Психологи посоветовали интровертам не брать отпуск летом

Психологи поделились с агентством «‎РИА Новости» предположениями, почему работать летом не так уж плохо.

Психолог Ольга Маховская утверждает, что летом на работе меньше контроля со стороны руководства. И, поскольку многие сотрудники отправляются в отпуск, начальство с благодарностью относится к тем, кто остается на посту.

Работать в разгар летних отпусков и отдыхать в «несезон» — хороший вариант для интровертов, потому что летом в офисах находится меньше сотрудников.

Также психолог отметила, что в жару работодателям не стоит ожидать от своих сотрудников профессиональных порывов, поскольку в летний зной сложнее сосредоточиться.

Психолог Илья Шабшин утверждает, что не ходить в отпуск летом — это хорошая возможность заняться любимым делом, найти новое хобби или изучить родной город. При этом стоит помнить, что летом в любом случае необходимо снизить нагрузку, иначе есть риски довести дело до эмоционального выгорания.

Психолог подчеркнул, что летом важно как можно чаще бывать на свежем воздухе, больше заниматься физкультурой.