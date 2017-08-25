Как научить ребенка заботиться и сопереживать

Малыш с удовольствием будет брать любимую игрушку на прогулку, катать в коляске, кормить с ложечки, наряжать в красивую одежду, обнимать и рассказывать ей удивительные истории

Sobesednik.ru собрал советы психологов о том, как привить детям доброту и заботу о близких.

Многие из нас готовы дать детям все самое лучшее: модную одежду, новейшие электронные игры... Но мы совсем забываем о плюшевых медведях и забавных собачках, с которыми сами играли, когда были детьми. А ведь именно они, по мнению психологов, не только дарят малышам радость, но и помогают развиваться. С появлением пушистого друга у ребенка расширяется круг интересов, обостряются ощущения, он приобретает новые умения и навыки.

Сопереживание – это главное!

Малыш с удовольствием будет брать любимую игрушку на прогулку, катать в коляске, кормить с ложечки, наряжать в красивую одежду, обнимать и рассказывать ей удивительные истории. Он научится заботиться о том, кто рядом, любить, сопереживать, симпатизировать, защищать и чувствовать себя нужным. Все эти качества обязательно пригодятся маленькому человеку в будущем. Более того, многие современные мягкие игрушки умеют петь, говорить, рассказывать стихи, смеяться, а значит, развивают у ребенка воображение, мимику, координацию движений, память, а также улучшают восприятие цветов, звуков и слов.

Развиваем эмоции

Маленькие дети не понимают, чем отличается грусть от радости, движение от покоя. Мама и папа могут рассказать и показать на примере пушистых «животных», как те «грустят или радуются, отдыхают или пляшут». Глядя на мордочки мишек, собачек или зайчиков, малыш научится различать эмоции и поймет, как на них реагировать. Зайчику грустно – значит, нужно его обнять и развеселить, мишка хочет спать – значит, нужно его покачать и уложить. После нескольких игр с дочкой или сыном вы заметите, каким ответственным и заботливым стал ребенок. Более того, его забота будет распространяться и на вас: «Папа устал, ему надо полежать в тишине. Я буду играть очень тихо! Мама загрустила, нужно ее обнять и угостить конфетой!» Затем ваше чадо сможет объяснять и свое поведение и желания: «Я плачу, потому что хочу поиграть в другой комнате один, не мешайте мне!» Проявляйте понимание, ведь, хоть ребенок и маленький, он уже личность и с ним нужно говорить на равных.

Распознаем цвета

Ваш мальчик или девочка никак не хотят учить названия цветов, они не готовы внимательно слушать и запоминать? Не беда! Поиграйте с ними в такую игру: «Сейчас на диван сядут красные игрушки, а на ковер прибегут синие, на стульчик сядут желтые». Вы удивитесь, с какой готовностью дети будут пересаживать любимых кошечек, обезьянок и слонят.

Считаем и пересчитываем

«Давай посчитаем, сколько на диване собралось зверюшек. Раз, два, три». Считая, перекладывайте игрушки, ободряюще улыбнитесь, приглашая ребенка к новой, незнакомой игре, а когда он присоединится, позвольте ему взять инициативу на себя, ему нужны поддержка и уверенность в том, что он все делает правильно.

Определяем размер

«А теперь большие игрушки захотели погулять на коврике, средние спрятались в коробку, а маленькие убежали на стол. Ох, как быстро они бегут! Вот медведь (взяв игрушку, называйте ее, изобразите походку и звуки, которые она издает), а это козлик спешит: «Ме-е-е-е!» А теперь кто побежит и куда?»

Интерактивные игры очень нравятся детям, они с удовольствием будут рассказывать о своих друзьях все, что знают.

Развиваем координацию

«А сейчас наши зверушки (только легкие и мягкие) будут прыгать в корзину (в коробку, на диван)! Давай посмотрим, кто же самый лучший прыгун? Только постелим мягкое одеяло, чтобы никто не ушибся. Начинаем соревнования!» Вместе с малышом бросаем игрушки, стараясь попасть в корзину. Так мы не только улучшим координацию, но и соберем игрушки.

Любите ваших детей и занимайтесь ими!