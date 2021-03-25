Мантуров, Силуанов, Вайно... В России появился кооператив "Геленджик"
Сегодня "Собеседник" вам расскажет о кооперативе... Нет, не "Озеро". Сколько можно. Тем более, что "Озеро" давно уже вышло из берегов. Про этот новый кооператив (а точнее, мини-поселок) вы, наверняка, даже не слышали.
Официально этот кооператив называется "Зеленый театр". Правда, актеров в здешнем театре нет. Лишь чиновники, госменеджеры да бизнесмены. Поэтому, чтобы не вводить в заблуждение, условно назовем этот кооператив по городу, в котором он расположен - кооператив "Геленджик".
"Театр" начинается с виллы
Это для обычных курортников на нашем юге (с его толчеей и безумными ценами) негде комфортно приткнуться, а если и найдется место под солнцем, то в качестве бонуса предложат перебои с водой, как в Крыму. Зато для избранных даже в Геленджике вода найдется не только в кранах, но и в персональных бассейнах. На персональных виллах. Но это, если речь идет о людях с финансами. А еще лучше, с целым министерством финансов.
Этой весной журналист Сергей Ежов выяснил, что у министра финансов Анона Силуанова есть незадекларированная супруга Ольга Хромченко, которая в телефонных контактах своих знакомых упомянута не только как "Оля Силуанова", но и как "Ольга 3 Вилла Геленджик".
Ну так вот, согласно данным Росреестра, у Хромченко-Силуановой в городе Геленджик, действительно, есть вилла №3. Также как и ее хозяйка, она не упомянута в декларации министра, хотя вилла - не самая скромная даже по чиновничьим меркам (площадь постройки почти полтыщи квадратных метров).
При этом рядом с виллой расположен не только личный бассейн хозяев, но и небольшая детская площадка. То есть по идее, эту недвижимость Силуанов должен был указать в декларации, хотя бы как находящуюся в пользовании у его детей. Но не указал. Наверное, поскромничал. Или просчитался, что для министра финансов не самое лучшее качество.
Выстроена вилла в средиземноморском стиле и расположена в самом центре курорта, на второй линии от моря, в закрытом квартале, который, судя по документам, оказавшимся в распоряжении "Собеседника", официально именуется как "Апартамент-отель "Зеленый театр".
Операция "Кооперация"
Разумеется, никакого апарамент-отеля в классическом понимании в кооперативе нет. Да и не было никогда. Так что забронировать там виллу на ночь у вас не получится.
Тогда почему вдруг "отель"? Просто в этом квартале не очень разрешено индивидуальное жилое строительство. По градостроительным планам здешняя территория предназначена исключительно для "туристической деятельности", а если точнее, то по кадастру это - "земельные участки домов отдыха, пансионатов, спа-центров, туристических баз, санаториев". Без всяких там приватных "Ольга 3 Вилла". Правда, в Геленджике давно научились такие условности обходить: в центре курорта много личных дворцов, поставленных на учет как апартамент-отели. Но попробуйте снять в них номера! Вместо ресепшена здесь - сразу два КПП.
Так что, если у вас нет пропуска, посмотрите это видео, которое снял для вас "Собеседник".
Даже рядом постоять спокойно не очень получится. Забор "Театра" щедро увешан видеокамерами наблюдения, а периметр патрулируют машины ГИБДД. А уж непосредственно на территорию кооператива и вовсе можно полюбоваться лишь благодаря фотографиям, которые разместил на своей странице в соцсети создатель "апартамент-отеля" Архитектурное бюро "Богачкин и Богачкин". Пять лет назад авторы проекта получили за него почетный диплом "за творческий вклад в создание качественной российской архитектуры".
Как сказано в описании проекта, авторы стремились "создать психологически комфортную среду с обеспечением приватности и уединения для жильцов". В принципе, получилось.
"Фасады зданий комплекса решены в традиционном «средиземноморском» стиле, с использованием крытых галерей, арочных проемов, веранд и террас... Обилие ценной растительности на территории обусловило небольшие объемы зданий с индивидуальной привязкой к местности с целью максимального сохранения деревьев".
В отделке тоже - все самое лучшее для лучших людей: облицовка юрским известняком JUMA (такой добывают в Баварии), паркетная доска Аdmonte из Австрии, итальянский керамогранит SantAgostino... Недаром кооператив "Геленджик" в 2016 году даже номинировался на престижную премию «Дом Года».
Но самое интересное, что в первоначальных описаниях проекта кооператив именовался не только как "апартамент-отель", но и как "расширение пансионата «Приморье». Это чтобы было понятно, кто предоставил крышу спутнице жизни министра финансов и кто может "танцевать" его самого.
Министерская крыша
Пансионат "Приморье" находится на первой линии, отделяя кооператив от набережной и пляжа. Те же архитекторы Богачкины работали также над проектами и самого пансионата, и благоустройства его территории, и соседнего комплекса аппартаментов и таунхаусов "Феллини".
Контролирует "Приморье" компания "Финансовые системы", за которой по документам стоят Тамара Мантурова (мать министра промышленности Дениса Мантурова) и Станислав Чемезов (сын главы госкорпорации "Российские технологии" Сергея Чемезова). Они же, вместе с фармацевтическим олигархом Виктором Харитониным, владеют и АО "Жемчужина", которое выступало застройщиком и "Феллини", и, очевидно, кооператива "Геленджик".
