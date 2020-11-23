Друзья Путина и фирма с одним сотрудником: Кто зарабатывает на экспресс-тестах на ковид

Тестированием школьников на коронавирус в Москве занялась компания, в штате которой официально состоит один сотрудник. Тем временем российские регионы закупают экспресс-тесты из Китая с сомнительной эффективностью. «Собеседник» присмотрелся к рынку, приносящему сотни миллионов рублей.

В обход госзакупок

За месяц до объявления локдауна в Москве открылись несколько десятков пунктов экспресс-тестирования на COVID-19. 16 октября один из таких центров, расположенный в ГУМе, посетил мэр столицы. Сергей Собянин назвал очень высокими темпы распространения коронавируса, призвав всех вакцинироваться.

На снимки фотографов из государственных СМИ попал один из тестов на антиген возбудителя коронавирусной инфекции. На его упаковке указан производитель – Rapid Bio. Эта компания была зарегистрирована лишь в апреле 2020-го, но уже стала резидентом Сколково и, как узнал «Собеседник», получила ряд госконтрактов – всего на сумму 30 млн руб. Правда, среди них не нашлось договоров на поставку реагентов в столичные пункты тестирования.