Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента
Особняк продается в Московской области
В Московской области на продажу выставили усадьбу у леса стоимостью 39,7 млрд рублей, обратил внимание Sobesednik.ru. Ее владелица оказалась связана с компанией, которая получала многомиллионные заказы от МИД, ВШЭ и Управделами президента.
Двухэтажный дом площадью 1100 квадратных метров расположен на участке в коттеджном поселке Аксаково (городской округ Мытищи). К особняку прилагаются 60 соток земли. Как указано в объявлении, усадьба выдержана в неокласическом архитектурном стиле, полностью построена, отделана снаружи и внутри.
— Внутри дома сделана очень хорошая отделка с использованием дорогих строительных материалов: натуральный камень, итальянская плитка, натуральный паркет, дубовая лестница. В доме выполнена приточно-вытяжная вентиляция, установлена современная система воздушного отопления, - говорится в объявлении.
Там же находится спа-комплекс с плавательным бассейном, сауной, хамамом, гидромассажной ванной. Судя по фотографиям, внутри особняка есть собственный тренажёрный зал, несколько роскошных спален, однако не все комнаты оказались меблированы. У участка есть собственный выход в лес.
В объявлении указан адрес дома, но, как выяснил Sobesednik.ru, он не совсем точный. На снимках со спутника видно, что дом действительно вплотную прилегает к лесу и отделен от соседних зданий дорогой.
Как следует из данных Росреестра, особняк принадлежит бизнес-вумен Светлане Любиной. Ее полная тезка являлась руководителем ООО «Профиком», которое владеет сетью печатных центров «Фан». Судя по сайту компании, она работает еще с 1994 года.
Также Любина была учредителем IT-компании «Фан Холдинг», которое активно участвовала в госзакупках. Одним из основных заказчиков была Высшая школа экономики, которой «Фан холдинг» поставлял расходные материалы для оргтехники, wi-fi роутеры, аккумуляторы, кабели и различное оборудование для связи. Другим заказчиком был Центр технических систем передачи информации при Министерстве иностранных дел РФ. Кроме того, компания поставляла оборудование для Минздрава, института экономики РАН, ФГУП «Пресса» управделами президента и Музеев московского Кремля. Всего компания заработала на гостендерах больше 130 млн рублей, следует из данных СПАРК.
Кроме того, Любина участвовала в мероприятиях вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
До марта 2021 года особняком владел предполагаемый муж бизнес-вумен - Святослав Любин. Его полный тезка является гендиректором компании «Юридический альянс», которая сопровождает деятельность предприятий и ИП. Другими активами Любина являются ООО «Прогресс», занимающееся строительством зданий, и ООО «Сегмент», специализирующееся на торговле бытовой техникой. В 2020 году выручка «Сегмента» составила 2,7 млрд рублей.
Интересна и фамилия предыдущего владельца усадьбы. Судя по данным Росреестра, им может быть чиновник. В выписке ЕГРН сказано, что в 1999 году земельный участок оказался в собственности Окорокова Алексея Алексеевича. Его полный тезка с 2014 по 2016 годы занимал должность руководителя департамента по государственно-правовым вопросам администрации главы Республики Саха (Якутия). До этого Окороков долгие годы работал в ОАО «Республиканская инвестиционная компания».
Если верить официальной биографии Окорокова, он мог стать владельцем участка всего в 24 года, едва окончив Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова. В настоящий же момент Окороков является заместителем генерального директора по правовым вопросам компании «Алмазы Анабара», которая входит в АК «Алроса».