Друзья Путина и фирма с одним сотрудником: Кто зарабатывает на экспресс-тестах на ковид
Российские регионы закупают экспресс-тесты из Китая с сомнительной эффективностью
Тестированием школьников на коронавирус в Москве занялась компания, в штате которой официально состоит один сотрудник. Тем временем российские регионы закупают экспресс-тесты из Китая с сомнительной эффективностью. «Собеседник» присмотрелся к рынку, приносящему сотни миллионов рублей.
В обход госзакупок
За месяц до объявления локдауна в Москве открылись несколько десятков пунктов экспресс-тестирования на COVID-19. 16 октября один из таких центров, расположенный в ГУМе, посетил мэр столицы. Сергей Собянин назвал очень высокими темпы распространения коронавируса, призвав всех вакцинироваться.
На снимки фотографов из государственных СМИ попал один из тестов на антиген возбудителя коронавирусной инфекции. На его упаковке указан производитель – Rapid Bio. Эта компания была зарегистрирована лишь в апреле 2020-го, но уже стала резидентом Сколково и, как узнал «Собеседник», получила ряд госконтрактов – всего на сумму 30 млн руб. Правда, среди них не нашлось договоров на поставку реагентов в столичные пункты тестирования.
Экспресс-тесты Rapid Bio мелькнули и в фоторепортаже АГН «Москва» из столичной школы №1363, где ввели обязательное тестирование детей на ковид. И вновь на сайте госзакупок не нашлось конкурсов по поставке реагентов в это учреждение, что является обязательным по 44 Федеральному закону.
«Собеседник» обратился в «Рапид Био» с вопросом – как именно поставляются экспресс-тесты, кто является покупателем и в чем их главная особенность? Когда придут ответы, мы их опубликуем.
Судя по всему, основные заказы у компании идут в обход тендерной процедуры. Официально в 2020-м ООО «Рапид Био» поставило экспресс-тесты на антитела лишь в Территориальный центр медицины катастроф Бурятии и Центр крови федерального медико-биологического агентства – всего на сумму 14,3 млн руб. По данным регистратора доменных имен, в тот момент у «Рапид Био» даже не было своего сайта (он появился лишь 15 февраля этого года).
Есть и еще одна странность. Контракт с Центром медицины катастроф Бурятии был подписан 20 ноября 2020-го. Однако в тот момент экспресс-тест «Рапид Био» еще не был сертифицирован в России. Согласно данным Росздравнадзора, «Экспресс-антиген SARS-CoV-2-ИХА» для диагностики in vitro», получил регистрацию только 11 декабря.
Краудфандинг на ковид
Прибыль резидента Сколково всего за 7 месяцев работы в 2020-м составила аж 183 млн руб. И это очень редкий показатель для микропредприятия с уставным капиталом всего в 10 тыс. руб. Впрочем, руководители компании уверяют, что начали разработки еще в феврале 2020-го, когда в России не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
– Уже тогда у нас было понимание, что ситуация грозит перерасти в экстраординарную, – говорил позднее в интервью гендиректор компании Анжей Жимбиев. Для покупки дорогостоящих реагентов был запущен сбор средств на краудфандинговой платформе. Необходимые 2 млн руб. были собраны менее, чем за неделю.
Сегодня «Рапид Био» производит тесты на антитела, антигены и вакцину. Среди последних разработок – «Экспресс-ВАК SARS-CoV-2-ИХА», который стал первым в России для обнаружения иммунитета к коронавирусу. Широких исследований по продуктам Rapid Bio в открытом доступе пока нет. Но на одном из сайтов с отзывами покупателей рейтинг одного из них составляет всего 33%. Люди жалуются на дороговизну тестов (их средняя цена у ритейлеров составляет примерно 1 тыс руб.), а также на сомнительные результаты анализа. В то же время, именно разработка резидента Сколково стала первым российским экспресс-тестом, сертифицированным в Евросоюзе. Тест на антиген COVID-19 позволяет менее чем за 10 минут определить наличие вируса c помощью мазка из носоглотки. Разработчик заявляет, что точность результата составляет до 98%.
Вообще-то ООО «Рапид Био» – не московская контора. Она зарегистрирована в Улан-Удэ, а в списке сотрудников (согласно данным ФНС) в 2020-м состоял всего один человек. Учредителями значатся двое: Анжей Жимбиев и Семен Покацкий. У последнего не было опыта в руководстве научными предприятиями, а Жимбиев раньше занимался ресторанным бизнесом и электросвязью. Другая его фирма – ООО «ДРД» – однажды участвовала в тендере на исследования лекарства для лечения туберкулеза, но проиграла конкурс другому резиденту Сколково.
