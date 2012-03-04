Пригожин и кипрские офшоры

«Обручевский» дом – не единственный среди московских ПНИ, который возглавляют люди, тесно связанные с «Единой Россией». Так, директором психоневрологического диспансера №22 является Алексей Перевертов. Он же входит в Совет депутатов муниципального округа Крюково от фракции ЕР. Лидером по оказанным услугам в диспансере стала компания «АВК», поставляющая питание. Эта фирма может быть связана с близким к Кремлю ресторатором Евгением Пригожиным. Московский телефон АВК совпадает с номером компании «СП Конкорд», одним из конечных учредителей был Пригожин. Она поставляла еду в московские школы, но в настоящий момент находится в стадии ликвидации.

За два контракта АВК получила больше 30 млн рублей. Еще 7 ушли фирме «Руссоцкапитал», которая также может быть связана с Пригожиным. В апреле этого года в СМИ появились пресс-релизы о необычной экскурсии на производственно-логистическом комплексе, куда пригласили общественников из разных регионов. Ее проводили представители «Руссоцкапитала» и «Ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения». Согласно данным СПАРК, одним из учредителей последней является уже названная нами фирма «АВК».

«Руссоцкапитал» поставляет еду в московские школы и ранее неоднократно критиковался за некачественные продукты. «Моя дочь не ест, говорит, не вкусно», – писали родители в соцсетях. Особенно много претензий вызывали овощные супы, которые называли «супами на воде». Их мы нашли и в меню 22-го ПНИ. Правда, в отличие от школ, жалоб на них не было – по вполне понятным причинам. Кстати, и свои обязательства перед постояльцами ПНИ «Руссоцкапитал» до конца выполнить не смог. Контракт в итоге был расторгнут, причины этого остались неизвестными.

Психоневрологический интернат №11 Москвы возглавляет другой муниципальный депутат – Виктор Суродин. Он входит в совет депутатов округа Люблино, куда был избран от «Единой России». Самым активным подрядчиком для ПНИ за последние годы стало ООО «Линия жизни», оказывающее социальные услуги престарелым и инвалидам. За 5 лет фирма заработала на этом больше полумиллиарда рублей. Причем, она побеждала в конкурсах даже тогда, когда конкуренты предлагали меньшую сумму. Среди подрядчиков вновь обнаружился «Руссоцкапитал», который должен был поставить замороженные хлебобулочные полуфабрикаты. И вновь контракт был расторгнут еще до окончания его действия.

Представители партии власти есть и во главе детских центров психоневрологии, который подведомственны все той же мэрии. Например, «Научно-практический центр детской психоневрологии» возглавляет депутат Мосгорсдумы последних двух созывов от ЕР Татьяна Батышева. В отличие от многих своих коллег-директоров, она окончила медицинский институт и давно занимается проблематикой детей-инвалидов. Главным поставщиком услуг для ГБУЗ стала все та же «Гормедтехника» (она поставила оборудования на 235 млн рублей). Другими крупными подрядчиками являются операторы питания «Вилмап» (ранее входил все в ту же ассоциацию, связанную с Пригожиным) и «Руссоцкапитал». Суммарно они накормили центр на 121 млн рублей.