Кузнецова Ольга
9 часов назад

Психолог рассказала, как помочь школьникам справиться со стрессом перед ЕГЭ

Эксперт утверждает: родителям ни в коем случае нельзя заводить речь об экзамене, это только нервирует ребенка

Фото: Depositphotos

Чем могут помочь ребенку родители в период подготовки и сдачи ЕГЭ, рассказывает семейный психолог Анна Хныкина:

– Школьники, которые сдают ЕГЭ, уже не совсем дети, это не первый экзамен в их жизни, и какими-то способами самоконтроля и самоуспокоения они владеют.

От родителей требуется перед экзаменом снисходительно относиться к своим детям, которые могут психовать и срываться. Нужно не реагировать на это и максимально сглаживать обстановку, обращаться с ребенком в такой ситуации, как с больным человеком. Проявляйте заботу: предложите чай, укройте пледом.

Ни в коем случае не заводите разговоров про экзамены, это еще больше нервирует и раздражает.

Если он захочет поговорить на эту тему, он сам ее поднимет – и тогда можно обсудить с ним возможные варианты развития событий. Надо дать ему понять, что если он сдаст экзамены плохо, то ничего страшного не случится, жизнь будет идти своим ходом и это не последний экзамен в его жизни.

Суетливые советы типа «не забудь сходить в туалет», «дыши глубоко», «пей воду» перед экзаменом давать не стоит. Дети и так «перегреты» инструкциями: что можно, что нужно, что нельзя. Главное – ваше участие и поддержка ребенка. 

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2021 под заголовком «Как помочь школьнику справиться со стрессом перед ЕГЭ?».

Рубрика: Психология

Персона
Культура и ТВ 16 часов назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 4 недели назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Здоровье 11 часов назад

Проценко предупредил, что из-за мутации ковид чаще перестает поддаваться лечению

Здоровье 14 часов назад

Обнаружен способ замедлить развитие БАС

Здоровье 16 часов назад

Велосипед может лишить женщин радостей секса

Здоровье 1 день назад

В Москве увеличат коечный фонд под ковид-пациентов с 10 тысяч до 14 тысяч мест

Здоровье 2 дня назад

Для ревакцинации привитых "Спутником V" придется использовать другую вакцину

Здоровье 3 дня назад

Тренировки для мозга помогут одолеть депрессию

Здоровье 3 дня назад

"Вакцинация станет обязательной": россияне "расшифровали" слова Володина о прививках

Здоровье 3 дня назад

Глава Минздрава: Смертность в половине регионов вышла на доковидный уровень

Здоровье 4 дня назад

Врач назвал опасные последствия пропусков приема пищи

Здоровье 4 дня назад

Названо общее число заболевших коронавирусом в мире

Здоровье 5 дней назад

Какая вода лучше и сколько можно пить в день: советы эксперта

Здоровье 6 дней назад

Реабилитолог оценила ежегодный ущерб от недостаточной подвижности граждан

Здоровье 6 дней назад

Гемодиализ повышает риск заражения COVID-19

Здоровье 6 дней назад

Зарядки от Apple создают помехи для водителей ритма

Здоровье 1 неделю назад

Роспотребнадзор: В России нет угрозы "черной плесени" из-за климата

Здоровье 1 неделю назад

Лекарства от артрита снижают эффективность вакцин против COVID-19

Здоровье 1 неделю назад

Вторичные инфекции особо опасны при болезни Альцгеймера

Здоровье 1 неделю назад

В России анонсировали новую "универсальную" вакцину от коронавируса

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика