На фоне пандемии спрос на услуги психиатров и психологов в РФ вырос почти на треть

В Москве с весны по конец 2020 года количество обращений за неотложной психологической помощью выросло на 28% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент труда и социальной защиты.

Всего на номер «051» в столице поступила 71 тысяча звонков.

В Петербурге же отмечает прирост обращений к психиатрам, свидетельствует Центр имени Бехтерева. Количество обращений пациентов к профильной медслужбе выросло на 30%. Такие же тенденции отмечают и коллеги питерских психиатров в регионах.

В Башкортостане, по словам главного психотерапевта местного Минздрава, Ильгиза Тимербулатова, на 40% выросло число запросов, связанных с тревожностью. Также на 60% выросло число обращений с суицидальным поведением несовершеннолетних.

Наибольшая часть обращений от взрослых касаются депрессивных и стрессовых состояний. Основная часть обращающихся за помощью — люди в возрасте от 29 до 50 лет. 75% из них — женщины.