Рядом с кооперативом, кстати, расположен огромный (свыше 3000 м2) дворец самого Мантурова, с высоты которого он может наблюдать за приватной жизнью тех, кого его семья, вместе с семьей Чемезова, расселили под министерскими окнами на землях, прежде принадлежавших городу. Теперь там живут семьи управленцев Ростеха, для предприятий которых Минпромторг Дениса Мантурова выбивает деньги в качестве господдержки, и семья министра финансов, предоставляющего эти самые деньги.
А еще там живут семьи магнатов фармации, которые при содействии того самого Минпромторга получают помощь в производстве-поставке вакцин от ковида. Помогут ли российские вакцины справится с коронавирусом или, напротив, только угробят здоровье людей - еще неизвестно, а вот то, что тот же Виктор Харитонин за время пандемии при поддержке Правительства увеличил свое состояние почти наполовину (до 3,4 млрд. у.е.), Форбс признал свершившимся фактом.
Труппа "Зеленого театра"
Если это отель, то исключительно для своих. Кроме Хромченко из виллы №3 в "театре" еще семь постоянных "зрителей", получивших в собственность идентичные апартаменты по-соседству.
Можно предположить, что речь идет о полных тезках всех этих людей, однако в некоторых выписках из ЕГРН, если открыть их в текстовом формате, указаны персональные данные членов кооператива, так что совпадение маловероятно.
СОЛИСТЫ
Вилла №1 принадлежит Феликсу Евтушенкову, сыну основателя АФК "Система" миллиардера Владимира Евтушенкова. Как еще несколько месяцев назад признался министр промышленности Денис Мантуров, в том числе именно принадлежащему "Системе" "Биннофарму" правительство доверило почетную миссию производить первую во вселенной вакцину от ковида "Спутник V".
На вилле №2 разместился бизнесмен Леонид Сакулин из НПП "Итэлма" (ведущий российских разработчик и производитель автокомпонентов, активно сотрудничающий с Ростехом).
Скандальная вилла №3 оказалась пристанищем гражданской супруги министра финансов.
Вилла №4 рядом с семьей Силуанова досталась Эдуарду Вайно, отцу главы Администрации президента (а заодно и члену Совета директоров ОАО «Автоваз» госкорпорации Ростех).
Расположенная напротив Вайно вилла №5 оформлена на ЗАО "Гамма-3" из Ростова-на-Дону. По документам контора занимается "зрелищно-развлекательной деятельностью", но ее адрес и телефон оказались связаны с ростеховскими "Вертолетами России" и Юрием Слюсарем, гендиректором "Объединенной авиастроительной корпорации" (которого в Геленджике, возможно, и "развлекают").
Под сводами виллы №6 расслабляется Альфия Когогина, супруга Сергея Когогина, генерального директора "Камаза", также входящего в "Российские технологии".
Приморская вилла №7 принадлежит сибирячке Елене Серовой, которую в отрасли считают сестрой главы Ростеха Сергея Чемезова. Сложно сказать, так ли это, но московская квартира Серовой, как уточнил "Собеседник", прежде принадлежала Станиславу Чемезову, сыну управленца (в том же столичном доме, кстати, поселился управляющий директор "Вертолетной сервисной компании" Иван Серов, которого называют племянником Чемезова-старшего).
И, наконец, последняя вилла №8 записана на столичную фирму "Центр Консалт", которая занимается сделками с недвижимостью. Кто сегодня является конечным собственником здания, неизвестно, но до этого особняк принадлежал фармацевтическому магнату Виктору Харитонину, который позднее выкупил два верхних этажа с видом на море в соседней пятиэтажке комплекса "Феллини" через дорогу. Какую сказочную сумму Харитонин выложил застройщикам, загадка, но в июле Денис Мантуров пообещал, что уже осенью постарается запустить в принадлежащих бизнесмену компаниях "Биокад" и "Генериум" дополнительные мощности для производства антиковидных вакцин. За время пандемии Харитонин и без того увеличил свое состояние более чем на миллиард у.е., но министерская инициатива даст ему очередную возможность еще больше подзаработать. Так что неплохо получилось, по-соседски.
МАССОВКА
При этом в кооперативе "Геленджик" архитекторы предусмотрели помимо восьми вилл еще и корпус №9 из семи небольших двухэтажных таунхаусов, в которых расквартированы:
- экс-глава Чечни Сергей Абрамов, позднее перешедший на работу в структуры Ростеха;
- заместитель гендиректора Ростеха Дмитрий Леликов;
- управляющий директор Казанского вертолетного завода Алексей Белых, сын давнего приятеля Дениса Мантурова Леонида Белыха;
- бывшая жена главы Ростеха Любовь Чемезова;
- банкир Светлана Хлюнева, вероятная жена гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского (в декларации менеджера данные о его супруге найти не удалось, но зарегистрирована Хлюнева по адресу квартиры, которой владеет Богинский);
- дочь главы "Объединенной судостроительной корпорации" Елизавета Рахманова;
- и АО "Гиперборея", которая имеет прямое отношение к созданию этого кооператива. По данным Росреестра, именно эта фирма владела кооперативной землей до переезда в "Театр" кооператоров, а согласно списку аффилированных лиц, эта контора принадлежит к той же группе, "к которой принадлежит ПАО Пансионат "Приморье", связанное с семьями Дениса Мантурова и Сергея Чемезова. Так что немудрено, что в кооперативе поселились их приближенные.
Осталось только понять, что Мантуров и Чемезов получают за такую кооперативную крышу. Ведь разве это не образцовые добрососедские отношения: ты мне, я тебе! А что? Все по сценарию. Вся наша российская жизнь - "Зеленый театр", вход в который только по контромаркам.