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Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Компании Маргариты Житницкой получают деньги от компаний, связанных с мэрией Москвы.

Фото: Global Look Press

Компании, учредителем которых является продюсер блогера и журналиста Владимира Соловьева, заработали в 2020 году около 172 млн рублей, обратил внимание Sobesednik.ru

Маргарита Житницкая (творческий псевдоним Марго Кржижевская) является владелицей товарного знака «Соловьев Live», также называется и YouTube-канал пропагандиста. На сегодняшний день Мария Кржижевская является учредителем сразу шести фирм: одни занимаются арендой имущества, другие создают ролики и телепрограммы для государственных СМИ, активно участвуя в тендерах.

Так, ООО «М-Продакшн» за несколько лет заработало на госзакупках более 1 млрд рублей. Компания получала сотни миллионов рублей от канала «ТВ-Центр» и АО «Москва Медиа» (обе принадлежат московской мэрии) за услуги по предоставлению лицензий, созданию телепрограмм, складированию и хранению. В 2020 году прибыль превысила 50 млн рублей.

Деньги от «Москва Медиа» получает и другая компания Житницкой - ООО «М-Продакшн Медиа». Причем все закупки проходили на безальтернативных условиях с одним участником. Так, фирма за несколько лет заработала на тендерах почти 400 млн рублей.

Наибольшая прибыль среди компаний Житницкой - у ООО «М-Продакшн Групп» (75 млн рублей).

Также продюсер Соловьева является одним из учредителей ЗАО «Восточноевропейская Топливная Компания». Ранее судебные приставы открыли в отношении компании исполнительное производство из-за неоплаченных налогов. Но в мае 2020 года оно было прекращено «в связи с невозможностью установить местонахождение должника». 

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