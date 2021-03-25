Мантуров, Силуанов, Вайно... В России появился кооператив "Геленджик"

На вилле №2 разместился бизнесмен Леонид Сакулин из НПП "Итэлма" (ведущий российских разработчик и производитель автокомпонентов, активно сотрудничающий с Ростехом).

Скандальная вилла №3 оказалась пристанищем гражданской супруги министра финансов.

Вилла №4 рядом с семьей Силуанова досталась Эдуарду Вайно, отцу главы Администрации президента (а заодно и члену Совета директоров ОАО «Автоваз» госкорпорации Ростех).

Расположенная напротив Вайно вилла №5 оформлена на ЗАО "Гамма-3" из Ростова-на-Дону. По документам контора занимается "зрелищно-развлекательной деятельностью", но ее адрес и телефон оказались связаны с ростеховскими "Вертолетами России" и Юрием Слюсарем, гендиректором "Объединенной авиастроительной корпорации" (которого в Геленджике, возможно, и "развлекают").

Под сводами виллы №6 расслабляется Альфия Когогина, супруга Сергея Когогина, генерального директора "Камаза", также входящего в "Российские технологии".

Приморская вилла №7 принадлежит сибирячке Елене Серовой, которую в отрасли считают сестрой главы Ростеха Сергея Чемезова. Сложно сказать, так ли это, но московская квартира Серовой, как уточнил "Собеседник", прежде принадлежала Станиславу Чемезову, сыну управленца (в том же столичном доме, кстати, поселился управляющий директор "Вертолетной сервисной компании" Иван Серов, которого называют племянником Чемезова-старшего).

И, наконец, последняя вилла №8 записана на столичную фирму "Центр Консалт", которая занимается сделками с недвижимостью. Кто сегодня является конечным собственником здания, неизвестно, но до этого особняк принадлежал фармацевтическому магнату Виктору Харитонину, который позднее выкупил два верхних этажа с видом на море в соседней пятиэтажке комплекса "Феллини" через дорогу. Какую сказочную сумму Харитонин выложил застройщикам, загадка, но в июле Денис Мантуров пообещал, что уже осенью постарается запустить в принадлежащих бизнесмену компаниях "Биокад" и "Генериум" дополнительные мощности для производства антиковидных вакцин. За время пандемии Харитонин и без того увеличил свое состояние более чем на миллиард у.е., но министерская инициатива даст ему очередную возможность еще больше подзаработать. Так что неплохо получилось, по-соседски.

МАССОВКА

При этом в кооперативе "Геленджик" архитекторы предусмотрели помимо восьми вилл еще и корпус №9 из семи небольших двухэтажных таунхаусов, в которых расквартированы: