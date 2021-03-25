Курортный Роман Татьяны Навки
В чьем бассейне плавала в Сочи супруга пресс-секретаря президента России.
Три года назад Татьяна Навка продала свою уютную квартиру на Манхэттене, которую делила с бывшим мужем Александром Жулиным. С тех пор Олимпийскую чемпионку чаще можно встретить в Сочи, чем в Нью-Йорке. Как выяснил "Собеседник", на курортах Краснодарского края супруга Дмитрия Пескова засветилась в одной резиденции с Романом Абрамовичем.
"Медной" горы гостья
В Сочи Татьяна Навка отмечала свадьбу с Дмитрием Песковым. В Сочи она приезжает в отпуск, на выходные и по делам. В Сочи она устраивает свои ледовые шоу едва ли не чаще, чем в Москве. В Сочи она просто катается на яхте или на лыжах.
- Здесь можно наслаждаться воздухом и морем, кататься на лошадях, плавать с дельфинами... - расписывала Навка "Татлеру" прелести курортной жизни. - Я бы сравнила Сочи с Монако. Здесь есть прекрасная марина, набережная с заведениями, где можно выпить кофе или бокал шампанского. Со времен Олимпиады работают модные магазины, так что с шопингом тоже никаких проблем... И, конечно, здорово иметь свой уголок в родной стране, где можно в любое время года отдохнуть с родными у моря.
Это интервью фигуристка давала во время фотосессии в сочинском ЖК примиум-класса, в котором она позировала на роскошной террасе на фоне моря, а на закате окунулась в роскошный бассейн. Признавалась:
- Апартаменты всегда готовы к вашему приезду — дети могут проводить тут время со своими друзьями, приезжать по очереди, а можно собираться всей семьей. Это клубная резиденция с охраняемой территорией, приватным пляжем и максимальным уровнем комфорта, включая консьерж-сервис, который заботится о тебе круглосуточно.
Этот уютный, выстроенный в форме горы, ЖК, где проходила беседа, первоначально назывался Медный Дом, по материалу отделки фасада, но затем сменил имя на менее патриотичный Reef, к которому в конечном счете и прибило жену Пескова.
"В посткарантинную эпоху герои "Татлера" нежно полюбили внутренний туризм, - отметило издание на своей странице в Инстаграм. - Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в танцах на льду Татьяна Навка слетала к друзьям в любимый Сочи. С террасы апартаментов Reef Residence она любовалась морем и соснами, наслаждаясь тишиной и комфортом..."
"Собеседник" разбирался, что там за аппартаменты и что за друзья Навки наслаждаются в них тишиной.
Сочинский "Риф"
Сперва о том, что же из себя представляет "комфорт" с точки зрения жены кремлевского чиновника. Это не просто 9-метровая кухня и раздельный санузел.
"Как и у Черного моря, у этого дома особый характер, - написано в рекламном проспекте. - Образ Reef Residence вдохновлен живописными зелеными склонами. Второго такого дома нет на побережье. Его фасады отличаются красивыми переходами бирюзовых оттенков патины. В дневное время силуэт дома растворяется в зелени леса и лазури неба, а в вечерние часы, в золотой дымке света, будет эффектным творением на побережье". Проект, естественно, индивидуальный, от фирмы, которая разработала один из небоскребов на некогогда родном для Навки Манхэттене. Лифты, кстати, тоже индивидуальные, чтобы без всяким там плохих запахов.
В отделке комплекса кроме патинированный меди бирюзовых оттенков, каждый лист которой выкраивался вручную, использованы мрамор Nero Marquino, Statuario и Grigio, оникс Bianco Extra, травертины Etrusco, керамогранит Rex, освещение Artemida, Flos, Modular и прочие не захотевшие импортозамещаться материалы.
В каждом из шести десятков апартаментов есть приватный солнечный... нет, не балкон - lounge на открытом воздухе. Снаружи - приватный пляж, комплекс из четырех бассейнов и роскошный сад с гималайскими кедрами, вашингтонскими пальмами и канарскими финиками: весной тут ярко-желтым цветет барбарис, летом нежно-розовым — олеандр, а в холода утешает белым цветом камелия. Полная иллюзия того, что ты - в проклятой загранице.
И никакого под окнами простолюдного быдла: от нищих соотечественников без миллиарда на счете постояльцев резиденции отсекает бдительная охрана. Еще бы. Это только изначально тут по документам подразумевалась "реконструкция базы отдыха с увеличением вместимости до 98 мест", но получилось то, что нередко получается в Сочи. Вместо банальной базы отдыха на побережье нарисовалась база долларовых миллионеров.
Неслучайно сами застройщики назвали свой Reef "резиденцией первых лиц".
Еще одни "апартаменты Ротенберга"
Первое лицо любого элитного дома - это лицо, смотрящее на остальных жильцов с высоты его пентхауса. Естественно, Росреестр скрыл это лицо засекретил, но в документах промелькнуло, что пентхаус находится в доверительном управлении УК "Фин-Партнер", которую контролирует фирма "Центр-М", которую создали братья Аркадий и Борис Ротенберги.
Сегодня этим "фин-партнерам" в Reef Residence принадлежит 806-метровый пентхаус с двухуровневыми террасами и еще одни апартаменты этажом ниже. Всего свыше 1000 м2. При этом предпоследний, восьмой этаж комплекса бизнесмены делят с Антоном Петровым, полным тезкой сына Геннадия Петрова. За границей Петрова-страшего считают "русской мафией", а у нас - авторитетным питерским предпринимателем. Настолько авторитетным, что в Санкт-Петербурге Петровы и Ротенберги тоже были соседями по элитному дому на Каменном острове.
Правда, в Сочи ни Петров, ни его партнеры по этажу до сих пор не переехали в свои аппартаменты. Во всяком случае, по информации "Собеседника", даже не завершили в них ремонт. Возможно, Аркадий Ротенберг, наученный горьким опытом, все еще обрабатывает там стены от плесени.
Зато владелец половины седьмого этажа, Роман Абрамович с отделкой своих 550 м2 уже вроде как справился, даром что в самом центре Сочи "Собеседник" начитал у миллиардера пять других апартаментов еще большей площади (свыше 600 м2) на двух верхних этажах другого ЖК - Karat Apartments.
Конечно, к элитному Рифу прибились и жильцы попроще, включая Сергея Михайлова, полного тезку известного бизнесмена из Солнцево, но связан этот дом все-таки с именем Абрамовича. И он сам там живет, и друзья друзей (к примеру, президент "ПК Транспортные системы" Феликс Винокур - бизнесмен Андрей Бокарев, в чью сферу влияния входит эта фирма, соседствует с Абрамовичем в Karat Apartments), да и сам дом возводился силами компании "Теона" его деловых партнеров Александра Абрамова и Александра Фролова.
Именно "Теоне" партнеров Романа Абрамовича сегодня принадлежат нераспроданные аппартаменты резиденции, в которых можно временно привечать дорогих постояльев, вроде Татьяны Навки. И ей хорошо, и для окружения Абрамовича реклама. А можно ли это расценивать как взятку в натуральной форме семье кремлевского чиновника - это уже история совсем другого романа.