Как избавиться от комплекса неполноценности: советы психолога

Как научиться жить полноценной жизнью, добиваясь успеха в ней?

Несколько советов, которые помогут избавиться от комплекса неполноценности и добиваться успеха в делах.

В наши жесткие времена люди несмелые, страшащиеся новых, неизвестных ситуаций, не слишком уверенные в себе, чувствующие свою (чаще всего мнимую) неполноценность, а потому предпочитающие держаться в тени, увы, мало чего могут достичь в жизни. И потому многим из них не мешало бы заняться самокоррекцией всех перечисленных выше мешающих им качеств, если они хотят жить полноценной жизнью, добиваясь успеха в ней.

Если вы относитесь к вышеописанной категории людей, то вам можно порекомендовать:

При общении с другими (особенно очень важными, значимыми для вас) людьми лучше всего не следует, долго готовясь к предполагаемому разговору с ними, мучить себя различного рода негативными предположениями типа: «А поймут ли они меня?..», «А не обижу ли я их?..», а тем более: «А не покажусь ли я в их глазах полной дурой?..» Подобного рода предположения являются тем самым негативным настроем, который мешает в последующих разговорах с людьми быть на коне. И потому таким людям лучше всего с ходу начинать разговор, импровизируя уже в процессе, и уже внутренний механизм сам подберет нужные в подобной ситуации слова.

Не стоит до мелочей долго планировать наперед какое-то важное для вас дело, а особенно проигрывать все варианты возможных неудач и фиаско, прежде чем переходить к действию, ведь этим можно только растревожить и взвинтить себя. А потому лучше всего, только лишь включившись в это начатое вами дело, вносить необходимые поправки по мере его выполнения.

Желательно учиться и привыкать говорить громче, чем вы это обычно делаете. Вкладывайте в свой голос больше уверенности. Однако не стоит разговаривать и на повышенных тонах, громко кричать, ведь многие ваши собеседники могут воспринимать это как проявление агрессивности или просто неуважения к ним.

Не следует скрывать проявления своих чувств к людям, которые вам приятны. Не стесняйтесь быть сентиментальным человеком, говорите комплименты сослуживцам, соседям, приятелям...

Не следует заниматься самоистязанием, критикуя себя по любому, даже самому незначительному поводу. Конечно, самоанализ и адекватная самокритика хороши и нужны, но только в меру.