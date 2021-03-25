"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца
Четыре года жительница Сахалина борется за правду об исчезновении сына. Несмотря на все доказательства, следствие не может посадить подозреваемого в его гибели.
Пикет не для премьера
Днем 26 июля на площади у дома правительства Сахалинской области суетились полицейские и чиновники. В тот день в регион с рабочим визитом прилетал премьер-министр Михаил Мишустин, в планах которого был визит на Курилы и посещение нескольких объектов в Южно-Сахалинске. Но правоохранителей беспокоило не это. Их внимание привлекла невысокая женщина, которая вышла на площадь столицы региона с плакатом: «Убили единственного сына! Дорогие земляки, помогите, пожалуйста, восторжествовать справедливости!»
Вот уже 4 года Ангелина Айсина не знает о судьбе своего сына Михаила Чижевского. Многочисленные детали говорят, что он мертв. Но тело молодого человека так и не нашли, а единственного подозреваемого отпустили на свободу.
– Очень трудоспособный, жизнерадостный парень. Где Миша – там праздник. Из двух машин может сделать одну, – о своем сыне Ангелина говорит в настоящем времени, словно и не было тех долгих лет, которые женщина провела в неизвестности.
Ежегодно в России без вести пропадают около 180 тыс. человек, и почти каждый из этих случаев полон боли и страданий. Особенно когда родственники догадываются, что случилось страшное и близкий человек больше никогда не вернется. Но правовая система России часто работает по принципу «Нет тела - нет дела». Наша героиня испытала это на себе.
Исчезновение
6 августа 2017 года 28-летний Михаил Чижевский гостил у своей девушки, которая жила в городе Долинске (это в 43 км от столицы Сахалина). Примерно в 11 вечера он вышел от нее и направился домой – в родное село Покровка. Путь был неблизкий – примерно 7 км. Во втором часу ночи обеспокоенная мама позвонила сыну. Михаил ответил – мол, все в порядке, скоро придет домой. Это был их последний разговор.
– Где-то в полвторого ночи его зафиксировала камера видеонаблюдения – Миша проходил мимо магазина перед поворотом на Покровку. На этом следы сына обрывались, – вспоминает Ангелина.
В ту ночь он так и не появился дома. Надо сказать, что Покровка – село небольшое: всего 500 человек, все друг друга знают. Местные жители подняли тревогу. Волонтеры стали искать Михаила, к истории подключились спасатели и журналисты. Были опубликованы приметы Чижевского: «рост 190 см, худощавого телосложения, темные волосы, короткая стрижка, был одет в клетчатую рубашку с длинным рукавом, синие джинсы, черные берцы».
Мать Михаила уже на следующий день написала заявление по факту пропажи сына, передала в ОМВД флешки с записями с камер видеонаблюдения и вместе с волонтерами вышла на поиски. Но все было безрезультатно. Следы мужчины обрывались у моста. Вскоре у обочины дороги Долинск – Быков нашли сотовый телефон пропавшего, а также его наушники. А неделю спустя в болоте у Покровки были обнаружены и вещи – две куртки, носок и сапог с пятнами, похожими на кровь. Нашлись и свидетели, которые рассказали, как в ту ночь из кювета у дороги какие-то люди вытаскивали автомобиль.
– В машине были три человека, а за рулем свидетели видели Равиля Латыпова – он местный, служил там по контракту. Он и стал основным подозреваемым, – вспоминает один из местных жителей, участвовавший в поисках.
Контрактник за рулем
Слухи о предполагаемом виновнике трагедии довольно быстро разлетелись по небольшому селу. На местных форумах стали писать, что его родственники работают в полиции, а значит покрывают молодого человека. Другие источники утверждали, что на самом деле «родственники в полиции» – это тетя, которая трудится во вневедомственной охране.
А время шло. Михаила так и не смогли найти, как и виновных в его исчезновении. По словам Айсиной, именно полицейские изначально сделали все, чтобы дело не было раскрыто.
– Например, одна из важнейших улик – флешка с записями с камер была потеряна. Некоторые вещдоки просто сгнили, – рассказала нам женщина.
Местные жители возмутились действиями стражей порядка и однажды даже перекрыли дорогу Долинск – Быков. В декабре 2017-го на происходящее обратили внимание в Следственном комитете и прокуратуре. Дело было изъято из ОМВД и передано в следственный отдел по городу Долинску. Затем в СК заявили, что расследование представляет особую сложность из-за «неочевидности совершения преступления».
