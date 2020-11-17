Секрет идеальных отношений: подкаст ИД "Собеседник" и телеканала "ЧЕ!"

Каждый вторник на нашем сайте и в соцсетях мы публикуем подкасты на волнующую многих тему измен. С ведущим шоу «Опасные связи» Дмитрием Рыбиным беседует журналист нашего издания и шоумен Денис Сорокин. Они затрагивают острые и актуальные вопросы, такие как причины измен, поиск любви, и рецепты здоровых счастливых отношений.

В четвертом выпуске подкаста мы обсудим, что же представляют из себя идеальные отношения? Соведущие поделятся своим мнением, как сохранить связь с партнером здоровой и гармоничной, поговорят о сексе на первом свидании и сайтах знакомств.