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Иван Голунов начал цикл расследований о самых богатых региональных бизнесменах

Первым в списке оказался Магадан и самыми богатыми там оказались отнюдь не только золотодобытчики

Фото: Facebook

Иван Голунов

Журналист Иван Голунов в личном телеграм-канале сообщил о работе над циклом расследований о самых богатых бизнесменах в регионах.

«Приезжая в какой-нибудь город, я люблю спрашивать у местных журналистов - "Кто в городе самый богатый бизнесмен?" Чаще всего вопрос вызывает замешательство», – объясняет свой мотив журналист в личном телеграм-канале.

Голунов обнаружил, что самым крупным бизнесом за пределами столицы чаще всего обладают родственники местных чиновников.

Первым объектом расследования стала Магаданская область, где только часть богаче сосредоточены в сфере золотодобычи. 

Уже на девятом месте в рейтинге топ-10 самых богатых предпринимателей можно найти супругу депутата Магаданской облдумы от партии «Единая Россия» Евгения Салтанова – Марину Шалдыбину.

На сфере дорожного строительства, обращения с отходами за прошлый год женщина заработала 473,7 миллиона рублей. К слову, в Магаданской области один из самых высоких тарифов на вывоз мусора (103 рубля в месяц с каждого жителя). 

Еще один пример – депутат Магаданской городской думы и супруга бывшего вице-губернатора региона Феодосья Суханкина. В ее владении большая часть автозаправок в области.

За прошлый год ее прибыль от сетей АЗС, гостиницы «Магадан» и еще нескольких компаний составила более 5,1 миллиарда рублей. Это второе место в рейтинге богачей области.

Иван Голунов также отмечает, что на Колыме одна из самых высоких в России цен на бензин. За литр дизельного топлива там приходится отдавать порядка 72,5 рублей.

Рейтинги самых богатых предпринимателей журналист намерен публиковать еженедельно на своем канале в Яндекс.Дзене.

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