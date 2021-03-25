Сын «повара Путина» стал учредителем компании, на которую была оформлена скандальная дача под Геленджиком

Сын известного ресторатора Евгения Пригожина Павел получил контролирующую долю в компании «Турстатус», которая до этого принадлежала его матери Любови, обратил внимание «Собеседник». Экологи обвиняли эту компанию в захвате земли в природоохранной зоне города-курорта Геленджик.

Как следует из данных системы СПАРК, Павел Пригожин вошел в состав учредителей в середине сентября - теперь ему принадлежит 76% ООО «Турстатус». Еще 24% находятся у компании «Со Инвест», которую контролирует его мать Любовь. Примерно в то же время Пригожин-младший стал единственным учредителем ООО «Бета» (до этого фирма также принадлежала жене Евгения Пригожина). Причины изменения состава учредителей неизвестны.

ООО «Турстатус» официально базируется на Лиговском проспекте Петербурга. Однако в 2016 году экологи сообщали, что эта фирма арендовала участок площадью 3,9 га в поселке Кабардинка в Геленджикском районе (неподалеку от него находится «дача Путина»). В тот момент компанией на 80% владела фирма Любови Пригожиной, а на 20% - фирма тещи Пригожина, Кряжевой Таисии.

«Экологическая вахта по Северному Кавказу» отмечала, что при строительстве «дачи Пригожина» велась вырубка старовозрастных краснокнижных сосен.

При этом, местные жители рассказали экологам, что «Дачу Пригожина» охраняют автоматчики», поэтому те даже не стали пытаться проехать на своей машине. На месте они увидели, что весь участок огорожен забором, на котором установлены опоры под колючую проволоку.

— То ли «повар Путина» опасается покушения на свою жизнь, то ли решил добровольно заключить себя в колонию-поселение, - сообщали экологи.

По данным соратников Алексея Навального, неподалеку от этой дачи швартовал свою яхту сам Евгений Пригожин. В соцсетях его детей в тот момент было немало фото с геотегами именно этого места (впоследствии все они были удалены). Пригожин-младший публиковал в соцсетях фотографии на яхте, причем на одном из снимков он был полностью голым. В аккаунте сестры Полины была размещена фотография, как Павел облизывает белые кеды.

Впоследствии соратники Алексея Навального потребовали сноса дачи, поскольку в соответствии с Лесным кодексом РФ на землях лесного фонда строить можно только временные постройки.

В настоящий момент Павел Пригожин является учредителем пяти компаний. Помимо вышеназванных, это ООО «Лахта Парк Премиум», ООО «Лахта Парк» и ООО «Лахта Плаза».