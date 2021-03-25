Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:51

Сын «повара Путина» стал учредителем компании, на которую была оформлена скандальная дача под Геленджиком

Неподалеку расположена и дача, приписываемая самому президенту

Фото: ФБР

Сын известного ресторатора Евгения Пригожина Павел получил контролирующую долю в компании «Турстатус», которая до этого принадлежала его матери Любови, обратил внимание «Собеседник». Экологи обвиняли эту компанию в захвате земли в природоохранной зоне города-курорта Геленджик. 

Как следует из данных системы СПАРК, Павел Пригожин вошел в состав учредителей в середине сентября - теперь ему принадлежит 76% ООО «Турстатус». Еще 24% находятся у компании «Со Инвест», которую контролирует его мать Любовь. Примерно в то же время Пригожин-младший стал единственным учредителем ООО «Бета» (до этого фирма также принадлежала жене Евгения Пригожина). Причины изменения состава учредителей неизвестны. 

ООО «Турстатус» официально базируется на Лиговском проспекте Петербурга. Однако в 2016 году экологи сообщали, что эта фирма арендовала участок площадью 3,9 га в поселке Кабардинка в Геленджикском районе (неподалеку от него находится «дача Путина»). В тот момент компанией на 80% владела фирма Любови Пригожиной, а на 20% - фирма тещи Пригожина, Кряжевой Таисии.

«Экологическая вахта по Северному Кавказу» отмечала, что при строительстве «дачи Пригожина» велась вырубка старовозрастных краснокнижных сосен. 

При этом, местные жители рассказали экологам, что «Дачу Пригожина» охраняют автоматчики», поэтому те даже не стали пытаться проехать на своей машине. На месте они увидели, что весь участок огорожен забором, на котором установлены опоры под колючую проволоку.

— То ли «повар Путина» опасается покушения на свою жизнь, то ли решил добровольно заключить себя в колонию-поселение, - сообщали экологи.

По данным соратников Алексея Навального, неподалеку от этой дачи швартовал свою яхту сам Евгений Пригожин. В соцсетях его детей в тот момент было немало фото с геотегами именно этого места (впоследствии все они были удалены). Пригожин-младший публиковал в соцсетях фотографии на яхте, причем на одном из снимков он был полностью голым. В аккаунте сестры Полины была размещена фотография, как Павел облизывает белые кеды.

Впоследствии соратники Алексея Навального потребовали сноса дачи, поскольку в соответствии с Лесным кодексом РФ на землях лесного фонда строить можно только временные постройки.

В настоящий момент Павел Пригожин является учредителем пяти компаний. Помимо вышеназванных, это ООО «Лахта Парк Премиум», ООО «Лахта Парк» и ООО «Лахта Плаза». 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 5 дней назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Общество 1 час назад

Названы направления, куда полетят россияне на ноябрьские каникулы. Цены на отдых в Сочи бьют рекорды

Общество 1 час назад

В Сосенском, которое заселили мигранты, создают группы самообороны

Общество 2 часа назад

Лукашенко бредит? Есть ли связь между раком и ковидом

Общество 3 часа назад

В России зафиксировали новый максимум заражённых COVID-19 за сутки

Общество 3 часа назад

Путин поручил запретить работу ресторанов и развлекательных заведений ночью

Общество 3 часа назад

«Скоро крупы будем разглядывать через лупу»: Россияне об очередном повышении цен на гречку

Расследование 5 часов назад

Кто подставил Кролика Питера

Общество 5 часов назад

Гинцубург заявил, что 80% заболевших якобы привитых россиян купили сертификаты

Общество 6 часов назад

В России вслед за колбасами и сосисками подорожает гречка

Общество 6 часов назад

Начало нерабочих дней и ограничений, розыск журналиста, суд из-за сторис: Главное к 25 октября

Общество 8 часов назад

В столичном регионе сегодня обещают солнечную погоду, от ноля до трех градусов

Общество 17 часов назад

«Коррупцию и преступников побороть не могут, а теперь собрались курильщиков ловить»: соцсети о новой инициативе властей

Общество 18 часов назад

«Берут пример с главного»: В Cети не удивились, что идея о невыполненных предвыборных обещаниях так и не прошла

Общество 19 часов назад

«Выглядит как очередное унижение наших пенсионеров»: россияне обсуждают копеечное увеличение пенсий

Общество 20 часов назад

«Этот человек не вызывает у меня доверия»: в интернете обратили внимание на объяснение Хинштейна о регистрации в мессенджерах по паспорту

Происшествия 21 час назад

В Новгородской области 14-летнюю девочку воздушным потоком затянуло под движущийся «Сапсан»

Политика 21 час назад

«Полный бред и провокация»: Премьер Грузии высказался о подготовке «ликвидации» Саакашвили

Политика 23 часа назад

СК «недоумевает» в связи с решением Черногории дать политубежище экс-владельцу «Черкизона»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика