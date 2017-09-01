Четыре ситуации, когда действительно пора менять работу

Если раньше люди могли проработать на одном месте всю жизнь, то сейчас смена работы – событие вполне рядовое

Sobesednik.ru выявил ряд существенных оснований к тому, чтобы поменять место работы.

Если раньше люди могли проработать на одном месте всю жизнь, то сейчас смена работы – событие вполне рядовое. Каждому хочется стабильности. И если уж нашлось место, где работать интересно, а зарплата устраивает, то за него стараются держаться. Но через несколько лет вы можете заметить, что любимая раньше работа почему-то перестала вас удовлетворять. Недовольство копится, и наступает момент, когда необходимо что-то решать, потому что ситуация стала невыносимой. Лучше, конечно, до этого не доводить. Потому что заниматься поиском нового рабочего места надо тогда, когда вы можете неторопливо и без нервов обдумать свои действия. Но как понять, что нужно искать другую работу? На какие признаки стоит обратить внимание?

1. Нехватка денег

Конечно, если при этом сократились и рабочие часы – то все оправданно. Но если вы работаете столько же, сколько и раньше, а вам приходится все больше отказывать себе в том, на что раньше денег хватало, значит, ваша зарплата слишком давно не повышалась – в отличие от цен. Эту проблему может решить простой разговор с начальством. Либо придется искать выход: подработки или новое рабочее место.

2. Весь мир – офис

Если вся ваша жизнь свелась к работе и сну, а ничего больше вы просто не успеваете, то в какой-то момент придется остановиться. «Сгорать на работе» – это не просто образное выражение. Постоянный цейтнот, накапливающаяся усталость, стрессы – все это истощает ресурсы вашей нервной системы.

3. Отсутствие роста

Более молодые сотрудники давно уже стали вашими начальниками, а вы все никак не можете получить высокую должность? Объективно ответьте себе: это вы плохой специалист или вас мало ценят? Во втором случае смена работы может стать выходом.

4. Рутина

В последнее время все чаще понимаете, что вам достается самая неинтересная, рутинная работа? А творческие задания, с которыми вы как специалист могли бы справиться, уходят к другим? Можно попробовать понять, почему вы попали в немилость. Но скорее всего просто стоит поменять работу.