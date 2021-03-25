Снова за рулем

Как выяснил «Собеседник», Равиль Латыпов неплохо себя чувствует на свободе. Молодой человек вновь сел за руль автомобиля, хотя у него даже нет водительских прав. За это его уже дважды оштрафовала ГИБДД – на 15 тыс. рублей, впрочем, эту сумму он не торопится платить. Приставы завели на Латыпова исполнительное производство.

А не так давно молодой человек подался в предприниматели: зарегистрировал ИП все в той же Покровке, решив заняться строительством зданий. Найти его в соцсетях не удалось – говорят, что он удалил все свои страницы.

Зато «Собеседник» разыскал одного из друзей Латыпова, который, как говорят очевидцы, в ту ночь был с ним в одном автомобиле. По некоторым данным, Юрий Хайрутдинов является свидетелем по делу и даже проходил проверку на полиграфе. Однако молодой человек заявил, что мы его с кем-то путаем.

– Меня не было с ним, общаться я с ним не общаюсь! - заявил он (авторская орфография сохранена).

Мы задали дополнительные вопросы, однако Юрий на них так и не ответил.

Ангелина Айсина все эти годы продолжала бороться за справедливость. Она составляла петицию на имя руководителей МВД и СК, выходила на пикеты. Пришлось влезть в долги, чтобы нанять адвоката. Сейчас ее интересы бесплатно представляет другой юрист. Женщина пыталась попасть на прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину во время его визита на Сахалин. Но ее к нему не пустили.

– Мой сын был очень достойным человеком, служил по контракту, работал военным полицейским. В итоге я даже не могу похоронить Мишу, а его убийцы ходят на свободе, – с горечью говорит Айсина.

На данный момент уголовное дело насчитывает 38 томов, в нем большое количество экспертиз. Нет только одного – обвиняемого. Материалы несколько лет блуждают между Южно-Сахалинском и Москвой. Наконец, в октябре 2020-го после многочисленных писем расследование было возобновлено, но отсутствие тела потерпевшего осложняет его ход.

«Собеседник» направил запросы в СКР, Генпрокуратуру и МВД с просьбой обратить внимание на эту историю. Также мы обращаемся к возможным свидетелям преступления – если у вас есть какая-либо информация о случившемся в августе 2017-го, напишите нам: sobesedka@gmail.com. Конфиденциальность гарантируем.