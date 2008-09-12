Кто подставил Кролика Питера
или Белый шум в большом городе Т вокруг стадиона «Арсенал»
В СМИ неоднократно появлялись фамилии главы администрации города Тула Евгения Авилова, чья администрация совершила сделку мены стадиона на трамвайное депо, экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева, как инициатора возвращения стадиона «Арсенал» в собственность города, и председателя правительства области Валерия Шерина.
Мы долго наблюдали за судебным процессом по мене стадиона «Арсенал» на имущество трамвайного депо, который начался еще в марте этого года. В настоящий момент дело вернули на доследование. На последнее заседании суда, которое было назначено 23.09.2021 г. на 9:00 утра, ни прессу, ни сторонних слушателей не пустили.
И мы решили провести собственное расследование.
Известно, что результатом заключения договора мены от 30.12.2014 года между Комитетом имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования г. Тулы, МКП «Тулгорэлектотранс», Злобиной И.С., город, передав нежилое ветхое имущество депо, постройки 1955-56 годов, получил право собственности на земельный участок на ул. Железнодорожная д. 47а (площадь 5,5 га ) и комплекс стадиона «Арсенал». Комплекс включал в себя спортивное ядро с западной, восточной, северной и южной трибунами, а также футбольное поле.
Давайте посмотрим на полномочия упомянутых лиц.
В период с августа 2011года по 2 февраля 2016 года Груздев занимал должность губернатора Тульской области. Губернатор являлся главой региона, высшим должностным лицом Тульской области. В его полномочия входил довольно широкий круг задач, определенный федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Тульской области и законами Тульской области.
В процессе судебных слушаний несколько свидетелей дали показания, что инициатором возврата стадиона в собственность города был губернатор, однако никаких прямых указаний, как именно это сделать, он не давал.
Есть несколько протоколов, которые помогут нам разобраться в этой истории. В конце 2011 года при формировании бюджета на 2012 год Комитету Тульской области по спорту и молодежной политике была поставлена задача предусмотреть в бюджете области софинансирование затрат муниципальных образований в этой части на 50%. Для региона спорт являлся и является объединяющей идеей, важным инструментом для патриотического воспитания детей и молодежи; формирование здорового образа жизни, а в перспективе развитие спорта, способствовало бы решению ряда задач в области социальной политики.
По обращению оружейников и промышленников Тульской области на проводимом губернатором совещании в конце 2011 года советником губернатора Соколовским был озвучен вопрос об определении правовой формы футбольного клуба «Арсенал» и перспективе развития на 2012 год.
В итоге на свет появилась АНО (автономная некоммерческая организация) «Арсенал», где учредителями выступили тульские оружейники и промышленники, т.е. народная команда обрела свой статус. Бюджет футбольного клуба «Арсенал» формировался за счет пожертвований жителей города и региона, благотворительной помощи Тульских предприятий.
Тогда же было принято решение рассмотреть возможность по созданию тренировочной базы для команды «Арсенал» на базе государственного учреждения здравоохранения Тульской области санаторий «Орленок». К сожалению, о проведении тренировок команды «Арсенал» на стадионе «Арсенал» и речи быть не могло, так как стадион находился в частной собственности и стоимость аренды была непомерно высокой.
В апреле 2013 года муниципальному образованию г. Тула, а именно главе города Авилову Е.В., было предложено проработать вопрос создания муниципальной программы поддержки АНО футбольного клуба «Арсенал».
Уже в мае 2014 года тульская футбольная команда «Арсенал» вышла в Премьер–лигу, в связи с чем встал вопрос приведения стадиона «Арсенал» к международным стандартам. По имеющейся у нас информации, компания ООО «Сфера» – собственник стадиона «Арсенал», вкладывать средства была не готова. Так же вкладывать средства в реконструкцию стадиона ни область, ни город не могли: это рассматривалось бы как нецелевое использование денежных средств. Естественно, назревал вопрос о возможном строительстве нового спортивного сооружения или поиска решения по возврату стадиона «Арсенал» в собственность города.
На совещании, проходившем в мае 2014 г. в Богучарово, по вопросу содержания и ремонта автомобильных дорог в регионе было рекомендовано проработать вопрос ремонта въездов и входа на территорию стадиона «Арсенал». Здесь же, как утверждает свидетель Авилов Е.В., губернатор проговорил о возможности проработки вопроса возврата стадиона в собственность города, на что Авилов отреагировал положительно. Одним из активных участников, присутствовавших на заседании, был Гусев И.Н., директор МКП «Спецавтохозяйство».
