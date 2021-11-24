Мошенники придумали новый способ обокрасть пенсионеров

Злоумышленники атакуют россиян рассылками с почты «Яндекс» с обещанием вернуть пенсионные накопления. Об этом сообщил «Ленте.ру» Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Письма приходят от вымышленной организации «Служба фин.мониторинг». Злоумышленники, обещают доверчивым гражданам вернуть «страховые накопления», ссылаясь на поправки к закону об обязательном пенсионном страховании. Однако в автоматическом режиме перевод денежных средств не проходит и завершить операцию предлагают онлайн.

В письме есть кнопка «Оформить возврат» и написан «уникальный номер перевода». Если возникают проблемы с онлайн-оформлением, то предусмотрено обращение за помощью в многофункциональный центр. Когда пенсионер нажимает кнопку, то переходит на мошеннический сайт, где нужно ввести данные карты. Таким образом злоумышленники получают доступ к денежным средствам россиян.

Общероссийский народный фронт известил «Яндекс» о действиях мошенников. Сотрудники компании занялись решением проблемы.