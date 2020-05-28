Машины, особняк и соленья: Что Григорий Лепс оставит своей жене при разводе

Один из самых прочных союзов российского шоу-бизнеса распадается под Новый год. 59-летний Григорий Лепс и 49-летняя Анна Шаплыкова, прожившие в браке 20 лет, разводятся. Иск в суд подала жена музыканта – судебное заседание назначено на 20 декабря.

Как сообщал «Собеседник», Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году. За время семейной жизни Анна родила троих детей. А певец, чья настоящая фамилия - Лепсверидзе, стал самым популярным певцом России. А значит - обзавелся многочисленными активами. «Собеседник» рассказывает, что Лепс может оставить Шаплыковой при разводе.

Машины и дом

Как следует из базы ГИБДД, у Лепса - довольно неплохой автопарк. В 2017 году он стал обладателем автомобиля Bentley Continental GT V8, цена которого составляет около 18 млн руб. Кроме того, он является собственником машины Mercedes Benz S500 4Matic Maybach (около 15 млн руб.), Range Rover (3,5 млн руб.), Lexus LX-570 (8 млн руб.), Lexus GX460 (6 млн руб.), Lexus IS250C (3 млн руб.) и других автомобилей. По данным «Собеседника», общая стоимость автомобилей, в разное время зарегистрированных на имя Лепса, превышает 60 млн руб.

Большинство транспортных средств регистрировались по адресу: Саввинская набережная, 9. По данным КП, там Лепс прожил с ноября 2007-го года. Причем квартира покупалась так, чтобы из нее была видна церковь. Впоследствии певец с семьей переехали за город. В 2015 году на двери их квартиры появилась записка следующего содержания: «Внимание! С сегодняшнего дня здесь больше не живут: Анна, Григорий, Ева, Николь, Иван, Светлана, собака Патти, рыбка-Голди. Наш новый адрес - ***. P.s: Я буду скучать по этому месту».

СМИ сообщали, что новым местом жительства семьи артиста стала Новая Рига - там был построен особняк в тайском стиле, высотой в три этажа, расположенный на участке в 36 соток. Среди соседей Лепса - балерина Анастасия Волочкова, она поселилась там чуть раньше. По некоторым данным, у артиста есть недвижимость и в Италии, которую он приобрел после продажи дома в Таиланде.

Также известно, что артист проживал в доме на Спартаковской набережной, дом 4, строение 1, что на Елоховской площади. Там были зарегистрированы и несколько компаний, принадлежащих певцу. Как выяснил «Собеседник», еще в 2010 году артист продал квартиру. Причем, покупателем оказался далеко не простой человек - это был украинский политик и бизнесмен Олег Богомаз. СМИ сообщали, что в должниках у этого олигарха ходили народные депутаты и кандидаты в президенты. Богомаз и Лепс являются друзьями - предприниматель вместе с семьей ходил на концерт исполнителя, пока тому не закрыли въезд на Украину.