Кто подставил Кролика Питера

В СМИ неоднократно появлялись фамилии главы администрации города Тула Евгения Авилова, чья администрация совершила сделку мены стадиона на трамвайное депо, экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева, как инициатора возвращения стадиона «Арсенал» в собственность города, и председателя правительства области Валерия Шерина.

Мы долго наблюдали за судебным процессом по мене стадиона «Арсенал» на имущество трамвайного депо, который начался еще в марте этого года. В настоящий момент дело вернули на доследование. На последнее заседании суда, которое было назначено 23.09.2021 г. на 9:00 утра, ни прессу, ни сторонних слушателей не пустили.

И мы решили провести собственное расследование.

Известно, что результатом заключения договора мены от 30.12.2014 года между Комитетом имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования г. Тулы, МКП «Тулгорэлектотранс», Злобиной И.С., город, передав нежилое ветхое имущество депо, постройки 1955-56 годов, получил право собственности на земельный участок на ул. Железнодорожная д. 47а (площадь 5,5 га ) и комплекс стадиона «Арсенал». Комплекс включал в себя спортивное ядро с западной, восточной, северной и южной трибунами, а также футбольное поле.

Давайте посмотрим на полномочия упомянутых лиц.

В период с августа 2011года по 2 февраля 2016 года Груздев занимал должность губернатора Тульской области. Губернатор являлся главой региона, высшим должностным лицом Тульской области. В его полномочия входил довольно широкий круг задач, определенный федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Тульской области и законами Тульской области.

В процессе судебных слушаний несколько свидетелей дали показания, что инициатором возврата стадиона в собственность города был губернатор, однако никаких прямых указаний, как именно это сделать, он не давал.

Есть несколько протоколов, которые помогут нам разобраться в этой истории. В конце 2011 года при формировании бюджета на 2012 год Комитету Тульской области по спорту и молодежной политике была поставлена задача предусмотреть в бюджете области софинансирование затрат муниципальных образований в этой части на 50%. Для региона спорт являлся и является объединяющей идеей, важным инструментом для патриотического воспитания детей и молодежи; формирование здорового образа жизни, а в перспективе развитие спорта, способствовало бы решению ряда задач в области социальной политики.

По обращению оружейников и промышленников Тульской области на проводимом губернатором совещании в конце 2011 года советником губернатора Соколовским был озвучен вопрос об определении правовой формы футбольного клуба «Арсенал» и перспективе развития на 2012 год.

В итоге на свет появилась АНО (автономная некоммерческая организация) «Арсенал», где учредителями выступили тульские оружейники и промышленники, т.е. народная команда обрела свой статус. Бюджет футбольного клуба «Арсенал» формировался за счет пожертвований жителей города и региона, благотворительной помощи Тульских предприятий.

Тогда же было принято решение рассмотреть возможность по созданию тренировочной базы для команды «Арсенал» на базе государственного учреждения здравоохранения Тульской области санаторий «Орленок». К сожалению, о проведении тренировок команды «Арсенал» на стадионе «Арсенал» и речи быть не могло, так как стадион находился в частной собственности и стоимость аренды была непомерно высокой.

В апреле 2013 года муниципальному образованию г. Тула, а именно главе города Авилову Е.В., было предложено проработать вопрос создания муниципальной программы поддержки АНО футбольного клуба «Арсенал».

Уже в мае 2014 года тульская футбольная команда «Арсенал» вышла в Премьер–лигу, в связи с чем встал вопрос приведения стадиона «Арсенал» к международным стандартам. По имеющейся у нас информации, компания ООО «Сфера» – собственник стадиона «Арсенал», вкладывать средства была не готова. Так же вкладывать средства в реконструкцию стадиона ни область, ни город не могли: это рассматривалось бы как нецелевое использование денежных средств. Естественно, назревал вопрос о возможном строительстве нового спортивного сооружения или поиска решения по возврату стадиона «Арсенал» в собственность города.

На совещании, проходившем в мае 2014 г. в Богучарово, по вопросу содержания и ремонта автомобильных дорог в регионе было рекомендовано проработать вопрос ремонта въездов и входа на территорию стадиона «Арсенал». Здесь же, как утверждает свидетель Авилов Е.В., губернатор проговорил о возможности проработки вопроса возврата стадиона в собственность города, на что Авилов отреагировал положительно. Одним из активных участников, присутствовавших на заседании, был Гусев И.Н., директор МКП «Спецавтохозяйство».

В сентябре 2014 года в рамках очередного совещания, проводимого губернатором с участием Авилова Е.В. и Шерина В.В., в то время заместителя председателя правительства области, главой города была озвучена механика варианта возврата стадиона «Арсенал» в муниципальную собственность города. Вариант предполагал обмен на ветхое имущество трамвайного депо. Подчеркнем, что Авилов говорил только об имуществе, а не о земельном участке.

Почти все участники и свидетели данного судебного процесса мало что помнят по прошествии такого времени. Возможно, на память повлиял Covid?

На сегодня в нашем распоряжении имеется некоторое количество информации по сделке со стадионом «Арсенал» и МУП «Тулгорэлектотранс» благодаря публичности уголовного судопроизводства. Из показаний участников процесса мы знаем, что городские власти достаточно долго искали безденежный механизм перехода стадиона в муниципальную собственность, и что в 2014 г. Авиловым была создана рабочая группа в администрации Тулы по вопросам возврата (из показаний Авилова:…период подготовки постановления это фактически 4 месяца).

Из показаний Силаевой, председателя Комитета имущественных и земельных отношений администрации г. Тула: «…дело в том, что еще в сентябре (или конце августа) 2014г. я принимала участие в совещании, которое проводил глава администрации Авилов, на котором, кроме меня, присутствовали первый зам Мурзин, начальник правового управления Мохначева, кто-то был из финансового управления (или начальник, или зам.начальника, сейчас уже точно не помню, но могу сказать, что присутствовали финансисты точно).

Таких совещаний было несколько, два или три, в настоящее время, в связи с тем, что прошло уже много времени, точно сказать не могу.

Кроме мены, как это стало понятно в ходе обсуждения, безденежный механизм теоретически был возможен либо путем предоставления льгот по уплате платежей в местный бюджет, либо каких-то еще преференций, вроде зачетов, но оказалось в ходе обсуждения, это нельзя было сделать, так как разные статьи доходов и расходов бюджета.

Возможен, опять потенциально предположительно, был еще вариант освобождения от арендной платы или сделать ее зачет, но тогда нужно, чтобы владелец стадиона не только был согласен на это, но и имел задолженность перед бюджетом, но таких обстоятельств на тот момент установлено не было. Кроме того, такая схема могла противоречить налоговому законодательству».

А 2 апреля 2015 г. распоряжением Авилова за №1/103 р была создана вторая рабочая группа по перемещению автобусного парка МКП «Тулгорэлекротранс», расположенного по адресу г. Тула, ул. Оборонная 102, на территорию, расположенную по адресу г. Тула , ул. Железнодорожная , д.47а.

Председателем комиссии был назначен заместитель главы администрации Мурзин Р.Л.