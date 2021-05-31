Психолог рассказала, как помочь школьникам справиться со стрессом перед ЕГЭ

Чем могут помочь ребенку родители в период подготовки и сдачи ЕГЭ, рассказывает семейный психолог Анна Хныкина:

– Школьники, которые сдают ЕГЭ, уже не совсем дети, это не первый экзамен в их жизни, и какими-то способами самоконтроля и самоуспокоения они владеют.

От родителей требуется перед экзаменом снисходительно относиться к своим детям, которые могут психовать и срываться. Нужно не реагировать на это и максимально сглаживать обстановку, обращаться с ребенком в такой ситуации, как с больным человеком. Проявляйте заботу: предложите чай, укройте пледом.

Ни в коем случае не заводите разговоров про экзамены, это еще больше нервирует и раздражает.

Если он захочет поговорить на эту тему, он сам ее поднимет – и тогда можно обсудить с ним возможные варианты развития событий. Надо дать ему понять, что если он сдаст экзамены плохо, то ничего страшного не случится, жизнь будет идти своим ходом и это не последний экзамен в его жизни.

Суетливые советы типа «не забудь сходить в туалет», «дыши глубоко», «пей воду» перед экзаменом давать не стоит. Дети и так «перегреты» инструкциями: что можно, что нужно, что нельзя. Главное – ваше участие и поддержка ребенка.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2021 под заголовком «Как помочь школьнику справиться со стрессом перед ЕГЭ?».