В сентябре 2014 года в рамках очередного совещания, проводимого губернатором с участием Авилова Е.В. и Шерина В.В., в то время заместителя председателя правительства области, главой города была озвучена механика варианта возврата стадиона «Арсенал» в муниципальную собственность города. Вариант предполагал обмен на ветхое имущество трамвайного депо. Подчеркнем, что Авилов говорил только об имуществе, а не о земельном участке.
Почти все участники и свидетели данного судебного процесса мало что помнят по прошествии такого времени. Возможно, на память повлиял Covid?
На сегодня в нашем распоряжении имеется некоторое количество информации по сделке со стадионом «Арсенал» и МУП «Тулгорэлектотранс» благодаря публичности уголовного судопроизводства. Из показаний участников процесса мы знаем, что городские власти достаточно долго искали безденежный механизм перехода стадиона в муниципальную собственность, и что в 2014 г. Авиловым была создана рабочая группа в администрации Тулы по вопросам возврата (из показаний Авилова:…период подготовки постановления это фактически 4 месяца).
Из показаний Силаевой, председателя Комитета имущественных и земельных отношений администрации г. Тула: «…дело в том, что еще в сентябре (или конце августа) 2014г. я принимала участие в совещании, которое проводил глава администрации Авилов, на котором, кроме меня, присутствовали первый зам Мурзин, начальник правового управления Мохначева, кто-то был из финансового управления (или начальник, или зам.начальника, сейчас уже точно не помню, но могу сказать, что присутствовали финансисты точно).
Таких совещаний было несколько, два или три, в настоящее время, в связи с тем, что прошло уже много времени, точно сказать не могу.
Кроме мены, как это стало понятно в ходе обсуждения, безденежный механизм теоретически был возможен либо путем предоставления льгот по уплате платежей в местный бюджет, либо каких-то еще преференций, вроде зачетов, но оказалось в ходе обсуждения, это нельзя было сделать, так как разные статьи доходов и расходов бюджета.
Возможен, опять потенциально предположительно, был еще вариант освобождения от арендной платы или сделать ее зачет, но тогда нужно, чтобы владелец стадиона не только был согласен на это, но и имел задолженность перед бюджетом, но таких обстоятельств на тот момент установлено не было. Кроме того, такая схема могла противоречить налоговому законодательству».
А 2 апреля 2015 г. распоряжением Авилова за №1/103 р была создана вторая рабочая группа по перемещению автобусного парка МКП «Тулгорэлекротранс», расположенного по адресу г. Тула, ул. Оборонная 102, на территорию, расположенную по адресу г. Тула , ул. Железнодорожная , д.47а.
Председателем комиссии был назначен заместитель главы администрации Мурзин Р.Л.
Посмотрите какой статусный состав комиссии, и опять в комиссию входит Силаева Т.С. Значит, следствие не ошиблось, предъявляя обвинения Силаевой как руководителю Комитета имущественных и земельных отношений администрации г. Тула и члену комиссии. Ведь именно на нее глава города возложил обязанность по переезду. Но госпожа Силаева почему-то приняла решение манкировать распоряжения руководства и пойти по пути заключения множества договоров аренды, в результате чего арендная плата выросла в 15 раз. Обратите внимание, что, согласно Положению, «Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. Тула осуществляет контроль за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества, закрепленного за предприятием, т.е. контроль за недопущением сдачи его в аренду без согласия собственника, небрежного отношения к его эксплуатации и сохранности, необоснованному списанию с баланса и прочие функции». И это не формальность, госпожа Силаева, как Вы утверждаете.
На региональных совещаниях любые решения, касающиеся работы муниципальных образований, всегда носили рекомендательный характер, что подтверждается протоколами. Все совещания, переговоры протоколировались службой делопроизводства, велись видеосъемка и аудиозапись. Далее все протоколы визировались заместителем губернатора-руководителем аппарата правительства или председателем правительства и хранились в электронном виде, это нам подтвердили сотрудники службы протокола губернатора.
Решения главами муниципальных образований всегда принималось ими в рамках своих полномочий и в соответствии с действующим законодательством, а также бюджетной политикой. Поэтому, благодаря официальному ведению делопроизводства, протоколам, которые имеются в нашем распоряжении, мы смогли воспроизвести ситуацию по данному вопросу.
