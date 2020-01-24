Названы три главные черты профессионального лжеца

Исследование показало, что хорошие вруны обладают тремя специфическими характеристиками.

Ни для кого не секрет, что некоторые люди имеют талант к вранью, а другие в этом вопросе просто безнадёжны и не могут обмануть даже ребёнка. Так что же делает того или иного человека убедительным лжецом?

Учёные из Университета Маастрихта в Нидерландах провели исследование, которое позволило выявить специфические характеристики прирожденного вруна. В сферу внимания экспертов попали 200 человек, которые подробно рассказали о том, как часто они врут, сами оценивали собственные способности ко лжи и рассказывали, как много они врали за последние 24 часа.

Добровольцы также рассказали о стратегиях, которые они используют для того, чтобы говорить неправду и определили, насколько успешными они являются. Опубликованное журналом PLOS One исследование выявило три ключевых характеристики, которые очень распространены среди людей, отличающихся высоким талантом к произнесению лжи. Любопытно, что мастерами лжи себя считали 62% всех опрошенных мужчин и лишь 27% женщин.

Во-первых, «квалифицированные» вруны вообще в целом произносят более значительное количество лжи в повседневной жизни, то есть они очень часто врут — это не единичные случаи.

Во-вторых, ложь, которую они произносят, часто бывает непоследовательной, при этом они нередко говорят её своим коллегам по работе и друзьям, что называется, с глазу на глаз.

Третья общая черта хороших врунов в том, что они в высокой степени опираются на вербальную стратегию восприятия. 17% опрошенных предпочитают «простую и чистую» ложь, а 13% начинает ударяться в разного рода лишние детали, которые помогают её раскрыть. Наконец, ради успеха лжецы ловко вплетают в свою ложь немало правдивой информации.