– В период расследования по уголовному делу было проведено более 20 судебных экспертиз (генотипоскопические, автотехническая, медицинские, медико-криминалистическая, трасологические, ситуационная, психофизиологические с использованием полиграфа), – рассказали «Собеседнику» в пресс-службе СК по региону.
В итоге подозрения местных жителей подтвердились. Летом 2018-го в преступлении был обвинен 21-летний местный житель, служащий по контракту: Равиль Латыпов. На его автомобиле Nissan Wingroad были найдены следы ДНК, принадлежащие Михаилу Чижевскому. Иномарку пытались спрятать в шиномонтаж, но полиция ее нашла. Судя по повреждениям, машина попала в ДТП: кузов был заметно помят, имелись пятна крови.
Виновных нет
Следователи выяснили: в тот вечер Латыпов отмечал день рождения вместе с друзьями. В какой-то момент горячительное закончилось, и компания отправилась за добавкой в магазин (в машине, помимо него были еще два человека). Видимо, компания не заметила парня, идущего вдоль дороги…
– Были слухи, что Латыпов рассказал своей тете о случившемся, но она не пошла в полицию. После его задержания мы все пришли к отделу, но меня даже внутрь не пустили, – вспоминает Айсина.
Контрактник виновным себя не признал, его друзья тоже хранили молчание.
Несмотря на это, молодого человека уволили со службы и предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы. Латыпова даже взяли под стражу. Но находился он там совсем недолго.
Всего через две недели после ареста Латыпова отпустили под подписку о невыезде – такое решение вынес Сахалинский областной суд. По словам матери Михаила, это произошло, несмотря на экспертизу, которая подтвердила наличие крови на машине обвиняемого.
Поскольку обвиняемый оказался военным контрактником, дело передали Военному следственному комитету. В расследовании вновь повисла пауза. А в мае 2019-го Айсина получила неожиданное постановление из СК. В нем следователи сообщали: уголовное дело закрыто из-за недостаточности улик.
Снова за рулем
Как выяснил «Собеседник», Равиль Латыпов неплохо себя чувствует на свободе. Молодой человек вновь сел за руль автомобиля, хотя у него даже нет водительских прав. За это его уже дважды оштрафовала ГИБДД – на 15 тыс. рублей, впрочем, эту сумму он не торопится платить. Приставы завели на Латыпова исполнительное производство.
А не так давно молодой человек подался в предприниматели: зарегистрировал ИП все в той же Покровке, решив заняться строительством зданий. Найти его в соцсетях не удалось – говорят, что он удалил все свои страницы.
Зато «Собеседник» разыскал одного из друзей Латыпова, который, как говорят очевидцы, в ту ночь был с ним в одном автомобиле. По некоторым данным, Юрий Хайрутдинов является свидетелем по делу и даже проходил проверку на полиграфе. Однако молодой человек заявил, что мы его с кем-то путаем.
– Меня не было с ним, общаться я с ним не общаюсь! - заявил он (авторская орфография сохранена).
Мы задали дополнительные вопросы, однако Юрий на них так и не ответил.
Ангелина Айсина все эти годы продолжала бороться за справедливость. Она составляла петицию на имя руководителей МВД и СК, выходила на пикеты. Пришлось влезть в долги, чтобы нанять адвоката. Сейчас ее интересы бесплатно представляет другой юрист. Женщина пыталась попасть на прием к председателю СК РФ Александру Бастрыкину во время его визита на Сахалин. Но ее к нему не пустили.
– Мой сын был очень достойным человеком, служил по контракту, работал военным полицейским. В итоге я даже не могу похоронить Мишу, а его убийцы ходят на свободе, – с горечью говорит Айсина.
На данный момент уголовное дело насчитывает 38 томов, в нем большое количество экспертиз. Нет только одного – обвиняемого. Материалы несколько лет блуждают между Южно-Сахалинском и Москвой. Наконец, в октябре 2020-го после многочисленных писем расследование было возобновлено, но отсутствие тела потерпевшего осложняет его ход.
«Собеседник» направил запросы в СКР, Генпрокуратуру и МВД с просьбой обратить внимание на эту историю. Также мы обращаемся к возможным свидетелям преступления – если у вас есть какая-либо информация о случившемся в августе 2017-го, напишите нам: sobesedka@gmail.com. Конфиденциальность гарантируем.