Чтобы ни у кого не было ни малейших разночтений в подобных вопросах, ещё в 2013 г. в присутствии членов Правительства Тульской области, представителей Счетной палаты, уполномоченного по правам человека в Тульской области, представителей органов исполнительной власти и аппарата Тульской области, представителей муниципальных образований, представителей региональных и муниципальных организаций и учреждений (мы насчитали всего около 100 человек) губернатор озвучил следующее решение, зафиксированное в протоколе совещания:
«...все указания (распоряжения) руководителей об исполнении поручений, выходящих за рамки установленных должностными регламентами или инструкциями обязанностей, или указания (распоряжения), в отношении которых у исполнителя есть подобные сомнения, должны быть оформлены в письменном виде. За принятие таких решений все руководители несут персональную ответственность». Ну как такое забудешь?! А если письменных доказательств нет, то значит и указаний таких не было.
И все-таки если вернуться к очевидцам процесса, что можно о них сказать?
Авилов Е. В. – опытный руководитель и региональный политик, является профессиональным администратором с большим опытом работы в законодательных органах власти и органах местного самоуправления, он был депутатом Тульской городской Думы 2, 3 созывов, депутатом Тульской областной Думы, Главой муниципального образования город Тула, исполняющим полномочия председателя Тульской городской Думы 4-го созыва, а в 2012 году выиграл конкурс на должность главы администрации Тулы, а в 2014 он повторно выиграл конкурс.
Силаева Татьяна Сергеевна родилась в 1972 году в Туле. Как руководитель имеет большой опыт в сфере управления имуществом. Окончила Российскую правовую академию. Занимала должность председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы. До этого она была заместителем председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы, где в свою бытность председателем этого комитета был господин Китанин С.Е. (свидетель) - гражданский муж стороны сделки госпожи Злобиной. Хотим отметить, что в момент сделки госпожа Злобина являлась должностным лицом МКП «Тулгорэлектротранс», а точнее заместителем генерального директора по правовым вопросам.
Злобина Ирина Сергеевна родилась в г.Туле в 1977 году. В 2002 году получила статус адвоката, от которого в 2009 году отказалась. С 2007-2011 г. в МУП МО г.Тула «Квартал» - юрист, 2013 по 2015 гг. в МКП МО г.Тула «Тулгорэлектротранс».
12.09.2008 г. будучи сотрудником МУП «Квартал» Злобина регистрирует на себя бывший муниципальный объект недвижимости по адресу: 300062, Россия, г.Тула, ул.Железнодорожная, 47 А. Который тут же разбивает на несколько составных частей.
11.12.2014 г. и 12.12.2014 г., будучи уже сотрудником МКП МО г.Тула «Тулгорэлектротранс», Злобина регистрирует на себя объект недвижимости состоящий из Центрального спортивного ядра с западной, восточной, северной и южной трибунами, а также футбольное поле. Но уже 30.12.2014 г., добавив к лоту кусочек собственности по адресу: г.Тула, ул.Железнодорожная, 47 А, без сожаления смело меняет всё это на комплекс аварийных зданий по адресу г.Тула, ул.Оборонная 102, т.е. бывшее Депо №1 МКП МО г.Тула. А 28.01.2015 г. становится собственником указанных нежилых помещений. Сделаем акцент – собственником помещений, а не земли.
Гусев Игорь Николаевич - директор АО «Спецавтохозяйство». Гусев родился в 1975 году в Туле. В 1997 году окончил Тульский государственный университет, в 2002 – Всероссийский заочный финансово-экономический институт, в 2012 - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Наладил деловые отношения с администрацией областного центра. Гусеву И.Н и Китанину С.Е. (свидетели процесса) на правах собственности принадлежит «Спецавтохозяйство», приватизированное ими, которое Гусев возглавлял будучи директором МКП «Спецавтохозяйство». Правда, в суд он так и не явился, видимо имея какой-то особый статус, даже выше председателя правительства Тульской области - особый статус, который позволил ему не явиться в суд.
И все-таки, вернемся к данной сделке.
