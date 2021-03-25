Курортный Роман Татьяны Навки

"Медной" горы гостья

В Сочи Татьяна Навка отмечала свадьбу с Дмитрием Песковым. В Сочи она приезжает в отпуск, на выходные и по делам. В Сочи она устраивает свои ледовые шоу едва ли не чаще, чем в Москве. В Сочи она просто катается на яхте или на лыжах.

- Здесь можно наслаждаться воздухом и морем, кататься на лошадях, плавать с дельфинами... - расписывала Навка "Татлеру" прелести курортной жизни. - Я бы сравнила Сочи с Монако. Здесь есть прекрасная марина, набережная с заведениями, где можно выпить кофе или бокал шампанского. Со времен Олимпиады работают модные магазины, так что с шопингом тоже никаких проблем... И, конечно, здорово иметь свой уголок в родной стране, где можно в любое время года отдохнуть с родными у моря.

Это интервью фигуристка давала во время фотосессии в сочинском ЖК примиум-класса, в котором она позировала на роскошной террасе на фоне моря, а на закате окунулась в роскошный бассейн. Признавалась: