Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

В Московской области на продажу выставили усадьбу у леса стоимостью 39,7 млрд рублей, обратил внимание Sobesednik.ru. Ее владелица оказалась связана с компанией, которая получала многомиллионные заказы от МИД, ВШЭ и Управделами президента.

Двухэтажный дом площадью 1100 квадратных метров расположен на участке в коттеджном поселке Аксаково (городской округ Мытищи). К особняку прилагаются 60 соток земли. Как указано в объявлении, усадьба выдержана в неокласическом архитектурном стиле, полностью построена, отделана снаружи и внутри.

— Внутри дома сделана очень хорошая отделка с использованием дорогих строительных материалов: натуральный камень, итальянская плитка, натуральный паркет, дубовая лестница. В доме выполнена приточно-вытяжная вентиляция, установлена современная система воздушного отопления, - говорится в объявлении.

Там же находится спа-комплекс с плавательным бассейном, сауной, хамамом, гидромассажной ванной. Судя по фотографиям, внутри особняка есть собственный тренажёрный зал, несколько роскошных спален, однако не все комнаты оказались меблированы. У участка есть собственный выход в лес.

В объявлении указан адрес дома, но, как выяснил Sobesednik.ru, он не совсем точный. На снимках со спутника видно, что дом действительно вплотную прилегает к лесу и отделен от соседних зданий дорогой.