Конечно мы не можем оценивать ни саму сделку, ни последствия сделки, так как рассматриваем ее только в рамках судебного судопроизводства и документов, имеющихся в нашем распоряжении, и можем сделать только свои личные выводы, что это были прямые полномочия города, и нам кажется, что в условиях дефицита бюджета г. Тулы реализация безденежного механизма позволила вернуть стадион «Арсенал» в собственность города, начать реконструкцию и развитие арены. Это помогло сохранить уникальное спортивное сооружение, стоящее в центре города, построенное еще 1959 году, а также пополнять бюджет города за счет арендной платы в размере примерно 15 млн. руб. ежегодно. Туляки любят футбол, и собственный стадион для команды был просто необходим.
Строительство нового стадиона потребовало бы огромных затрат - от 10 до 20 млрд. руб. Таких средств, конечно, ни у города, ни у области не было.
С другой стороны, выразим свое личное мнение, что последующее, назовем это так, бездействие на уровне рабочей группы, созданной по распоряжению главы города от 02.04.2015, вызывает вопросы, поскольку ответственные сотрудники в зале судебного заседания не смогли представить никаких доказательств, кроме своего личного мнения, что проводилась реальная работа по обустройству новой площадки, прекращению аренды и т.д. При этом у них была четкая задача обеспечить этот переезд.
Из показаний свидетелей видно, что стоимость аренды изначально была около 100 тыс. руб. в месяц, а спустя всего лишь несколько месяцев, она взлетает вверх и становится в 15 раз больше, а это уже 1,5 млн. в месяц. Обратим внимание, что согласно договору аренды комплекса недвижимого имущества, собственник-арендодатель - все та же Ирина Злобина.
Также непонятны последующие события, после заключенной сделки мены ветхого имущества депо на стадион, которые повлекли изменения назначения земли. Назначение у этой земли изначально было обозначено как для промышленного использования. Кадастровая стоимость под трамвайным депо в 2017 году (2 земельных участка площадью 12.640 кв.м. и 12.085 кв.м.) оценивалась в 76,3 млн. рублей и 73 млн. рублей соответственно. То есть, оценочная стоимость земли депо на дату сделки в 2014 году составляла порядка 150 млн. рублей. Кто и с какой целью снизил кадастровую стоимость перед выкупом земли? Возможно, у госпожи Силаевой, как у руководителя КИЗО найдется ответ на этот вопрос: как можно было уменьшить кадастровую стоимость двух земельных участков более, чем в 17 раз, и земля уходит за бесценок. Опять же ссылаясь на показания Силаевой, она не несет никакой ответственности, ведь конечный документ подписывает не она, а глава города Авилов. Как говорит сама Силаева, «…подготовка разработка проекта, именно проекта, а не принятие итогового решения, входило в обязанность комитета». Это очень удобная позиция. И почему Тульская городская дума, приняла решение продать землю, если она так нужна была городу? А позже, проведя общественные слушания, в 2017 году, принимает решение об изменении назначения земли на жилищное строительство. И опять, кто готовил документы на изменение статуса земли? И вообще, как можно было продать земельный участок, если на нем находились подстанция и котельная? Разве об этом факте госпожа Силаева не знала? Ведь именно она ставит свою визу на проекте документа, который ложится на подпись Авилову.
И все же мы предполагаем, что вопросы вызывает не сама сделка мены ветхого имущества депо на стадион, а последующие действия Силаевой. Разве не она не исполнила распоряжение №1/105-р от 02.04.2015? Разве не она готовила документы о снижении кадастровой стоимости земли? Разве не она согласовала увеличение арендной стоимости?
Хотелось бы, чтоб госпожа Силаева не пыталась переложить свою ответственность на Авилова, ставя при этом свои визы на документ и говоря, что в мои полномочия это не входило, а думала перед тем, как принять то или иное решение. И, как заявил господин Авилов: «…Ну, я не знаю, насколько это приемлемы такие выражения в суде, но спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Поэтому, наверное, в первую очередь, те люди, которые отвечают за работу предприятия и непосредственно это указано у них в контрактах, вот, за что они деньги получают, наверное, в первую очередь они должны выступать с инициативой каких-либо действий по улучшению работы предприятия».
Возможно, мы скоро вновь вернемся к этой теме и узнаем, как все это происходило, так как следствие по делу о сделке мены трамвайного депо на часть городского центрального стадиона продолжается. А пока из нашего расследования следует, что состава преступления в действиях главы тульской городской администрации Авилова не было, а вот деятельность г-жи Силаевой как уполномоченного должностного лица напротив вызывает «вопросы».