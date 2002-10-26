19 лет после Норд-Оста: как сложились судьбы главных действующих лиц

Михаил Касьянов стал председателем правительства России 17 мая 2000 года по представлению президента Владимира Путина. Первым крупным кризисом, с которым ему пришлось столкнуться - трагедия подводной лодки «Курск» в августе 2000-го.

Во время событий вокруг Норд-Оста Касьянов регулярно участвовал в совещаниях с участием руководителей спецслужб и президента Путина. В том числе, во время самого первого разговора, который состоялся через несколько часов после захвата заложников. Кадры того совещания были переданы в СМИ, но на видео отсутствовал звук. В то время независимый телеканал НТВ пошел на откровенно дерзкий по сегодняшним временам шаг - пригласил специалиста, читающего по губам, которая расшифровала разговор руководства страны.

Путин: "Итак, нашу следующую встречу проведем на месте".

Патрушев: "Думаю, необходимо все подготовить. И все будет подготовлено".

Касьянов: "Я против. Думаю, что это будет в ущерб требованиям".

Путин: "Обсудим это на месте".

После штурма Касьянова оперативно проинформировали о завершении спецоперации. В феврале 2004 года правительство Касьянова было отправлено в отставку. А вскоре он ушел в оппозицию, и в 2006-м заявил о необходимости повторного расследования трагедии Норд-Оста.

Впоследствии Касьянов вместе с Борисом Немцовым, Владимиром Рыжковым и Владимиром Миловым возглавил коалицию «За Россию без произвола и коррупции», которая была преобразована в Партию народной свободы. И стал соратником оппозиционера Алексея Навального, ныне отбывающего наказание в колонии.

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