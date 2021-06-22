На вопрос отвечает семейный психолог Анна Хныкина:

– Если родители отбирают у детей их личные вещи, такая агрессивная реакция со стороны ребенка вполне естественна. У детей отсутствуют инструменты отстаивания себя, какие есть у взрослых. Проблема в том, что родители из каких-то собственных соображений сначала разрешают ребенку проводить много времени с гаджетами, а когда чаша терпения переполняется или меняется мнение, они начинают грубо отбирать у ребенка смартфон, вместо того чтобы с ним договариваться.

Нужно разговаривать с ребенком, объяснять ему, что есть более важные дела, что не надо портить зрение и т.д. Необходимо помогать ребенку структурировать свое время, приучать его к системе. Ни в коем случае нельзя полностью запрещать пользоваться смартфоном. Опасность гаджетов взрослые несколько преувеличивают, а для детей это важно, они с их помощью общаются, это социализация.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Как правильно отбирать у ребенка смартфон?».