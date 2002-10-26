19 лет после Норд-Оста: как сложились судьбы главных действующих лиц
"Собеседник" рассказывает, как сложились жизни тех, кто принимал решения в октябре 2002 года
26 октября исполняется 19 лет со дня завершения драматичных событий в театральном центре на Дубровке в Москве. Тогда, ранним субботним утром штурмом был взят ДК, захваченный террористами. В ходе штурма в театр был пущен усыпляющий газ. Спецоперация закончилась неудачно - по официальным данным, погибли 130 человек (по неофициальным - более 170).
Тремя днями ранее группа террористов под руководством Мовсара Бараева захватила театр, где проходил показ мюзикла «Норд-Ост». В заложники были взяты 912 человек, среди которых - зрители, актеры, работники центра. Террористы требовали немедленного вывода российских войск из Чечни. Все трое суток шли интенсивные переговоры, однако компромисса достичь так и не удалось. «Собеседник» вспоминает главных действующих лиц трагедии и как за последние 19 лет изменилась их судьба.
Михаил Касьянов. Тогда - премьер-министр, сейчас - оппозиционный политик
Михаил Касьянов стал председателем правительства России 17 мая 2000 года по представлению президента Владимира Путина. Первым крупным кризисом, с которым ему пришлось столкнуться - трагедия подводной лодки «Курск» в августе 2000-го.
Во время событий вокруг Норд-Оста Касьянов регулярно участвовал в совещаниях с участием руководителей спецслужб и президента Путина. В том числе, во время самого первого разговора, который состоялся через несколько часов после захвата заложников. Кадры того совещания были переданы в СМИ, но на видео отсутствовал звук. В то время независимый телеканал НТВ пошел на откровенно дерзкий по сегодняшним временам шаг - пригласил специалиста, читающего по губам, которая расшифровала разговор руководства страны.
Путин: "Итак, нашу следующую встречу проведем на месте".
Патрушев: "Думаю, необходимо все подготовить. И все будет подготовлено".
Касьянов: "Я против. Думаю, что это будет в ущерб требованиям".
Путин: "Обсудим это на месте".
После штурма Касьянова оперативно проинформировали о завершении спецоперации. В феврале 2004 года правительство Касьянова было отправлено в отставку. А вскоре он ушел в оппозицию, и в 2006-м заявил о необходимости повторного расследования трагедии Норд-Оста.
Впоследствии Касьянов вместе с Борисом Немцовым, Владимиром Рыжковым и Владимиром Миловым возглавил коалицию «За Россию без произвола и коррупции», которая была преобразована в Партию народной свободы. И стал соратником оппозиционера Алексея Навального, ныне отбывающего наказание в колонии.
Леонид Рошаль. Тогда - врач, ведущий переговоры с террористами. Сегодня - врач, отрицающий угрозу коронавируса
Руководитель отделения неотложной хирургии и травмы детского возраста НИИ педиатрии Научного центра здоровья детей РАМН Леонид Рошаль стал одним из немногих, кого террористы во главе с Мовсаром Бараевым допустили в театральный центр. Сначала он вместе с коллегой вынес тело одной из убитых заложниц, а затем принес две коробки с медикаментами и мешок с гигиеническими средствами, которые террористы разрешили доставить заложникам. Вместе с ним прошли и журналисты НТВ, который записали интервью с чеченскими экстремистами.
На следующий день Рошаль вновь пришел в здание ДК - на этот раз с корреспондентом «Новой газеты» Анной Политковской. Они принесли заложникам три больших пакета с водой и предметами личной гигиены. Впоследствии находящиеся на месте журналисты вспоминали, что штаб по освобождению заложников даже не был готов к тому, чтобы помочь людям. Деньги на продукты и соки собирали на месте с прохожих, сотрудников СМИ и родственников.
Впоследствии Рошаль стал одним из «голосов мира». После начала войны на юго-востоке Украины он призвал мировых лидеров, включая Владимира Путина, к переговорам. Встречу он предложил провести прямо у постели мальчика Вани Воронова, который был ранен в результате обстрела Донбасса.
