего гендиректора, детский лагерь стал местом получения довольно больших денег. И зарабатывают их люди, близкие к руководству России.

Исключение из правил

В 2025-м международному детскому центру «Артек» исполняется 100 лет. За прошедший век это учреждение пережило много событий: эвакуацию в годы Великой Отечественной войны, многократную смену собственников, даже временное закрытие в 2009-м. После присоединения Крыма к России было создано новое юрлицо «Артека», а сам он перешел в подчинение к министерству образования (позднее - Минпросвещения). То есть, детский центр финансируется из бюджета, а значит все деньги тратятся через систему госзакупок. И там можно найти большое число документов, которые проливают свет на тайны финансовой кухни «Артека» и его контрагентов.

В ноябре 2019-го администрации детского центра в Крыму понадобился большой жидкокристаллический телевизор. Поставщик нашелся довольно быстро - уже в конце месяца гендиректор детского центра в Крыму Константин Федоренко подписал соответствующий договор под номером 1037. В документе бросается в глаза неоправданно высокая цена на технику - телевизор марки Samsung диагональю 75 дюймов оценили в 345 тыс. руб., включая НДС. Хотя в обычных магазинах на тот момент он стоил почти в два раза дешевле.

Необычным оказался и выбор поставщика. Договор был заключен с компанией «Стройгазмонтаж», владельцем которой являлся герой труда и близкий друг президента страны Аркадий Ротенберг. Но вообще-то эта фирма занимается возведением дорог и переправ (самый известный ее проект - Крымский мост протяженностью 19 км). «Стройгазмонтаж» и ее экс-владелец находятся под санкциями многих стран, включая США.

«Собеседник» изучил все 700 с лишним госконтрактов, заключенных СГМ с 2011-го, и выяснил - «Стройгазмонтаж» ни разу и никому не поставлял телевизоры. «Артек» по какой-то причине стал приятным исключением. Впрочем, если присмотреться ко всем договорам детского центра, то можно понять - выбор был далеко не случайным. К тому моменту СГМ уже заработал миллиарды рублей на подрядах в крымском лагере.