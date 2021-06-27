Время на паузе: чем не стоит заниматься на отпуске, помимо работы

Замечательное всё-таки время – отпуск! Можно целыми днями гулять, читать, печь вкусное печенье, смотреть кино, уехать на море и самое главное – по крайней мере, несколько недель не вспоминать о графиках, отчётах и прочих рабочих обязанностях. Казалось бы, что может быть проще и приятнее?! И всё же даже отдыхать нужно с умом, дабы долгожданный отпуск на все сто процентов пошёл на пользу.

Расписать по пунктам

Практически каждый раз в преддверие отпуска кажется, что за предстоящие две-три недели мы успеем сделать всё то, на что у нас так долго не хватало времени. Например, отправимся в соседний город навестить родственников, прочитаем книгу, которую нам советовали друзья ещё несколько месяцев назад, сходим на какую-нибудь интересную выставку…

Но если в конце отпуска вам раз за разом кажется, что отведённые на отдых дни и недели пролетели не только слишком быстро, но и весьма однообразно, попробуйте составить для себя примерный план того, что и когда вы хотели бы осуществить. Главное в этом деле – не переусердствовать: не стоит забивать каждый день отдыха чем-то познавательным, полезным или увлекательным. Оставьте себе время для того, чтобы просто насладиться отдыхом, погулять в парке, полениться дома. Сочетайте пассивный и активный отдых и помните, что отпуск должен доставлять вам радость.

Это что-то новенькое

К слову, ещё один интересный вариант для отпускного времяпрепровождения – это попробовать что-то новое: начать изучение иностранного языка, научиться танцевать или своими руками нарисовать самую настоящую картину. Принцип тут действует только один: это новое занятие должно нравиться прежде всего вам!

Отключиться от коллектива

А вот о чём во время отпуска не просто можно, но и нужно забыть, так это о работе. Конечно, от внезапных «чрезвычайных ситуаций», когда коллегам и начальству могут потребоваться именно ваши умения и навыки, никто не застрахован. Но во всех остальных случаях стоит максимально дистанцироваться на время отдыха от рабочих вопросов. Будьте уверены: в большинстве случаев ваши коллеги прекрасно смогут обойтись без вас эти пару недель. Зато после вы вернётесь на рабочее место отдохнувшим, со свежими силами и готовностью свернуть горы на благо любимого коллектива.

А чтобы вам как можно меньше посещали мысли о работе, попробуйте на время отпуска кардинально сменить распорядок дня и вид деятельности. Приходится много трудиться за компьютером? В отпуске старайтесь обходить домашний ноутбук стороной, если возможно, можно даже периодически отключать мобильный телефон. Приходится по долгу службы много времени проводить на шумных мероприятиях? Сделайте акцент на тихих, спокойных развлечениях, которые помогут вам «переключиться».

Здоровье важнее

И, конечно, во время отпуска не стоит забывать про здоровый образ жизни. Не воспринимайте отдых как возможность поглощать в неограниченных количествах конфеты и фастфуд, ложиться спать глубоко за полночь и просыпаться после полудня, употреблять алкоголь вне зависимости от дня недели или целыми днями валяться на диване перед телевизором. Правильное питание, физическая активность, здоровый сон, отказ от вредных привычек – всё это поможет сделать ваш отпуск по-настоящему здоровым и полезным.