Во время начала пандемии коронавируса Рошаль всячески отрицал его угрозу, говоря, что он не тяжелее гриппа. Доктор призывал наказывать за распространение паники и говорил, что Россия скоро справится с ковидом.
Николай Патрушев. Тогда - директор ФСБ, сейчас - секретарь Совбеза со спрятанным жильем
Во время подготовки к штурму спецслужбы «искали способ, как это сделать, чтобы никто не пострадал», - говорил много лет спустя после событий Норд-Оста Николай Патрушев. Несмотря на откровенно плохо проведенную операцию, он сохранил свою должность директора ФСБ.
Впервые он признал ошибки только в 2007 году. По словам Патрушева, было заготовлено гораздо больше доз антидота, чем число заложников. Однако люди, действовавшие в обстановке тяжелейшего стресса, «иногда даже не могли ответить на вопрос, кому уже был введен антидот, а кому нет». В каком именно звене произошел сбой, Николай Патрушев не уточнил.
Сегодня Николай Патрушев занимает должность секретаря Совета безопасности РФ. «Собеседник» ранее рассказывал, что чиновник был зарегистрирован в доме для госслужащих, который находится на Рочдельской улице Москвы. Однако не так давно Росреестр скрыл из своей информационной системы сведения о недвижимости Патрушева. Кроме того, из базы Росреестра исчезли данные о квартире, предположительно принадлежащей сыну Николая Патрушева – Дмитрию (в настоящее время он занимает должность министра сельского хозяйства).
Борис Грызлов. Тогда - министр внутренних дел РФ, сейчас - полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины
Всего через несколько минут после первых новостей о заложниках в МВД началось экстренное совещание. Проводил его министр внутренних дел страны Борис Грызлов.
После спецоперации глава МВД заявил, что работа по освобождению заложников «была слаженной и эффективной». Министр отметил работу сотрудников милиции, работавших в оцеплении. По его словам, благодаря их усилиям были задержаны пособники бандитов, пытавшиеся помогать им.
Грызлов также заявлял о десятках задержанных. Однако, «Коммерсант» отмечал, что большинство из них — чеченцы, не имеющие к теракту никакого отношения. Об этом говорил хотя бы тот факт, что Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на арест лишь двух человек — одного сразу после теракта, а второго — спустя два дня.
20 ноября 2002 года Грызлов был избран главой высшего совета партии «Единая Россия». С 1 сентября 2003 года он сменил директора ФСБ Николая Патрушева на посту руководителя оперативного штаба контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Сегодня Грызлов - полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Не так давно он обвинил Киев в нарушении режима прекращения огня в Донбассе, а также заявил, что украинская сторона постоянно обостряет ситуацию.
Владимир Путин. Тогда - президент России, извиняющийся перед родственниками погибших. Сейчас - президент России, ждущий извинений от других
— Я прежде всего хочу обратиться к родным и близким тех, кто погиб. Мы не смогли спасти всех. Простите нас. Память о погибших должна нас объединить, - заявил в видеообращении после неудачного штурма президент России Владимир Путин.
19 лет спустя он все еще занимает эту должность. Вот только извинений теперь ждет от других. В 2013 году глава государства потребовал от властей Нидерландов принести извинения за инцидент с сотрудником посольства РФ в Гааге, который был задержан местными правоохранительными органами. Отношения между двумя странами обострились после того, как РФ предъявила обвинения в пиратстве 30 участникам экспедиции «Гринпис», судно которой шло под флагом Нидерландов. Они были задержаны во время мирного протеста на платформе «Приразломная».
В 2015 году Путин потребовал извинений от Турции за сбитый российский бомбардировщик Су-24. Самолет был сбит ракетой с турецкого истребителя F-16 над сирийской территорией. Судно упало в нескольких километрах от границы с Турцией. Выживший летчик заявил, что атакованный Су-24 никаких предупреждений от турецких военных не получал.
А в 2017-м в Кремле потребовали извинений от телекомпании Fox news, корреспондент которой в своем интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.