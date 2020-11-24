Меняю жизнь к лучшему: Завершаем серию совместных подкастов с телеканалом "ЧЕ!"

Каждый вторник на нашем сайте и в соцсетях мы публикуем подкасты на волнующую многих тему измен. С ведущим шоу «Опасные связи» Дмитрием Рыбиным беседует журналист нашего издания и шоумен Денис Сорокин. Они затрагивают острые и актуальные вопросы, такие как причины измен, поиск любви и рецепты здоровых счастливых отношений.

В пятом (последнем!) выпуске подкаста Дима расскажет, как проходят съемки известного реалити, как ведущий переживает историю каждого героя и что случилось с изменами в разгар пандемии.

Телеканал «ЧЕ!» – это развлекательный канал для тех, кто хочет жить ярче. Герои «ЧЕ!» вдохновляют, удивляют, показывают мир, смешат, а также предупреждают об опасности и защищают от обмана. Программа «Опасные связи» выходит по будням в 23.00 в формате реалити. Ведущие «Опасных связей» расследуют реальные случаи супружеской измены. Они помогают заявителям опровергнуть или установить факт измены и разоблачить обманщиков.