Министр чешского хозяйства: Экс-глава Минсельхоза Елена Скрынник 20 лет скрывала бизнес в стране НАТО

Помещения достались Скрынник в довольно неплохом состоянии, свидетельствуют их фотографии. Офис выполнен в формате опенспейс – много стеклянных перегородок, панорамные окна, в коридоре мраморный пол, есть даже душевая кабина.

Экс-министр владеет помещениями и по сей день, попутно зарабатывая на них бюджетные деньги. Не так давно Скрынник сдала апартаменты в аренду Центру экспертиз и координации информатизации (принадлежит Минцифре). Три контракта обошлись бюджету в 200 млн руб.

Казалось бы, все прозрачно. Но есть странности. Первый договор был заключен 14 ноября 2020 года сроком на 23 месяца – до конца 2022-го. Однако в октябре 2021-го контракт расторгают, Скрынник получает 3,2 млн руб. А теперь следите за руками. За два месяца до расторжения «ЦЭКИ» заключает с экс-министром новый контракт – уже на 31 млн руб. Он вступает в силу немедленно и действует до конца 2022 года. В октябре стороны подписывают новое соглашение – на 94 млн руб. По идее, оно должно начать свое действие с 1 января 2023 года, после окончания срока аренды. Но в условиях прямо написано, что «договор действует с даты подписания» до 31 марта 2023-го. Выходит, что госучреждение дважды заплатило за одно и то же? Собеседник в «ЦЭКИ» неофициально нам сказал, что «первый договор должен был быть расторгнут». Но нет - он продолжает свое действие.

Есть и еще кое-что. В едином реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) мы нашли сразу два ИНН, закрепленных за Еленой Скрынник. То, что это один человек, сомнений нет. Первая Скрынник возглавляла Минсельхоз, другая руководит юрфирмой «Ворлдвайд Эффектив Солюшнс», зарегистрированной все в той же башне «Федерация». Но по закону у человека может быть только один ИНН на всю жизнь, он сохраняется, даже если тот меняет место жительства или фамилию.

Могла ли Скрынник заработать средства на дорогие помещения в башне «Федерация»? Теоретически, да, ведь бывшая глава Минсельхоза долгие годы занималась бизнесом. Причем, этому не мешал даже пост гендиректора госкомпании «Росагролизинг», на который она была назначена в 2001 году. Согласно контракту, с 1993 по 2009 год она имела право заниматься предпринимательством, о чем сама рассказывала в интервью «Космомолке».

– У меня и недвижимость во Франции, и все есть. И со всего заплачены налоги. <…> Я с 1993 по 2000 год занималась собственным бизнесом, – признавалась Скрынник в 2012-м. Но умалчивала, что бизнес у нее был и после этого периода. И совсем не в России.