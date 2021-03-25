Если хочешь остаться: Как иностранцы бьются за право работать в РФ и при чем тут разливы нефти

В первых сообщениях говорилось о площади разлива в 200 кв метров., однако позднее выяснилось, что нефтяное пятно расползлось на 80 кв. километров. После этого публикации СМИ запестрели фразами о "выросшем в 400 тыс. раз разливе", а эксперты принялись гадать, что на этот раз привело к аварии – стечение обстоятельств, разгильдяйство или коррупция.

Представители компании на пресс-конференции объявили, что наиболее вероятной причиной является заводской дефект оборудования – компенсатора выносного причального устройства (ВПУ), который буквально разорвало изнутри, после чего нефть хлынула в море.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова обвинила во всем халатность, а вице-премьер Виктория Абрамченко конкретизировала, что авария стала результатом "многолетнего отсутствия капитального ремонта выносного причального устройства и что в его обслуживание не вкладывались необходимые средства".

Добытые нашей редакцией материалы свидетельствуют о том, что ситуация может быть гораздо сложнее, чем кажется. Ведь в порту под Новороссийском смешались интересы акционеров из нескольких стран, жадность и геополитика.