УДОвлетворенные жизнью: Как бывшие силовики выходят из колоний раньше срока

Бывшие силовики чаще других осуждённых выходят из колоний досрочно. Иногда – тайно, без сообщения об этом потерпевшим.

Жуткий «Тигр»

В середине сентября Кирово-Чепецкий суд Кировской области вынес решение: выпустить по УДО бывшего офицера ФСБ Илью Кирсанова. Его дело бросило тень на все питерское управление спецслужбы, но даже когда вскрылись неприглядные факты, мужчину не спешили увольнять.

В мае 2018-го к петербургскому бизнесмену Игорю Саликову пришли с обыском. Мужчину подозревали в насильственных действиях сексуального характера. Якобы Саликов узнал об измене жены и решил унизить её любовника – для этого он подговорил своих знакомых заняться с ним сексом. Симпатичная девушка заманила парня домой, а её друг сыграл роль обманутого мужа. Ворвавшись в квартиру, он устроил сцену ревности, избил парня и обещал скинуть с 11 этажа.

А во время обыска в посёлке Огоньки под Выборгом досталось самому Саликову. Оперативник ФСБ Илья Кирсанов слишком сильно вошёл в роль плохого следователя. Найдя в кабинете бизнесмена охотничий карабин «Тигр», он взял его в руки и со всего размаху вонзил в анальное отверстие Саликова.

– Кирсанов называл меня «Марьиванной», сексуальным меньшинством на букву «п», обещал сделать из меня девушку, уронил на пол лицом вниз, взял из оружейного сейфа карабин «Тигр», примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул почти насквозь. Пригвоздил как майского жука, – так Саликов описал те события местной ОНК.

После случившегося бизнесмен попал в больницу, там перенёс восемь операций. В промежутках между ними написал заявление о пытках. В итоге Кирсанова задержали и обвинили превышении должностных полномочий. Но он продолжал работать в ФСБ вплоть до окончания действия контракта в июне 2019-го. Мужчину не стали и брать под стражу. Да и суд над ним проходил удивительно. Кирсанов спокойно сидел за столом, в то время как ставший инвалидом Саликов находился в клетке (ему-таки предъявили обвинение по делу об унижении любовника жены, а позднее ещё дали три года колонии).

Но в августе 2019-го удача отвернулась и от бывшего оперативника. 26-летнего Кирсанова признали виновным и приговорили к четырём годам лишения свободы, отправив отбывать наказание в ИК-5 в Кировской области. Впрочем, находился он там недолго.

В мае 2021-го Кирсанов подал прошение об условно-досрочном освобождении. И в начале осени суд удовлетворил его, заменив заключение на ограничение свободы сроком год и десять месяцев. Причём, потерпевшего (он уже освободился) даже не позвали на заседание суда. А Кирсанов за все эти годы вины так и не признал – более того, на слушаниях он говорил, что это супруга Саликова измазала тот самый карабин кровью. Но суд решил: Кирсанов встал на путь исправления.

К счастью, жена Саликова увидела информацию о деле на сайте суда, и они успели подать короткую жалобу на решение об УДО.

Как выяснил «Собеседник», это не единственный подобный случай. К выходцам из силовых органов суды бывают более благосклонны, чем к простым смертным.