Министр чешского хозяйства: Экс-глава Минсельхоза Елена Скрынник 20 лет скрывала бизнес в стране НАТО
«Собеседник» выяснил, как бывшая чиновница зарабатывала на красоте, а сейчас получает деньги из госбюджета
Комплекс «Федерация», расположенный в деловом центре «Москва Сити», до недавних пор считался самым высоким небоскребом в Европе. Высота одной из его башен достигает 374 метров, там 95 этажей с множеством апартаментов, офисов и пентхаусов.
Но в 2018 году «Федерация» уступила лидерство петербургскому «Лахта-Центру», чей «рост» достиг 462 метров. «Мечты сбываются», иронизировали СМИ, ведь в питерскую башню переезжал «Газпром». Но мечты сбылись и еще у одного человека в Москве, который приобрел апартаменты в «Федерации» стоимостью 700 млн руб. Имя этого человека – Елена Скрынник.
Апартаменты от «генерала ФСБ»
Бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник не работает в правительстве уже почти 10 лет, но каждое упоминание ее имени вызывает бурную реакцию. Резонанс последовал и после небольшой заметки «Собеседника» о дорогостоящей покупке, но сама Скрынник не пожелала объяснить происхождение сотен миллионов рублей. Журналистам из НСН она заявила: «Ко мне не имеет никакого отношения, даже не беспокойте меня. Мне это всё не интересно».
Хотя у апартаментов Елены Скрынник довольно интересная судьба. Как выяснилось, экс-министр смогла приобрести помещения после судебного процесса по их отчуждению. Дело в том, что до Скрынник офисом владел банк «Западный», ему же апартаменты принадлежали с 2011 по 2014 годы. А между этими периодами собственником помещений значился несовершеннолетний москвич Даниил Левченко – сын бизнесмена Эдуарда Левченко.
Предприниматель возглавлял Санкт-Петербургский городской фонд культуры и работал на общественных началах у вице-спикера Госдумы Андрея Исаева. Но в 2016 году Левченко оказался в СИЗО по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, он зарабатывал деньги махинациями, представляясь генералом ФСБ. После банкротства «Западного» его конкурсный управляющий решил вернуть активы и подал заявление в Арбитражный суд Москвы. Тогда Левченко набрал себе команду «решал», и стал бравировать удостоверением сотрудника спецслужб, запугивая истцов судом и полицией.
Помещения достались Скрынник в довольно неплохом состоянии, свидетельствуют их фотографии. Офис выполнен в формате опенспейс – много стеклянных перегородок, панорамные окна, в коридоре мраморный пол, есть даже душевая кабина.
Экс-министр владеет помещениями и по сей день, попутно зарабатывая на них бюджетные деньги. Не так давно Скрынник сдала апартаменты в аренду Центру экспертиз и координации информатизации (принадлежит Минцифре). Три контракта обошлись бюджету в 200 млн руб.
Казалось бы, все прозрачно. Но есть странности. Первый договор был заключен 14 ноября 2020 года сроком на 23 месяца – до конца 2022-го. Однако в октябре 2021-го контракт расторгают, Скрынник получает 3,2 млн руб. А теперь следите за руками. За два месяца до расторжения «ЦЭКИ» заключает с экс-министром новый контракт – уже на 31 млн руб. Он вступает в силу немедленно и действует до конца 2022 года. В октябре стороны подписывают новое соглашение – на 94 млн руб. По идее, оно должно начать свое действие с 1 января 2023 года, после окончания срока аренды. Но в условиях прямо написано, что «договор действует с даты подписания» до 31 марта 2023-го. Выходит, что госучреждение дважды заплатило за одно и то же? Собеседник в «ЦЭКИ» неофициально нам сказал, что «первый договор должен был быть расторгнут». Но нет - он продолжает свое действие.
Есть и еще кое-что. В едином реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) мы нашли сразу два ИНН, закрепленных за Еленой Скрынник. То, что это один человек, сомнений нет. Первая Скрынник возглавляла Минсельхоз, другая руководит юрфирмой «Ворлдвайд Эффектив Солюшнс», зарегистрированной все в той же башне «Федерация». Но по закону у человека может быть только один ИНН на всю жизнь, он сохраняется, даже если тот меняет место жительства или фамилию.
