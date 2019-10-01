Жесткий тон в голосе матери плохо воспринимается подростком

Подростки реже прислушиваются к строгим по звучанию мамам, как выяснили исследователи из университетов Кардиффа и Гента.

Новое исследование европейских психологов показало, что подростки гораздо реже вступают во взаимодействие с мамами и прислушиваются к их просьбам, если они звучат в командном тоне. В исследовании приняли участие около тысячи подростков в возрасте 14–15 лет. Их разделили в различные группы в зависимости от того, насколько строгие по тону команды они слышали от своих матерей. Часть этих команд звучала в ласковом и ободряющем тоне, часть — в нейтральном, а часть — в строгом.

Среди команд матерей были требования посетить школу, прочесть книгу, а также выполнить какое-то другое задание. После прослушивания этих сообщений подростки подробно рассказывали о том, насколько они мотивированы выполнить требование матери. Оказалось, что чаще всего такое желание возникало у подростков, которые выслушивали добрые по тону требования.

Исследователи делают вывод о том, что если родители хотят установить нормальные отношения со своими детьми подросткового возраста, то ими нужно гораздо реже командовать и гораздо чаще вступать в равные по уровню отношения. В голосе своего родителя подросток должен слышать не железные нотки, а поддержку и понимание. К сожалению, родители об этом очень часто забывают, особенно если они испытывают стресс, устают или сами подвергаются подобному жесткому обращению, например со стороны начальства.