У берега Италии в лодке с беженцами нашли 26 тел девушек из Нигерии

У побережья итальянских Апеннин были найдены 26 тел девушек из Нигерии в возрасте от 14 до 18 лет.

Как сообщает «Би-Би-Си», тела девушек были найдены в надувной лодке, в которой находились более 30 беженцев. Три тела были найдены за бортом.

Отмечается, что в основном погибшим от 14 до 18 лет. Лодку обнаружило испанское военное судно «Кантабрия», которое доставило беженцев и трупы девушек в Италию.

Предполагается, что девушки были убиты во время путешествия из Африки, а до этого были подвергнуты сексуальному насилию.

Полиция допрашивает возможных свидетелей преступления.