Могла ли Скрынник заработать средства на дорогие помещения в башне «Федерация»? Теоретически, да, ведь бывшая глава Минсельхоза долгие годы занималась бизнесом. Причем, этому не мешал даже пост гендиректора госкомпании «Росагролизинг», на который она была назначена в 2001 году. Согласно контракту, с 1993 по 2009 год она имела право заниматься предпринимательством, о чем сама рассказывала в интервью «Космомолке».
– У меня и недвижимость во Франции, и все есть. И со всего заплачены налоги. <…> Я с 1993 по 2000 год занималась собственным бизнесом, – признавалась Скрынник в 2012-м. Но умалчивала, что бизнес у нее был и после этого периода. И совсем не в России.
Мечты сбываются… в Чехии
13 июля 1999 года в Чехии была зарегистрирована компания E-Perfection. Как следует из торгового реестра этой страны, учредителями ООО стали Елена Скрынник и Тамара Новицкая (так зовут маму экс-министра). Возраст обеих совпадает. Адресом проживания Скрынник и Новицкой указан Ленинский проспект, 28, в Москве. Согласно выписке из Росреестра (есть у «Собеседника»), именно Новицкая до 2003 года владела этой квартирой площадью 85 квадратов.
Основной капитал фирмы E-Perfection – 100 тыс. чешских крон, а видом деятельности указана «покупка товаров для перепродажи и продажи».
В данных торгового реестра говорится, что в Чехии Скрынник проживала в Праге на улице Джозефа Фамфулика. Он – один из героев этой страны, работал в жандармерии, а во время немецкой оккупации присоединился к антифашистскому сопротивлению. 11-этажное здание находится северо-востоке столицы Чехии, там есть несколько парков и природных заповедников. «Собеседник» присмотрелся к нынешним жителям этого дома, но фамилию Скрынник не обнаружил.
В 2006 году компания была ликвидирована городским судом Чехии, который назначил конкурсного управляющего. Обычно в чешском реестре есть финансовая отчетность компаний с указанием ее выручки и прибыли, но в случае Скрынник эти документы отсутствуют.
Скрынник сохраняла иностранный актив и в годы, когда возглавляла принадлежащий государству ОАО «Росагролизинг». С точки зрения законодательства в этом нет нарушения - благодаря упомянутому нами контракту. Есть одно «но».
Скрынник против Скрынник
В ноябре 2012 года вокруг фигуры Елены Скрынник разгорелся большой скандал. Несколько депутатов Госдумы опубликовали информацию о том, что министру сельского хозяйства принадлежит элитная клиника La Prairie в швейцарском городе Монтрё на берегу Женевского озера. Сама Скрынник это отрицала. Однако, в ЕГРЮЛ есть данные о том, что еще в 2001 году она учредила ООО «Эстетический центр Swiss Perfection», чье название удивительно похоже на чешскую компанию, принадлежавшую Скрынник. Делом занялась швейцарская прокуратура, однако в итоге все закончилось ничем.
– Российская прокуратура прислала швейцарцам официальный ответ, что к ней нет претензий, – рассказал «Собеседнику» бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, который занимался этой историей.
Экс-министр владеет эстетическим центром и сегодня. В 2015-м он даже выиграл три тендера на сумму 36 млн руб. Однако компания последние годы находится в убытке – в 2020-м она потеряла больше 1 млн руб.
Другие компании Скрынник также осваивают бюджетные средства. Среди них – Центр регенеративной медицины «Стемфис», получивший от государства больше 300 млн руб. Практически все закупки проходили без конкурентной борьбы. А в ходе одного из тендеров соперником «Стемфиса» был… «Эстетический центр Swiss Perfection». Одна компания Елены Скрынник против другой (победила «швейцарская»), жалоб на эту закупку не поступило.
Экс-министр на запрос «Собеседника» не ответила.
Кстати
Елене Скрынник принадлежит поместье в элитном коттеджном поселке «Корабельные сосны» у Рублево-Успенского шоссе в Подмосковье. Площадь жилого дома составляет больше 2 тыс. квадратных метров. Поместья меньших площадей там продаются за 520 млн руб. Ее отец – Борис Скрынник является собственником квартиры в 300 квадратов на Шаболовке. Интересно, что жилье он купил во время коррупционного скандала-2012 с дочерью.