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23 ноября, понедельник

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22 ноября, воскресенье

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Меняю жизнь к лучшему: Завершаем серию совместных подкастов с телеканалом "ЧЕ!"

Здоровье и дом - Психология
17:47, 24 ноября 2020

Меняю жизнь к лучшему: Завершаем серию совместных подкастов с телеканалом "ЧЕ!"

Каждый вторник на нашем сайте и в соцсетях мы публикуем подкасты на волнующую многих тему измен. С ведущим шоу «Опасные связи» Дмитрием Рыбиным беседует журналист нашего издания и шоумен Денис Сорокин. Они затрагивают острые и актуальные вопросы, такие как причины измен, поиск любви и рецепты здоровых счастливых отношений.

В пятом (последнем!) выпуске подкаста Дима расскажет, как проходят съемки известного реалити, как ведущий переживает историю каждого героя и что случилось с изменами в разгар пандемии.

Телеканал «ЧЕ!» – это развлекательный канал для тех, кто хочет жить ярче. Герои «ЧЕ!» вдохновляют, удивляют, показывают мир, смешат, а также предупреждают об опасности и защищают от обмана. Программа «Опасные связи» выходит по будням в 23.00 в формате реалити. Ведущие «Опасных связей» расследуют реальные случаи супружеской измены. Они помогают заявителям опровергнуть или установить факт измены и разоблачить обманщиков.

Рубрика: Психология

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Меняю жизнь к лучшему: Завершаем серию совместных подкастов с телеканалом "ЧЕ!"

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