Тем временем родители учеников одной из школ отправили жалобы в СКР и Генпрокуратуру на обязательное тестирование. Еще одно письмо собираются направить в адрес президента и генпрокурора.
Эффективность под вопросом
По данным Росздравнадзора, к середине октября в России зарегистрированы и допущены к обращению несколько десятков тестов как на определение антител к коронавирусу, так и на антиген возбудителя. Одна из первых в перечне – компания «Вектор-Бест», крупнейший российский производитель наборов реагентов для лабораторной диагностики. Она появилась еще в конце 80-х, территориально расположена в Новосибирской области. Состав учредителей «Вектор-Бест» не раскрывает.
В списке компаний, зарегистрировавших свои тесты, есть и столичное ООО «Биотэк», которое называет себя дистрибьютером голландских тестов Biozek. В самом начале пандемии московские власти закупили сотни тысяч таких наборов для диагностики, заявив: они позволяют получить результат в течение 15 минут. Их эффективность особо хвалила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова: «тест-система <...> показала очень хорошие результаты». Вскоре выяснилось, что «голландские» тесты компании Inzek International Trading B.V. на самом деле производятся в Китае фирмой Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd. И крайне неточно определяют наличие антител к коронавирусу в первые недели болезни, что делает их применение попросту опасным.
Когда разгорелся скандал, московские власти стали отрицать «китайский след» и вновь заявили об их эффективности. Но в ноябре 2020-го прокуратура Нидерландов подтвердила: Inzek International Trading B.V. купила экспресс-тесты на Covid-19 в Китае, а затем изменила имена исследователей и рецензентов в отчетах, подробно описывающих эффективность экспресс-тестов. За это фирму оштрафовали на 30 тыс. евро.
В реестре Росздравнадзора есть лишь один тест от «Биотэка» – лицензия на него была получена в мае 2021-го. Производителем указана та самая Inzek International Trading B.V., зарегистрированная в Нидерландах. Росздравнадзор совершенно не смутила сомнительная репутация как производителя, так и дистрибьютера продукции – ООО «Биотэк».
Как выяснил «Собеседник», компания продолжает поставлять эти тесты в российские регионы. Одним из последних «голландские» тесты закупил Центр паллиативной помощи в Симферополе (на 247,5 тыс. руб.). Еще одним сомнительным с точки зрения эффективности лекарством «Биотэка» является препарат фавипиравир. Согласно исследованиям в Японии, значимый эффект его применения в лечении COVID-19 не доказан. За назначение его пациентам в Израиле и вовсе можно оказаться в тюрьме. Однако в России препарат входит в обновленные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. «Биотэк» поставляет его в больницы Кургана, Петербурга, Перми, Подмосковья и других регионов.
Основатель фармацевтической компании «Биотэк» – бывший член Совета Федерации Борис Шпигель. Однако в настоящий момент фирмой фактически владеет его жена Евгения. Холдинг имеет 13 складов в регионах, 360 аптек, а также четыре завода. «Биотэк» поставлял лекарства в больницы, военным и льготникам: по данным Forbes, получать контракты помогали старые связи. С марта Шпигели находятся под арестом по делу о взятках бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.
След Геннадия Тимченко
В реестре Росздравнадзора не так много фирм, получивших бессрочные лицензии на экспресс-тесты. Среди них – ООО «Смартлайфкеа» – компания без своего сайта и телефона. Ее тесты были зарегистрированы одними из первых – еще в марте 2020-го. Проблема в том, что еще до этого московская мэрия закупила первые 100 тыс тестов и 56 портативных лабораторий, обнаружил Центр антикоррупционой политики партии «Яблоко». Возможно, дело в том, что партнер Рамиля Зайнуллина, главы «Смартлайфкеа», владеет долей в фирме, связанной с Геннадием Тимченко?
Речь идет о Ленаре Валееве – вместе с Зайнуллиным они пересекались в нескольких ООО (в т.ч. «Эйдос-Высокие технологии» и «Энсим»). Сейчас Валеев – гендиректор «Эвотэк-Мирай Геномикс», долей которой владеют «Генетические технологии» Тимченко, близкого к Владимиру Путину бизнесмена.
Кстати
В платных лабораториях используют разные системы экспресс-тестирования на коронавирус. В Invitro нам сообщили, что применяют тест-систему «Вектор-Бест». В Helix используют набор реагентов для выявления РНК коронавируса, производимый ООО «НПФ Синтол». В лаборатории «Ситилаб» используют тесты ООО «ДНК-Технология ТС».