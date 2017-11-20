Как трудоустроиться пенсионеру: 3 секрета успешного собеседования

Как правильно вести себя пенсионеру на собеседовании, чтобы не показаться «старичком», узнал Sobesednik.ru.

Многие люди старше 50 лет, оставшись без работы, сталкиваются с тем, что потенциальные работодатели не рассматривают их всерьез. И говорят открыто: причина – возраст кандидата.

Если специалист, проводящий собеседование, оказался немолод – считайте, уже полдела сделано. У ровесника вы скорее вызовете симпатию, чем у представителя «поколения NEXT». Но в любом случае, отправляясь на переговоры, где может решиться вопрос вашей будущей работы, не стоит забывать три золотых правила.

1. Строгий стиль. Вы должны произвести впечатление делового человека, поэтому никаких джинсов, растянутых свитеров, кроссовок. Выбирайте неброские цвета костюма, оставляйте дома лишние украшения, не увлекайтесь парфюмом.

2. Не пытайтесь вызвать жалость! Не надо грузить своими проблемами, рассказывать, как вам тяжело, как сложно найти работу в вашем возрасте, как часто вам отказывают. Лучше покажите, что вы отлично справитесь с работой и лучше вас никто ее не сделает.

3. Покажите, что вы молоды душой и современны. Владеете компьютером, знаете иностранный язык? Не держите это в себе. И ни в коем случае не рассказывайте про скачки давления и прочие «прелести» солидного возраста. Лучше выложите свои козыри.

Ваши плюсы

– Опыт. У вас он солидный и разносторонний.

– Стабильность. Сотрудник в возрасте не будет прыгать из одной компании в другую.

– Стрессоустойчивость. Сотрудник 50 лет всегда будет более выдержанным и уравновешенным, нежели 25-летний.

– Возможность обучения молодежи и передача им своего бесценного опыта.

– Психология «возрастных продаж». К взрослому солидному человеку больше доверия, чем к молодому и неопытному. А значит, больше клиентов и выше доход компании.

– Выше ответственность. Если молодой сотрудник может что-то забыть, упустить, то сотрудник в возрасте максимально внимателен и аккуратен.

– Грамотность. Это преимущество можно отметить и в отношении дела, и в отношении речи.

– Широкий круг связей, полезных знакомств, контактов.