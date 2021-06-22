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Адекватно выучить иностранный язык в школе все-таки можно

Человек может очень быстро выучиться второму языку, как показало новое исследование

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Фото: @Pixabay

Адекватно выучить иностранный язык в школе все-таки можно

Человек может очень быстро выучиться второму языку, как показало новое исследование.

Лингвисты из Университета Канзаса доказали, что люди все-таки могут быстро научиться обрабатывать в мыслях чуждые для них структуры предложений из второго языка. Это открытие противоречит одному из наиболее цитируемых исследований в этой области, которое показывало, что человек не в состоянии адекватно усвоить иностранный язык за короткий период времени. 

Новую работу проводили специалисты по лингвистике в Калифорнийском университете, а её итоги опубликованы в Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. Ранее, еще в 2006 году, другая группа исследователей пыталась ответить на вопрос, могут ли обучающиеся новому языку люди проявлять какую-то чувствительность к грамматике после очень небольшого знакомства с предметом. Проверки учеников через месяц занятий французским языком в университете, затем через четыре и семь месяцев показали, что они все равно испытывают серьезные проблемы.

И вот теперь, в ходе четырех лет наблюдений 50 англоязычных участников нового исследования обучались испанскому языку. Для определения того, как мозг справлялся с обучением языка, авторы исследования использовали электроэнцефалографию. Она позволяла фиксировать изменения в мозге продолжительности всего тысячные доли секунд при выполнении любых мыслительных процессов, включая и обработку речи. Оказалось, что специфические реакции усвоения, связанные с «чужой» грамматикой, проявляются у новичков уже с самого первого тестирования, а это показывает, что мы всё-таки можем эффективно изучать иностранный язык.

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