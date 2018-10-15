Sobesednik.ru нашел дачу Дмитрия Киселева в подмосковном Королеве

Телеведущий Дмитрий Киселев владеет землей и дачей в подмосковном Королеве стоимостью примерно 35 млн рублей, узнал «Собеседник». Этот актив появился у него раньше знаменитого крымского дома, где несколько лет назад состоялась пресс-конференция пресс-службы российского Министерства иностранных дел.

В Королеве Киселев обычно голосовал на выборах, местные СМИ называли его жителем этого города. В 2016 году генеральный директор информагентства «Россия сегодня» высадил дерево в школе по улице Пионерской, рассказывал глава Королева Александр Ходырев.

Сам Киселев в интервью Юрию Дудю ранее рассказывал, что 50 лет прожил в этом городе - в неком доме на участке его родителей.

— Там родились наши дети. Разумеется, когда дети выросли, мы захотели перебраться в Москву, - говорил пропагандист.

Правда, упоминаний родителей Киселева в выписках из Росреестра нет. Согласно документам, земельным участком в 12 соток на улице Комбрига Свечникова он владеет с апреля 2004 года. Дом площадью 263 квадратных метра стал его собственностью в декабре 2005 года. Кадастровая стоимость земли и здания составляют 6 и 8 млн рублей соответственно (рыночная обычно выше в 2,5 раза).