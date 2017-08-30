Что делать, если коллега объявил вам войну: 7 полезных советов

Ведите себя естественно. Не отвечайте на объявленную войну, будьте спокойны и сдержанны

Если рядом с вами работает человек, чьи ехидные замечания постоянно портят настроение, это может стать проблемой.

Особенно если вы вынуждены ежедневно с ним общаться. Например, по работе. Что же делать?

1. Попытайтесь непредвзято проанализировать ситуацию и понять для себя: к чему именно чаще всего цепляется ваш недоброжелатель? Не являетесь ли вы сами источником данного конфликта, просто не замечая этого? Может быть, достаточно изменить свое поведение или поговорить, чтобы развеять какое-то случайное недоразумение?

2. Ведите себя естественно. Не отвечайте на объявленную войну, будьте спокойны и сдержанны. Всегда можно найти нейтральный ответ, который сведет на нет любое ехидное замечание, а то и выставит в некрасивом свете его автора, а не вас.

3. Будьте подчеркнуто вежливы к человеку, который вам хамит. Во-первых, в глазах окружающих таким образом вы только выиграете, а во-вторых, такой стиль общения позволяет при желании довести человека до белого каления ничуть не хуже, чем хамство.

4. Предайте вашим отношениям «законный» статус: «Мы старые враги, привыкшие друг к другу». Подобная фраза, сказанная с улыбкой, заставит окружающих относиться к вашей пикировке как к чему-то обыденному.

5. Не бойтесь идти на прояснение конфликта. Наивный вопрос в духе «Я правильно понимаю, что ваша цель сейчас сделать мне неприятно?» поставит вашего собеседника в неловкое положение.

6. Если «шутник» предпочитает говорить гадости у вас за спиной, но так, чтобы вы услышали – не делайте вид, что ничего не заметили. Наоборот, попросите его повторить, но уже лично вам и громко.

7. Если ваш собеседник перешел уже всякие границы – не стесняйтесь повысить голос. Но не кричите и не превращайте свою речь в истерику. Ваша цель – заставить замолчать недоброжелателя и привлечь внимание окружающих. В вежливой форме выскажите все, что хотели сказать. И вернитесь к обычной «громкости», тут же перейдя к какому-то другому делу.