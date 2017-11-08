Интерактивная игрушка – вред или польза?

Какую же игрушку выбрать, чтобы подарить ребенку не только радость, но и знания, выяснил Sobesednik.ru.

«Интеракция» в переводе обозначает «взаимодействие», а интерактивные игрушки – это те, что откликаются на действия ребенка. Например, нажали на кнопочку, что в лапке плюшевого медвежонка, он запел, или сказали кукле слово, а она его повторила. Сегодня таких зайцев, роботов, сказочных персонажей выпускается огромное количество.

Веселимся и учимся

Самым маленьким подойдут мягкие и приятные на ощупь зверушки или мультяшки, которые умеют танцевать, петь, рассказывать простые стишки и двигаться. Глядя на любимого персонажа, ваш малыш начнет повторять его действия. А значит, будет пытаться говорить, пробовать повторить за игрушкой стишок, песенку, движения. Вскоре вы заметите, как ваш кроха все более уверенно танцует и поет вместе с любимым пушистиком. Вы бы устали рассказывать один и тот же стишок ребенку по первому требованию, а интерактивная игрушка всегда готова повторить понравившееся стихотворение и превратить веселое развлечение в обучение. Более того, некоторые устройства не только выполняют действия, но и распознают речь и отвечают на обращение «хозяина».

Развиваем чувство ритма и музыкальность

Когда ребенок поет, танцует, общается, у него формируется чувство ритма, он лучше чувствует музыку. Слушая музыкальные произведения, можно хлопать или топать в такт, усиливая эффект.

Разберитесь вместе с ним в настроении мелодий. Сначала дайте ему послушать веселую песенку, обратите его внимание, что под такую музыку хочется улыбаться, смеяться и весело танцевать. Потом вместе послушайте грустную. Что хочется делать под нее? Грустить, смотреть в окно, засыпать. Позже малыш легко будет понимать, что такое мажорное и минорное произведения.

Познаем окружающий мир

Если ваши интерактивные игрушки – плюшевые животные, нужно научить детей заботиться о них: кормить, ухаживать, причесывать. Такие действия заложат в характер малышей ответственность за других, верность, внимание. Не забывайте интересоваться у ребенка, как себя ведет его «питомец», спрашивайте, как у него настроение. Пусть ваши сын или дочка пытаются составить рассказ, проанализировать действия подопечных, дадут им оценку, например: «Мой Пушок сегодня хорошо кушал, не хулиганил, вел себя хорошо! Поэтому завтра мы снова пойдем гулять!» Похвалите и ребенка, и «воспитанную» им игрушку. Ведь наши дети всегда берут пример с нас.

Заводим друзей

Но, несмотря на все плюсы, у ин-терактивных игрушек есть противники, которые уверяют, что они слишком сильно влияют на психику. В этом есть доля истины. Предска-зуемое поведение игрушек не дает ребенку фантазировать! Он точно знает, что и когда ответит кукла, когда начнет петь, а когда танцевать, она не дает детям эффекта неожиданности. Невольно вспоминается сказка «Три толстяка», где у наследника Тутти был только один друг – кукла. К счастью, ее заменила девочка Суок. Интерактивная игрушка хороша для обучения, с ней можно выучить алфавит, цифры, название предметов, стихи и песенки, но она НИКОГДА не заменит человеческого общения. Покупать ли такую игрушку? Конечно, да! Пусть ребенок учится новому, но при этом не забывайте водить своих любимых чад в детские кружки, студии, на игровую площадку, чтобы они могли завести настоящих друзей.